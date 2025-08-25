  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Beylikduzu
  4. Wohnung in einem Neubau Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul

Wohnung in einem Neubau Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul

Beylikduzu, Türkei
$428,511
ID: 27787
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü

Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region repräsentiert das neue geplante urbanisierte Gesicht Istanbuls.

Die Wohnungen zum Verkauf in Beylikdüzü Istanbul sind nur wenige Gehminuten von den Geschäften des täglichen Bedarfs entfernt. Das Kulturzentrum Özgecan Aslan ist 900 m entfernt, das Internationale Krankenhaus 1 km, der Yachthafen West Istanbul 1,4 km, der Hafen Ambarlı 1,7 km, das Birinci Internationale Krankenhaus 2,8 km, das Beykent Okyanus College 3,5 km, das Einkaufszentrum Marmara Park 6,2 km, das Einkaufszentrum Torium 7, 5 km zum Einkaufszentrum Torium und 49 km zum Flughafen Istanbul.

Das Projekt für horizontale Architektur besteht aus 4 Blöcken und insgesamt 56 Wohnungen. Das Projekt wird auf einem 5000 m² großen Grundstück errichtet. Das Projekt verfügt über Kamelien, große Gärten mit Obstbäumen, Innen- und Außenpools, ein Dampfbad, einen Fitnessraum, einen Spielplatz, Cafés, eine Tiefgarage, einen 24/7-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Die Luxuswohnungen verfügen über ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, ein Badezimmer und einen Balkon. Die Anzahl der Zimmer, die Art der Küche und die Optionen für ein eigenes Bad variieren je nach Wohnungstyp. Die Wohnungen verfügen über eine Stahltür, Küchenschränke, eingebaute Küchengeräte, Laminat- und Keramikböden, eine Duschkabine sowie PVC-beschichtete Balkontüren und fenster.


IST-01644

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

