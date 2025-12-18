  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Monforte del Cid
  4. Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid

Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid

Monforte del Cid, Španjolska
de
$281,182
;
27
Dejar una solicitud
ID: 33093
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Pueblo
    Monforte del Cid

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos de golf modernos de 3 dormitorios a buen precio en Monforte del Cid

Estas modernas viviendas están situadas a metros del campo de golf en Monforte del Cid, Monforte del Cid es un pequeño pueblo situado en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana de España. La ciudad tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. Ha estado habitada desde tiempos prehistóricos, y varios yacimientos arqueológicos de la zona dan fe de su larga historia. Ha sido influenciado por varias culturas, incluidas los romanos y los moros. Monforte del Cid conserva su encanto tradicional español con calles estrechas, edificios encalados y un ambiente relajado típico de muchas ciudades españolas. Celebra varias fiestas locales a lo largo del año, que suelen incluir música, danza y gastronomía tradicionales. Aunque relativamente pequeña, Monforte del Cid tiene varios puntos de interés. La Iglesia de Santiago Apóstol es un hito notable, con su arquitectura distintiva. La ciudad también ofrece hermosas vistas del campo circundante, especialmente hacia las cadenas montañosas cercanas. En general, Monforte del Cid es una encantadora ciudad española con una rica historia, arquitectura tradicional y un fuerte sentido de comunidad, que ofrece a los visitantes una visión de la auténtica vida española lejos del ajetreo y el bullicio de las ciudades más grandes.

Esta ubicación tan óptima sitúa estas viviendas a poca distancia del campo de golf y del Magno International School, a 6 km del centro de Monforte del Cid, a 15 km del centro de Elche, a 17 km del centro de Alicante y de la playa, y a escasos A 21,3 km del aeropuerto internacional de Alicante.

Esta comunidad cuenta con una gran piscina comunitaria, exuberantes jardines y zona de aparcamiento.

Dentro de estas modernas viviendas en Monforte del Cid dispones de tres dormitorios y dos baños. Todas las viviendas se entregan con cocinas completamente amuebladas y equipadas con vitrocerámica, campana extractora y horno. También disponen de aire acondicionado con bomba de calor, agua caliente por aerotermia, pintura blanca lisa en paredes y techo, puertas y ventanas de PVC con doble acristalamiento y armarios empotrados en los dormitorios. Las viviendas de planta baja disponen de jardín, mientras que los dúplex disponen de amplias terrazas.


ALC-00947

Localización en el mapa

Monforte del Cid, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Pisos con espacios interiores y exteriores integrados en Marbella
Marbella, Španjolska
de
$707,787
Edificio de apartamentos Viviendas Energéticamente Eficientes con Vistas al Golf en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$366,704
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$397,146
Edificio de apartamentos Apartamentos con piscina infinita y jardines en San Pedro Marbella
Marbella, Španjolska
de
$853,490
Edificio de apartamentos Apartamentos con Piscina Cerca del Mar en El Verger Alicante
Vergel, Španjolska
de
$464,121
Está viendo
Piso en edificio nuevo Modernos Apartamentos de Golf a Buen Precio en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de
$281,182
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$277,931
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Mostrar todo Complejo residencial Lagune Homes
Complejo residencial Lagune Homes
Calpe, Španjolska
de
$423,948
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Área 94–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El complejo residencial Lagune Homes está situado en Calpe, cerca de la Reserva Natural de Las Salinas y a pocos minutos a pie de la famosa playa de La Fossa, así como a 10 minutos a pie de la playa de Arenal. Dos edificios de diez plantas con arquitectura original ofrecen nuevos apartamento…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
438,989 – 494,304
Apartamentos 3 habitaciones
111.0 – 113.0
504,897 – 519,020
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Edificio de apartamentos Apartamentos de 2 y 3 dormitorios en venta en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$484,095
Año de construcción 2025
Apartamentos en venta en Ciudad Quesada Alicante con Jardín o Solárium Ubicado en la encantadora localidad de Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, este nuevo desarrollo privado combina arquitectura moderna con confort cotidiano. Conocida por su estilo de vida mediterráneo relajado, la zona of…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Mostrar todas las publicaciones