New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey

Yaylali, Türkei

von €123,000

47–220 m² 10

Kapitulation vor: 2024

Wir freuen uns, Ihnen ein neues luxuriöses Projekt vorstellen zu können, das sich in der beliebten Gegend von Mahmutlar, 8 km vom Zentrum von Alanya und 2,5 km von den türkisfarbenen Wellen des Mittelmeers entfernt, befindet. Dank des Transfers zum Strand dauert dieser Weg nur 3 Minuten, aber von diesem Ort aus öffnet sich ein wunderbares Panorama auf das Meer, die Berge, ganz Alanya und natürlich die wichtigste Attraktion – Alanya. Im geschlossenen Bereich der Residenz wird es absolut die gesamte Infrastruktur geben, die alle Anforderungen des modernen Lebens erfüllt, wo Sie sich von alltäglichen Sorgen entspannen und Ihre Gesundheit erledigen können. Offene und Innenpools, ein Fitnesscenter, ein großer SPA-Bereich und verschiedene Erholungsgebiete für Erwachsene und Kinder – all dies wird Teil Ihres Zuhauses und Teil Ihres täglichen Lebens sein! Das Hauptgebäude des Komplexes verfügt über einen beheizten Innenpool, ein Spielzimmer, einen Ruheraum, einen Wellnessbereich mit römischen und finnischen Saunen, ein türkisches Hamam, einen Ruhebereich und Massageräume. Für Autos auf dem Gebiet des Komplexes gibt es überdachte und offene Parkplätze. Die Hallen und Vorräume des Komplexes entsprechen in ihrer Ebene den Innenräumen hochwertiger Hotels. Mahmutlar ist bereits heute ein ziemlich entwickeltes Gebiet, hat aber auch große Aussichten für die Zukunft. Es wird angenehm sein, eine lange Pause zu verbringen oder für immer zu leben. In Mahmutlar gibt es öffentliche Schulen, Kindergärten, Privatkliniken mit russischsprachigen Ärzten, der städtische Verkehr ist sehr gut entwickelt. Viele Kinderparks und Spielplätze, die moderner sind als im Zentrum. Mahmutlar hat auch moderne Cafés, Kindercafés, Öko-Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte mit unseren Produkten. In Mahmutlar wurden bereits viele Filialisten eröffnet: Waikiki, Sok, A101, BIM, der große Migros. Für die Anordnung von Wohnungen gibt es Möbelgeschäfte, Ausrüstungsgeschäfte und Märkte, auf denen Sie alles für das Haus kaufen können. Dienstags und samstags gibt es einen Bauernmarkt, auf dem Einheimische und Touristen frisches Gemüse und Obst, frisch gefangenes Fleisch und Milchprodukte sehr mögen. Detaillierte Informationen zum Komplex: Landfläche: 10.000 m2 Hauptblock, 12 Stockwerke 9 Blöcke mit 4 Etagen 264 Wohnungen Entfernung zum Meer — 2500 m. Baubeginn — 01. Dezember 2022. Bauende — 31. Dezember 2024. Arten von Wohnungen: Hauptgebäude: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 38 m2 — 42 m2. Zweistöckige Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 84 m2 — 90 m2. Maisonette-Vierzimmerwohnungen 3 + 1 mit einer Fläche von 110 m2. Blöcke A, B, C: Zweistöckige Sechszimmerwohnungen 5 + 1 mit einem Garten von 216 m2 / 134 m2 Garten Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 122 m2. Zweistöckige Sechszimmerwohnungen 5 + 1 mit einer Fläche von 244 m2. Blöcke D, E, G, I: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 46 m2 — 53 m2. Zweistöckige Vierzimmerwohnungen 3 + 1 mit einem Garten von 99 m2 / 114 m2 Garten Zweistöckige Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 96 m2 -121 m2. Blöcke N, F: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 46 m2-53 m2. Maisonette-Fünfzimmerwohnungen 4 + 1 mit einem Garten von 115 m2 — 148 m2 / 128 Garten Zweistöckige Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 96 m2 — 121 m2. Die Apartments werden zur Lieferung in der hochwertigen, sauberen Dekoration « schlüsselfertig » mit installierten Küchensets und ausgestatteten Badezimmern angeboten. Mit der Auswahl und dem Kauf aller notwendigen Möbel sowie Haushaltsgeräte helfen Ihnen die Mitarbeiter unseres Unternehmens gerne weiter, wenn Sie dies wünschen und nach Ihrem Geschmack! Komplexe Infrastruktur: Gepflegter Garten auf dem Gebiet des Wohnkomplexes Gehbereich Offenes olympisches Schwimmbad Aqua Park Grillplatz mit 4 Gesprächen Spielplatz Mehrplatz zum Spielen von Tennis, Fußball, Basketball Fitnesscenter Kinosaal Spa — Zone Türkisches Bad ( Hamam ) Römisches Dampfbad Finnische Sauna Massageräume Beheizter Innenpool Lounge Spielbereich Modernes Kinderspielzimmer Offener und geschlossener Parkplatz Wi-Fi Internet in der Anlage 24/7 Videoüberwachung und Sicherheit Generator Der entzückende Premium-Komplex — der Hotelkonzeptklasse — ist ein Ort, an dem viele Familien für die helle und glückliche Realität des Traums eines gemütlichen Hauses am Mittelmeer wahr werden! Über die Gegend: Mahmutlar ist ein Resort, das in grünen Schreien tropischen Grüns und duftenden Blumen ertrinkt, deren Farbpalette der Fantasie – auffällt. Es liegt 10 – 12 km von der Stadt Alanya und 145 km von Antalya entfernt. Im Osten grenzt es an das Dorf Kargyjak, im Westen — an Kestel. Im Norden ist von den Bergen des Stiers umgeben. In der jüngeren Vergangenheit ein kleines ländliches Dorf, heute — ein vielversprechendes, sich schnell entwickelndes Gebiet von Alanya. Jedes Jahr wächst die Zahl der Hotels und Häuser, die bereit sind, einen stetig steigenden Touristenstrom zu akzeptieren. Hier verbringen sie gerne ihre Ferien mit denen, die einen ruhigen und gemessenen Zeitvertreib bevorzugen, aber die Vorteile der Zivilisation nicht aufgeben wollen. Die gut ausgebaute Infrastruktur des Resorts — ist ein großes und unbestreitbares Plus bei der Auswahl eines Urlaubsortes sowie eines ständigen Wohnsitzes. Der aktive Bau von Wohnkomplexen trägt zum Wachstum der lokalen Bevölkerung bei, da Ausländer Immobilien kaufen, darunter auch Russen. Demokratische Wohnungspreise, preiswerte Mietwohnungen, Sommersaison 6-7 Monate im Jahr, Klima, Freundlichkeit und Wohlwollen der Einheimischen in Bezug auf Besucher — all dies macht Mahmutlar für unsere Landsleute attraktiv, Planung eines Umzugs in einen ständigen Wohnsitz außerhalb des Heimatlandes.