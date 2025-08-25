  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Duplex 4+2 in a new complex.

Beylikduzu, Türkei
von
$158,000
BTC
1.8793785
ETH
98.5062647
USDT
156 212.1519213
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
16
ID: 32611
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

We'll send a video of the apartment upon request!
4+2 apartment in the Öz Yıldırım Group YAKUPLU complex

Features:

  • Duplex apartment - 4+2
  • Area - 190 m2
  • Separate kitchen + kitchen on the second floor

Infrastructure:

  • Shops, cafes, and hospitals - 1 min
  • Schools and kindergartens within walking distance
  • Metrobus - 8 min
  • Coast - 5 min

Standort auf der Karte

Beylikduzu, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Duplex 4+2 in a new complex.
Beylikduzu, Türkei
von
$158,000
