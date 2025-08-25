Wohnkomplex Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.

  1. Realting.com
Zeytinburnu, Türkei
von
$499,000
14
ID: 27542
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Zeytinburnu

Objekteigenschaften

Objektdaten

    Business Class
    2025
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.

Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizinische Einrichtungen.

In der Nähe befindet sich der Buyukyalya-Komplex, wo es eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants gibt.

Das Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 4.000 m2 und besteht aus einem 13-stöckigen Gebäude mit modernem Design, darunter 73 Wohnapartments mit Meerblick und Stadtblick.

In den Wohnungen: Smart Home-System, Klimaanlage und Wasserfilterung, Haushaltsgeräte (Backofen, Geschirrspüler, Herd und Haube).

Abschlussdatum: 3. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Lobby
  • Fitnesscenter
  • Türkisches Bad und Sauna
  • Parkplatz
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

