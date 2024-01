Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound

Bodrum, Türkei

Wohnungen in einer modernen Wohnanlage in der Nähe des Sees. Infrastruktur des Komplexes: Schwimmbad Poolbar Park Fitnesscenter Sauna Spielplätze für alle Altersgruppen Brandzonen im Freien Merkmale der Wohnungen Der Komplex bietet Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Bodrum ist die Hauptstadt des Landes mit einer Rekorddichte an Bars, Nachtclubs, Restaurants und Discos pro Quadratkilometer. Das heutige Bodrum befindet sich an der Stelle der antiken Stadt Halicarnassus, in der sich das berühmte Halicarnassus-Mausoleum (353 v. Chr.), Eines der 7 Weltwunder, befand. Bodrum als Resort ist in der Türkei selbst bei wohlhabenden Anwohnern —, dem erstklassigsten und elitärsten Resort, sehr beliebt. Genau bei Politikern ruhen Stars und Sportler der Türkei in Bodrum.