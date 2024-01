Istanbul Umraniye Apartment Compound

Über den Komplex

Warum dieses Eigentum 谷؟ Leben im Herzen der malerischen Natur, in einem Stadtgebiet mit vielen der schönsten Parks der Stadt. Ein Projekt mit hohem Investitionswert; Es befindet sich in einem wichtigen Bereich neben den Finanz- und Geschäftszentren. Es befindet sich in einer privilegierten Lage neben Brücken und Land-, See- und Lufttransportlinien in Istanbul. Es ist ein Apartment mit luxuriösen Spezifikationen, reich an Einrichtungen und Dienstleistungen, die den Luxus des Lebens ergänzen. Das Projekt befindet sich im Bau, mit flexiblen Zahlungsplänen und einer fertigen Eigentumsurkunde, die den Bedingungen der türkischen Staatsbürgerschaft entspricht.