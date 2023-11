Mahmutlar, Türkei

von €173,000

Kapitulation vor: 2023

Premium-Komplex mit Villen und Apartments in der Region Kargicak. Der Premium-Komplex mit Villen und Apartments in der Region Kargicak an der Küste von Alanya, umgeben von den Stierbergen und Nadelwäldern mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer. Das Design der Fassaden und öffentlichen Räume des Komplexes wurde vom britischen Designbüro LAPPARTMENT 66 unter Berücksichtigung der neuesten weltweiten Trends entwickelt. Die Gesamtfläche beträgt 38.913 m2, die Infrastruktur für komfortables Wohnen und Ausgaben beträgt 8000 m2. Die Wohnanlage besteht aus 40 Villen 4 + 1 mit einer Fläche von 338 m2 mit privatem Pool, Terrasse und 7 fünfstöckigen Blöcken. Auf dem Boden in 6 Blöcken von 4 Wohnungen mit unterschiedlichen Layouts: 1 + 1 ( 81 -113 m2 ), Penthouse 2 + 1 ( 180 m2 ), 3 + 1 ( 177-196 m2 ) und Penthouse 4 + 1 ( 351-370 m2 ). Im 7. Block alle Wohnungen 1 + 1 ( 81-113 m2 ). Für Bewohner von Villen und Penthäusern 1 Garage und eine Reihe von SMEG-Küchengeräten als Geschenk. Alle Villen und Apartments werden in sauberem Finish gemietet. In der Fassadendekoration von Villen wird zu 80% ein einzigartiges Baumaterial von Flextone – verwendet, das aus natürlichen Bestandteilen besteht. Alles fürs Leben ohne Sorgen Concierge-Service rund um die Uhr WI-Fi und Webcams auf dem Gebiet des ( -Büros auf dem Gebiet des LCD ) Parkplatz Transfer zum Strand Geschäftsraum für Arbeit und Besprechungen Geschäfte Wäsche- und Atelierservice Alles für Kinder Kinderzentrum mit Entwicklungsprogrammen für Kinder unterschiedlichen Alters Kinderbecken und Wasserrutschen Spiele und Kino Kindermädchen Badezimmer und SPA Paradies für Kenner des russischen Bades - Eisschrift, Besen, ätherische Öle. Dienstleistungen eines professionellen Häschens und einer Masseuse. Gepaart Pools und Eisdomänen Salz- und Grasräume Massageräume Erholungsgebiete Billard Aroma und finnische Sauna Türkisches Hamam Innenpool