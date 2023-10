Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke

Toslak, Türkei

von €215,000

Kapitulation vor: 2024

Wir präsentieren Ihnen den Elitekomplex der Stadthäuser für die türkische Staatsbürgerschaft. Konakly Bezirk. PROJEKTFÜHRUNGEN: Elite-Immobilien mit angemessenem Servicelevel und modernster Technologie. Eine besondere Atmosphäre des Vorstadtlebens mit dem Komfort eines verwalteten Komplexes und eines neuen Kommunikationskreises. Ein einzigartiges Designprojekt mit Pools in der Nähe der Balkone. Direkt von der Wohnung — zum Pool! Panoramablick auf das Mittelmeer. Hohes Investitionspotenzial. Geeignet für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft für Investitionen! Keine Analoga! Ein Projekt mit einem nicht standardmäßigen Konzept für einen unvergesslichen Seeurlaub. LAGE: Alanya District: Conakly. Resortviertel 8 km vom Zentrum von Alanya entfernt gibt es Hotels und luxuriöse Residenzen, Villenkomplexe. 110 km vom Flughafen Antalya entfernt. In der Nähe des Komplexes befindet sich ein Erholungsgebiet in einem Nadelwald mit Grillmöglichkeiten und einem Panorama auf das Meer. 350 Meter bis zur Ausfahrt auf der Autobahn Antalya-Mersin, bequemer Verkehrsknotenpunkt. Der Komplex liegt 300 m von komfortablen Sandstränden mit Wellenbrecher entfernt. EIGENSCHAFTEN: Das Projekt erstreckt sich über ein Grundstück von 5000 m2. besteht aus 8 zweistöckigen Blöcken, zwischen denen sich Pools neben den Balkonen der Wohnungen im Erdgeschoss befinden. Nur 36 Wohnungen. Baubeginn: Juni 2022. Fertigstellung: Mai 2024. VIDNEY-EIGENSCHAFTEN: Von allen Apartments aus Blick auf den Pool, das komplexe Gebiet, die Natur, die Umgebung und das Meer. WOHNUNGEN: Zweistöckige Stadthäuser 2 + 1 mit einem geräumigen Wohnzimmer von 29 m2, Gesamtfläche von 91 m2. Decken 3,5 m hoch. 2 kombinierte Badezimmer INFRASTRUKTUR: Große Außenpools und Winterpool im Innenbereich, Fitnessraum, Türkische Bäder, Dampfbad, Sauna, Ruhebereich, Restaurant ( Café ), Kinderspielplatz, Lobby, gepflegte Grünfläche, Erholungsgebiete und Grill, Parkplatz, elektrischer Generator, Transfer zum Strand. ZAHLUNGSSATTEN: Während des Baus haben Sie eine großartige Gelegenheit, Apartments am Meer mit zinslosen Raten zu kaufen, mit einem ersten Beitrag von 30% Der Elite-Stadthauskomplex in der Region Konakly — bietet Ihnen einen wirklich luxuriösen Aufenthalt am Mittelmeer! Über die Gegend: Konakly – ist ein kleines Resort in der Südtürkei am Mittelmeer, 12 km westlich der Stadt Alanya. Die Bevölkerung von – 30.000, von denen die meisten im Bereich der Tourismusdienstleistungen tätig sind und auch in der Landwirtschaft tätig sind. Conakly – ist ein charmanter Ferienort, der die Möglichkeit bietet, sich aus dem Trubel der Stadt und dem Stress zurückzuziehen und Sie aufgrund seiner Nähe zu wichtigen geschäftlichen, kommerziellen, kulturellen und kulturellen Themen dem öffentlichen Leben näher zu bringen, Kunst- und Unterhaltungszentren, die Nähe zum Strand und öffentliche Verkehrsmittel halten an. Eine ausgezeichnete Lage ermöglicht es Ihnen, das warme Meer, das hervorragende Wetter und die Einheit mit der Natur zu genießen. Wenn Sie die Zivilisation vermissen, befinden Sie sich schnell im Zentrum von Alanya. Auch Kiefernwald und Orangenplantagen sättigen hier nicht nur die Luft mit angenehmen Aromen, sondern machen sie auch heilend.