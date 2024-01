Umraniye Tower Apartments Istanbul

Tirilar Mahallesi, Türkei

Was ist mit dem Kauf einer Wohnung im Stadtzentrum von Alanya? Dieser Komplex liegt nur 1300 m von den besten Stränden von Alanya entfernt. Es gibt drei Kaufmöglichkeiten: 1 + 1 und 2 + 1 Apartments und 3 + 1 Penthäuser. Das Buıiding beginnt am 30. September, 2022 und endet am 30. Dezember 2023.Warum im Bau kaufen? Sie werden eine neue Wohnung zu einem guten Preis besitzen, da ıt zunächst immer billiger ist. Sie können auch 30% im Voraus bezahlen und bis zum Ende des Baudatums in Raten bezahlen. Rund um Ihr Gebäude finden Sie alles, was Sie brauchen, Märkte, Restaurants, Cafés, Geschäfte, Krankenhäuser, Bushaltestellen und Schulen .Wenn Sie diese Apartments kaufen, brauchen Sie kein Auto. Lassen Sie uns über diesen hübschen Boutiqe-Komplex sprechen. Es gibt ein schönes Fitnesscenter für Ihre Gesundheit, einen Spielplatz für Ihre Kinder , Sauna und Whirlpool zum Entspannen und ein offener Parkplatz für Ihre Autos oder Fahrräder * Aufzug * Fitness * Sauna * Whirlpool * Camella * Generator * Chidren Park * Kamerasystem