Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €128,073

41–59 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. -Wir werden Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche auswählen! Ecology Corner ist ein neues Projekt von « GOLD AHISKALI ». Der Hauptvorteil des Projekts in seiner Lage: Die Residenz wird in der Region Mahmutlar gebaut, nur 550 m vom Meer entfernt. Die Straße zum Zentrum von Alanya dauert nur 20 Minuten. Das Viertel Mahmutlar ist berühmt für seine historischen Sehenswürdigkeiten, die malerische Natur, die entwickelte städtische Infrastruktur und die schönen Strände. VORTEILE: - Videoüberwachung; - Parken; - landschaftlich gestaltetes grünes Gebiet; - Schwimmbad; - Erholungsgebiet; - Fitnessstudio; - Spielzimmer; - Spielplatz. STANDORT: Near « Ecology Corner » ist: - der Strand; - Stadtzentrum; - Schulen; - Einkaufszentren; - Kindergärten. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen!