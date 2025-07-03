  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Estepona
  4. Piso en edificio nuevo Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona

Piso en edificio nuevo Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona

Estepona, Španjolska
de
$1,43M
;
16
Dejar una solicitud
ID: 27807
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona

Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pintoresco casco antiguo, un clima suave y agradable durante todo el año, hermosas playas extensas, y relajado un ambiente. Estepona está menos comercializada que la cercana Marbella, ofreciendo una experiencia andaluza más auténtica. Además, Estepona es el hogar de excelentes campos de golf, incluyendo Valle Romano y Estepona Golf.

Las casas en venta en Estepona Málaga están situadas en una tranquila zona residencial a sólo 500 m de las playas locales, a 5 km del centro de Estepona y a menos de 10 minutos en coche de varios campos de golf. La zona cuenta con todos los servicios para satisfacer sus necesidades diarias, tales como bancos, escuelas, tiendas, supermercados y una amplia gama de opciones gastronómicas. El proyecto se encuentra a 18 km del famoso Sotogrande, a 35 km de Marbella y Puerto Banús, a 85 km del Aeropuerto Internacional de Málaga y a 95 km del centro de Málaga.

Enclavado en el entorno natural de esta pintoresca zona de playa, el proyecto presenta un complejo residencial cerrado que consta de bloques de 4 plantas que se distinguen por sus elegantes líneas arquitectónicas perfectamente integradas en el entorno estableciendo una conexión duradera con la naturaleza para promover un estilo de vida en perfecta armonía. El complejo ofrecerá excepcionales instalaciones comunes in situ, como piscinas al aire libre, amplios jardines paisajísticos, espacios de co-working y una zona de bienestar con gimnasio, sala de yoga, piscina cubierta, hammam y sauna.

En este proyecto, el promotor internacional ofrece una selección de residencias contemporáneas con interiores diáfanos que contarán con acabados de alta calidad y el uso de materiales de primera calidad en la construcción. Estas luminosas viviendas cuentan con amplias terrazas perfectamente integradas en las zonas interiores gracias al uso de grandes ventanales que aprovechan al máximo la luz natural y realzan las vistas. Las viviendas se entregarán con cocinas amuebladas y equipadas, aire acondicionado en todas las estancias y un sistema básico de automatización.


AGP-00943

Localización en el mapa

Estepona, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en un Proyecto de Lujo en Fuengirola
Fuengirola, Španjolska
de
$971,213
Complejo residencial Essential House
Finestrat, Španjolska
de
$858,199
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en una Comunidad Cerrada en Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$469,714
Edificio de apartamentos Apartamentos de Lujo con Vistas al Mar en Mil Palmeras
Pilar de la Horadada, Španjolska
de
$482,664
Está viendo
Piso en edificio nuevo Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$1,43M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
Complejo residencial Miami Towers
San Javier, Španjolska
de
$474,410
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 123 m²
1 objeto inmobiliario 1
Conjunto residencial con vistas al mar Mediterráneo, con acceso directo desde la piscina pública al paseo marítimo y a la playa. Cada propiedad se entrega llave en mano, no sólo equipada con electrodomésticos de cocina y aire acondicionado, sino también completamente amueblada. El complejo d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
123.0
529,753
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
Edificio de apartamentos Apartamentos de Obra Nueva con Terrazas en San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Španjolska
de
$412,030
Año de construcción 2026
Apartamentos Modernos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas a las Salinas en San Miguel San Miguel de Salinas es un encantador pueblo del interior situado en la provincia de Alicante. Conocido por su carácter tradicional y su cercanía tanto al campo como a la costa, ofrece un estilo de vida tranqu…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Complejo residencial Residencial Moma II
Benijófar, Španjolska
de
$267,071
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 117–218 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Las viviendas de Residencial Moma II cuentan con dos, tres o cuatro dormitorios y una superficie construida desde 97 m², complementadas con amplias terrazas desde 20 m². Los residentes tendrán acceso a una piscina comunitaria, acceso al garaje y una moderna cocina americana. La orientación s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
218.0
473,246
Apartamentos 3 habitaciones
117.0 – 154.0
333,156 – 397,903
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones