Wohnkomplex Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.

Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

In der Nähe befindet sich der Buyukyalya-Komplex, wo es eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants gibt.

Das Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 4.000 m2 und besteht aus einem 13-stöckigen Gebäude mit modernem Design, darunter 73 Wohnapartments mit Meerblick und Stadtblick.

In den Wohnungen: Smart Home-System, Klimaanlage und Wasserfilterung, Haushaltsgeräte (Backofen, Geschirrspüler, Herd und Haube).

Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Lobby

Fitnesscenter

Türkisches Bad und Sauna

Parkplatz

24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.