Piso en edificio nuevo Sofisticados Apartamentos con Piscina en Ciudad Quesada Rojales

Rojales, Španjolska
de
$336,687
24
ID: 27770
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Comunidad Valenciana
  • Barrio
    La Vega Baja
  • Ciudad
    Rojales

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo de 2 y 3 Dormitorios con Piscina Comunitaria en Ciudad Quesada Alicante

Enclavadas en el prestigioso enclave de Ciudad Quesada, Rojales, estas excepcionales residencias ofrecen una incomparable mezcla de tranquilidad y sofisticación. La zona es conocida por su belleza escénica, vibrante comunidad internacional, y el acceso a los servicios de clase mundial. Los residentes disfrutan de un estilo de vida cosmopolita con una selección de restaurantes de alta cocina, tiendas boutique e instalaciones de ocio, todo ello con un telón de fondo de exuberantes paisajes y encanto mediterráneo.

Los apartamentos en venta en Rojales Alicante están idealmente situados para una vida cómoda. Un supermercado de primera calidad está a sólo 0,5 km de distancia, mientras que restaurantes de renombre y cafés elegantes se pueden encontrar dentro de 1 km. Los aficionados al golf apreciarán el prestigioso campo situado a sólo 3 km. Los amantes de la naturaleza pueden explorar el impresionante Parque Natural de La Mata, situado a 5 km de las residencias. Las doradas playas de Guardamar y Torrevieja, incluidas la playa de Les Ortigues y la playa de El Moncayo, están a 6-8 km. Para viajar sin problemas, el aeropuerto de Alicante está a sólo 40 km.

Este complejo residencial bellamente diseñado ofrece un santuario exclusivo con jardines impecablemente cuidados, una piscina de estilo resort, una zona de juegos para niños y aparcamiento privado. La comunidad cerrada y segura garantiza la privacidad y la tranquilidad, creando un refugio idílico para los propietarios más exigentes.

Cada apartamento es una obra maestra del diseño contemporáneo, que destila elegancia y confort. Con 2 ó 3 amplios dormitorios y 2 elegantes cuartos de baño, estas viviendas ofrecen zonas de estar diáfanas bañadas en luz natural. Las residencias de la planta baja cuentan con exuberantes jardines privados, mientras que los apartamentos de la planta superior incluyen amplios solariums perfectos para relajarse tomando el sol. Materiales de calidad superior, elegantes acabados y cocinas y baños de última generación realzan el ambiente lujoso de estos refinados apartamentos.


Localización en el mapa

Rojales, Španjolska
