Istanbul Kağıthane Apartment Compound

Istanbul, Türkei

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Dap Yeni Levent - ein neuer Wohnkomplex, der sich durch seine Lage im Stadtzentrum auszeichnet, bietet Apartments vom Typ 1 1, 2 1, 3 1 und 4 1. Das Projekt hat eine Fläche von 103,00 Quadratmetern und schafft einen sehr frischen Komplex mit 85% Grünflächen. Zum Verkauf stehen 16 Wohnblöcke und 1050 Wohnungen sowie 40 Geschäfte. Für Familien mit Kindern gibt es sichere Gärten und Spielplätze. Terrassen und der Pool sind ebenfalls im Wohnprojekt enthalten, das in Zusammenarbeit mit DAP Yapi und Emlak Konut entwickelt wurde. Das Dap Yeni Levent-Projekt wird diejenigen ansprechen, die ein gesundes Leben im Grünen suchen, ohne das Zentrum von Istanbul zu verlassen. Die Wohnanlage liegt nur 2 Gehminuten von der Buyukder Street entfernt. Dies macht das Projekt sehr privilegiert und wertvoll. Denn in dieser Straße befinden sich die Hauptquartiere von Banken, Geschäftszentren und den meisten Wolkenkratzern. Ort: Schule - 3 km. Das Stadtzentrum ist 1 km entfernt. Einkaufszentrum - 500 m. U-Bahn - 300 m. Universität - 3 km. Krankenhaus - 4 km. Flughafen - 30 km. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!