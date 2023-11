New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey

Boztepe, Türkei

von €98,750

63 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Die Mavi Deniz Residence ist eine neue Wohnanlage in der Provinz Antalya im Bezirk Okurjalar. Okurjalar – Bezirk Alanya, ein gemütlicher Ferienort an der Mittelmeerküste in der Türkei. Es gilt als eine der kostengünstigsten und ruhigsten Gegenden und ist seit relativ kurzer Zeit ein Resort geworden. Jedes Jahr wächst jedoch die Popularität dieses Küstengebiets bei Touristen und Käufern von Immobilien aus dem Ausland Infrastruktur: - Schwimmbad; - Spielplatz; - Offener Parkplatz; - Kamelie; - Sauna; - Fitness; - Türkisches Bad. Ort: Der Flughafen Gazipasha liegt 65 km entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 85 km entfernt. Zum Strand - 750 Meter. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos!