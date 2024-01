Kucukcekmece Istanbul Apartment Compound

Avanos, Türkei

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Guzelürt (Morf) – Nordzypern. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 35 bis 105 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 100 Meter. Guzelurt oder Morfu – das Fruchtparadies Nordzyperns. Der Name des Dorfes, übersetzt aus dem Türkischen, wird als « schöner Garten » interpretiert. Hier werden die köstlichsten Orangen, Mandarinen, Grapefruits, Zitronen, Erdbeeren, Datteln und Trauben angebaut und der größte Teil der Ernte exportiert. Die besuchende Stadt ist fast zu jeder Jahreszeit, Touristen haben die Möglichkeit, frisches Obst der Saison zu einem erschwinglichen Preis zu genießen. Von Juli bis August verwandelt sich Guzelurt in ein echtes Zitrusimperium: In der Stadt findet das Orangenfest statt, an dem nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen aus der ganzen Welt teilnehmen. Das Paradoxon von Guzelurt ist das, Als ruhiger und friedlicher Ort kann er ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm für Reisen und Freizeit anbieten. Hier gibt es seine unterirdische Stadt, viele Höhlen und Naturschutzgebiete. Eine 40-minütige Fahrt entfernt befindet sich auch das Skigebiet Trodos. Vergessen Sie nicht die wunderschöne Seeküste dieser Region. Sand an den Stränden von Guzelurt ist vulkanischen Ursprungs (wie auf den Kanaren) und hat laut lokalen Forschern eine heilende Wirkung auf den menschlichen Körper. In einigen Teilen der Küste gibt es oft Wellen, die Surfbegeisterte aus der ganzen Welt anziehen. Immobilien in Guzelurt werden hauptsächlich am Meer gebaut, während der alte Wohnungsbestand davon entfernt ist. In dieser Region können Sie ausgezeichnete Optionen mit Meerblick und ganz in der Nähe von Stränden zu einem günstigen Preis kaufen.