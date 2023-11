Mersin, Türkei

von €65,000

56–77 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. ILKEM BRILLIANT ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit eigener Infrastruktur im beliebten Ferienort Mersin, 10 km vom Stadtzentrum entfernt. Teja – ist eine der beliebtesten Gegenden von Mersin, die sich sowohl für einen dauerhaften Aufenthalt als auch für die Freizeit eignet, da die städtische Infrastruktur und die Verkehrsanbindung hier gut entwickelt sind. Von den Merkmalen ist die unmittelbare Nähe zum Meer hervorzuheben, sodass Sie von überall in der Region in wenigen Minuten auf See sein können. Infrastruktur: - Gespräche; - Ein offener Spielplatz; - Offener Parkplatz; - Außenpool; - Sauna; - Türkisches Hamam; - Fitness. Ort: - Meer und Strand: 500 m - Flughafen: 50 km. - Mersin Center: 10 km. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. - Ausländische Immobilien von zuverlässigen Entwicklern aus 3 Millionen Rubel. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien heute!