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Wohngebäude JW Marriott Tarabya
Wohngebäude JW Marriott Tarabya
Wohngebäude JW Marriott Tarabya
Wohngebäude JW Marriott Tarabya
Wohngebäude JW Marriott Tarabya
Sariyer, Türkei
von
$712,000
JW Marriott Tarabya ist ein exklusives Wohnprojekt mit 215 Residenzen und 22 Büroeinheiten im renommierten Stadtteil Tarabya (Sarıyer) auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit spektakulären Ausblicken auf den Bosporus und den Belgrader Wald und scha…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$2,13M
Die Marke Vadi Istanbul Projekt ist ein Wunder der Luxus-Villa-Entwicklung, über 287.000 m2 im begehrten Villaviertel Büyükçekmece von Istanbul. Dieses außergewöhnliche Projekt verfügt über 225 sorgfältig gestaltete freistehende Villen mit jeweils einem privaten Pool und einem umfangreichen …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Türkei
von
$541,373
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts. Die oberen Etagen haben einen malerischen Blick.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, Hallen- und Außenpools, Restaurants und Cafés, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, Yogis und Pilates Studios, einen Parkplatz und eine Garage,…
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TRANIO
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TekceTekce
Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with an aquapark and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$529,860
Die Residenz verfügt über einen überdachten Parkplatz, einen Aquapark, Geschäfte, rund um die Uhr Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem der besten Gegenden des asiatischen Teils der Stadt, in der Nähe von S…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Istova Green
Wohngebäude Istova Green
Wohngebäude Istova Green
Wohngebäude Istova Green
Kagithane, Türkei
von
$313,000
Istova Green ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane in Istanbul. Es umfasst 130 stilvolle Wohnungen, verteilt auf zwei 14-stöckige Wohntürme, und vereint Komfort, Funktionalität und intelligente Wohnlösungen. Istova Green überzeugt durch seine hervorragende Lage mit direktem …
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
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Şile, Türkei
von
$605,856
Wir bieten Villen mit Pools, Grillplätze, Parkplätze.Abschluss - Juli, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemFußbodenheizungKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich 800 Meter vom Strand, im Zentrum von Sile, am Stadtrand von Istanbul
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with parks and a swimming pool close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Außenpool, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz, ein Sicherheitssystem.Abschluss - September 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe aller notwendigen Infrastruktur, nur 3 Gehminuten von der Autoba…
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TRANIO
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
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Kagithane, Türkei
von
$298,452
Die Residenz verfügt über einen 4-stufigen Parkplatz, einen Fitnessraum, eine Sauna, einen Dach-Barbecue-Bereich, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Abschluss - Ende 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungFußbodenheizungLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwe…
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TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten schöne Villen mit Panoramablick auf das Marmara Meer, Gärten und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool und einen Sportclub.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe eines der größten …
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
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Avcilar, Türkei
von
$780,948
Das Projekt besteht aus zweistöckigen Villen von 280 m2. Jede Villa verfügt über geräumige Wohnzimmer, moderne Küche, luxuriöse Badezimmer, große Gärten. Die Villen, die unter Berücksichtigung der risikoarmen horizontalen Architektur entworfen wurden, bieten die idealen Unterkünfte für Famil…
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Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Wohngebäude Elite World Residence
Kagithane, Türkei
Preis auf Anfrage
Erstklassige Lage & Markenhotel-Konzept Elite World Residence ist ein Wohnprojekt im Hotelkonzept in Yeni Levent–Kağıthane, einer der strategisch wichtigsten und am schnellsten wachsenden Stadtlagen Istanbuls. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Elite World Hotels & Resorts entwickelt…
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Binaa Investment
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Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Türkei
von
$328,296
Die Residenz verfügt über einen Fußballplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze, ein Café und ein Restaurant, einen Grünbereich, einen Pavillon, einen Grillplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Türkisches Bad, einen Parkplatz, ein S…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area in a quiet and green neighborhood, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Türkei
von
$289,498
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über einen Außenpool, ein Fitnesscenter, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Café, Kinderspielplätze, einen großen Grünbereich.Abschluss - Mai 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Franke/Siemens Küchengeräte (Backofen, Herd, Dunstab…
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Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage High-quality residence with swimming pools and green areas in a quiet area, 500 meters from the beach, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$447,678
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, eine Garage, Hallen- und Außenpools, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Fitnessstudio, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe von inter…
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Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
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Wohnanlage Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Türkei
von
$268,606
Ein gemischtes Projekt mit Wohn- und Gewerbegebieten auf einem 68.200 m2 großen Grundstück mit 54.402 m2 Landschaftsfläche. Das Projekt, das eine große Grünfläche hat, zielt darauf ab, die Gemeinschaftsumgebung und Nachbarschaftsbeziehungen zu bringen. Das Projekt umfasst viele Funktionen so…
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$985,884
Privé Kemer bietet Ihnen und Ihrer Familie ein brandneues Leben mit seiner eleganten, modernen und risikoarmen Architektur, lebenssteigernden und komfortablen umweltfreundlichen Heimtechnologien, Sicherheit und allen anderen Privilegien.EigenschaftenInnen- und AußenpoolsRestaurantWellnesszen…
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Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$361,127
Wir bieten geräumige Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über Pools, Kinderspielplätze und Sportplätze, Grünflächen, türkische Bäder, Saunen und Dampfräume, Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 kmTankstelle…
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Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$189,019
Wir bieten Apartments mit Balkon und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, Lounge-Bereiche und Wanderwege, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Pool, eine dreistufige Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Sta…
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Wohngebäude Focus Güneşli
Wohngebäude Focus Güneşli
Wohngebäude Focus Güneşli
Wohngebäude Focus Güneşli
Wohngebäude Focus Güneşli
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Wohngebäude Focus Güneşli
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Focus Güneşli bietet hochwertige Premium-Wohnungen im Istanbuler Stadtteil Bağcılar, im begehrten Viertel Mahmutbey. Mit seiner modernen Architektur, großzügigen 2+1- und 3+1-Wohnungen sowie einer erstklassigen Ausstattung wurde das Projekt speziell für das moderne Familienleben konzipiert. …
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Binaa Investment
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Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$262,637
Die Residenz verfügt über Saunen, einen Dampfraum und ein Türkisches Bad, einen Dachterrassenpark, ein Fitnesscenter, ein Outdoor-Kino, einen dreistufigen Parkplatz, Innen- und Außenpools, einen Basketballplatz, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz.Abschluss - Januar, 2024.Lage und Infra…
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Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Wohngebäude Luna Dragos
Maltepe, Türkei
von
$330,256
Luna Dragos ist ein groß angelegtes Mixed-Use-Wohnprojekt im Stadtteil Maltepe auf der asiatischen Seite Istanbuls. Es vereint 689 Wohneinheiten und 55 Gewerbeeinheiten in einem modernen, gemeinschaftsorientierten Konzept und befindet sich in der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen. Luna …
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Binaa Investment
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Wohngebäude Next Level İstanbul
Wohngebäude Next Level İstanbul
Wohngebäude Next Level İstanbul
Wohngebäude Next Level İstanbul
Wohngebäude Next Level İstanbul
Wohngebäude Next Level İstanbul
Besiktas, Türkei
Preis auf Anfrage
Next Level İstanbul ist ein erstklassiges Wohn- und Geschäftsprojekt im Stadtteil Levent–Beşiktaş, einer der angesehensten und dynamischsten Lagen Istanbuls. Das Projekt befindet sich an der Büyükdere Caddesi, nur wenige Gehminuten von einer Metrostation entfernt und mit hervorragender Anbin…
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Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Alle anzeigen Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Wohngebäude Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Akzirve Strada Bahçeşehir ist ein herausragendes Wohnprojekt im Istanbuler Stadtteil Başakşehir und umfasst mehr als 2.500 Wohneinheiten, die in drei Bauphasen realisiert werden. Das Projekt verbindet moderne Architektur, großzügige Grünflächen und ein familienfreundliches Wohnkonzept. Ak…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$290,493
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Außenpool, einen See, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe …
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Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Wohngebäude The Vira Istanbul
Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
Das Projekt Vira Istanbul befindet sich im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, einem der attraktivsten und am schnellsten wachsenden Bezirke der Stadt. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 92.000 m² und umfasst 17 Wohngebäude mit moderner Architektur. Es bietet insgesamt 1.156 Wohnu…
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Binaa Investment
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Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
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Wohngebäude Wohnungen mit separatem Whirlpool und Blick auf den Bosporus in Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$2,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen mit Blick auf den Bosporus, großem Balkon und 500 m Entfernung zum Einkaufszentrum Akmerkez in Beşiktaş, Istanbul Die zum Verkauf stehenden Wohnungen befinden sich im Stadtteil Levent in Beşiktaş. Levent ist das Finanzzentrum von Istanbul und mit seinem hohen täglichen Verkehrsaufk…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool and fitness centre, next to Aydos Forest, Sanjaktepe, Istanbul, Turkey
Sancaktepe, Türkei
von
$418,827
Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern und 3 Etagen mit Gewerbefläche.Auch der Komplex verfügt über eine bequeme Infrastruktur: ein Fitnesscenter, eine Sauna, einen Innenpool, einen Kinderspielplatz, einen Mehrzwecksportplatz, Gästehotelzimmer und Lademöglichkeiten für Elek…
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Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with park views, near the Financial center, Istanbul, Turkey
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Ümraniye, Türkei
von
$1,00M
Der Wohnkomplex ist als eine kleine Stadt mit einer privilegierten Lage - in der Nähe des neuen International Financial Center, in einem der dynamischsten Gegenden des asiatischen Teils von Istanbul.Das Projekt verfügt über risikoarme Wohngebäude, einen großen Stadtpark mit Wanderwegen und F…
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Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$557,109
Die Residenz zeichnet sich durch ein herausragendes Projekt aus, das alle Annehmlichkeiten des modernen Wohnens im dynamischen und prestigeträchtigen Stadtteil Beşiktaş von Istanbul bietet. Dieses von Babacan Yapı entwickelte Projekt soll im Dezember 2026 abgeschlossen werden. Das Babacan Be…
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$2,36M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Wohnanlage in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinau…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$467,574
Namli Vadi ist ein einzigartiges lebendiges Erlebnis im Herzen von Istanbul. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern werden im 7-stöckigen Luxusprojekt mit modernem Design angeboten.Abschluss - Ende 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Vadi Istanbul - 2 MinutenU-Bahn-Station - 5 MinutenUniversit…
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Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$720,176
Wir bieten verschiedene Apartments mit Abstellräumen.Die Residenz besteht aus 4 Gebäuden (2 Bürogebäude, 1 Block von Wohnungen, ein Hotel) und verfügt über Aufzüge, eine Terrasse des 10. Stock, kollektive ArbeitBereiche, eine Dachterrassenbar, ein Outdoor-Kino, ein Yoga-Studio und ein Outdoo…
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Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
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Wohngebäude Istanbul Safakoy Apartment Compound
Küçükçekmece Wedding Palace, Türkei
von
$178,000
Etagenzahl 5
Fläche 50 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum diese Immobilie Wohnungen zum Verkauf in Istanbul Kucukcekmece neben den Schnellverkehrsstationen. Es ist nur wenige Schritte von den prominenten Bildungs- und Gesundheitszentren in der Region entfernt. Es ist eine vielversprechende Gelegenheit in einem der wichtigsten Investitionsgebi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
227,240
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Türkei
von
$945,096
Wir bieten komfortable Villen mit zwei Parkplätzen, einem Hamam, einer Sauna und einem Fitnessraum, einem Panoramablick auf das Meer, die Stadt und die umliegende Natur.Die Residenz verfügt über einen Pool, Gärten und rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus ParkettFußb…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Sega Metro Park
Wohngebäude Sega Metro Park
Wohngebäude Sega Metro Park
Wohngebäude Sega Metro Park
Wohngebäude Sega Metro Park
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Wohngebäude Sega Metro Park
Kucukcekmece, Türkei
von
$190,000
Sega Metro Park ist ein erstklassiges Wohn- und Investitionsprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 6.500 m² und besteht aus sechs Gebäuden mit jeweils neun Etagen, die insgesamt 291 Wohnungen in den Grundrissen 2+1 und 3+1 sowie 44 Gewe…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
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Wohngebäude Wohnungen mit reichhen sozialen Einrichtungen in Istanbul Beşiktaş
Besiktas, Türkei
von
$1,40M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Wohnungen in einer Wohnanlage in Meeresnähe in Istanbul Beşiktaş Die Wohnungen in einem Projekt zeichnen sich durch ihre vorteilhafte Lage aus. Beşiktaş befindet sich auf der europäischen Seite von İstanbul und zieht die Aufmerksamkeit durch den Blick auf den Bosporus auf sich. Darüber hinau…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Eyupsultan, Türkei
von
$535,222
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen, Balkonen und Terrassen.Die Residenz verfügt über einen großen Grünbereich, einen Parkplatz, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna und ein Dampfbad, Kinderspielplätze im Innen- und Außenbereich.Abschluss - Dezember, 2024.L…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Turkish citizenship by investment!
Wohnanlage Turkish citizenship by investment!
Wohnanlage Turkish citizenship by investment!
Wohnanlage Turkish citizenship by investment!
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Wohnanlage Turkish citizenship by investment!
Maltepe, Türkei
von
$460,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir präsentieren Ihnen unsere neue Anlage im Stadtteil Maltape.Wohnungspaket für türkische Staatsbürgerschaft:Zwei Wohnungen: 1+1 und 1+1 für 435.00 USUZwei Wohnungen: 2+1 und 1+1 für 485.00 USUAuf Anfrage senden wir ein Video unserer Kunden, die Wohnungen in diesem Komplex kaufen, mit unser…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Gated residence with swimming pools and gyms close to metro stations, Istanbul, Turkey
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Bagcilar, Türkei
von
$357,730
Wir bieten komfortable Apartments (2, 3, 4 Schlafzimmer) mit geräumigen Balkonen, Terrasse und privaten Gärten.Die Residenz verfügt über Gärten, Swimmingpools, eine Sauna und ein Türkisches Bad, ein Pilates-Studio, einen Basketballplatz, zwei Fitnessstudios, einen Innenparkplatz.Abschluss - …
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TRANIO
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Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$412,858
Das Projekt umfasst:Grüne LandschaftenOutdoor SportplätzeFitnessstudioWellnesszentrumSauna und BadInnenpoolKinderspielplätzePrivatparkplätzeAbschluss - Dezember, 30 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Schule - 3 kmStadtzentrum - 40 kmEinkaufszentrum - 3 kmU-Bahn-Station - 1 kmUniversität…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
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Wohngebäude Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Türkei
von
$312,000
Stara Tem Sultangazi ist ein modernes Wohnprojekt im europäischen Teil Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 23.500 m² und besteht aus 7 Wohngebäuden, die jeweils 13 Etagen umfassen. Angeboten werden Wohnungen mit Größen von 68 bis 204 m², wodurch sich das Projekt ideal …
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Türkei
von
$264,627
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielplatz, einen Grünbereich.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 12 MinutenU-Bahn-Station - 12 MinutenFlughafen Istanbul - 25 MinutenEinkaufszentrum - 15 M…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a fitness center close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
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Maltepe, Türkei
von
$284,524
Die einzigartige Wohnmöglichkeit im Zentrum des Stadtlebens für diejenigen, die ihre Träume verfolgen. Der einzigartige Blick auf die Fürsteninseln, der Gegenstand von Gedichten auf der Anatolischen Seite ist, wird ein wichtiger Teil Ihres Lebens in der Anlage. Einfach die Vorhänge zu öffnen…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
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Kartal, Türkei
von
$261,799
Jeder Traum verdient eine Chance. Manchmal wird das Leben so, dass sogar Träume von ihm überschattet werden. Die Residenz besteht aus insgesamt 227 Wohnungen und schafft Differenz durch ihre einzigartige Lage, komplette soziale Einrichtungen und zahlreiche Privilegien, ermöglicht es Ihnen, I…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Türkei
von
$557,109
Das neue Gebäude bietet geräumige Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern. Im Erdgeschoss des Gebäudes gibt es Geschäftsräume. Der Bau entspricht modernen Technologien, hochwertige Materialien werden verwendet.Eigenschaften der Wohnungen Doppelverglaste FensterAußenrollosBoxen an der Fassade de…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
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Sariyer, Türkei
von
$395,522
Wir bieten geräumige Apartments mit Terrassen und einen Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Pool, Yoga- und Pilates-Bereich, ein Fitnesscenter und eine Sauna, einen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 30 MeterUniver…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
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Bakırköy, Türkei
von
$461,605
Wir bieten Luxus-Wohnungen in einer Residenz mit einer Garage und rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich direkt neben der E-5 Autobahn, im Zentrum von Istanbul, nur 1 Minute entfernt von einer Schule, einem Einkaufszentrum, einem Krankenhaus, …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
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Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Kartal, Türkei
von
$480,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Peron Istanbul Kartal: ein Lebensstil und Investitionen in einem Komplex!Entdecken Sie ein neues Maß an Komfort – kaufen Sie eine Wohnung im modernen Wohnkomplex Peron Istanbul Kartal in einem der begehrtesten Gegenden Istanbuls.Wohnungen zum Verkauf2+1 Ferienwohnungen (von 114 m2 bis 197 m2…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
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Wohnanlage New complex of first-class villas with swimming pools in Durusu area, Istanbul, Türkiye
Besiktas, Türkei
von
$1,64M
In einem Projektbereich von 53,181 m2 bietet Komplex 41 herrliche Villen, die von der Natur umgeben sind in İstanbul Durusu - 46,678 m2 des Projekts besteht aus grünen Flächen.Eine Tagungshalle, in der Sie Ihr tägliches Geschäft in sorgfältig gestalteten Wohnräumen verwalten können. Café und…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Türkei
von
$283,528
Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Whirlpool, einen Kinderspielplatz, ein Kino, einen Spielraum, einen 5-stufigen Parkplatz.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 2 MinutenU-Bahn-St…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Wohngebäude Nevbahar Suites
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Nevbahar Suites in Başakşehir – Boutique-Wohnen in einem aufstrebenden Stadtteil Nevbahar Suites ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt im schnell wachsenden Stadtteil Başakşehir auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt wurde mit Fokus auf Komfort, Privatsphäre und modernes Wohn…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
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Wohngebäude Geräumige Wohnungen mit Meerblick in Istanbul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,95M
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 16
Geräumige Wohnungen in Strandnähe mit Balkonen in Istanbul Zeytinburnu Die Wohnungen befinden sich im Stadtteil Zeytinburnu von Istanbul. Der Stadtteil Zeytinburnu war schon immer einer der beliebtesten Stadtteile Istanbuls, dank seiner Lage am Marmarameer. Die Wohnungen zum Verkauf in Istan…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$318,348
Neue Studios und Apartments mit verschiedenen Layouts im Aparthotel. Die Residenz verfügt über:Großes Business CenterSicherheit rund um die UhrCaféHallenbad,multifunktionales ZentrumSauna und WellnessConciergeGarageSupermarktBasketballplatzTrockenreinigung und FriseurAusstattung und Ausstatt…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
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Wohngebäude Istanbul Kucukcekmece Investment Apartment compound
Mustafa Kemalpasa Ortaokulu, Türkei
von
$1,26M
Etagenzahl 5
Babacan Port Royal Küçükçekmece Smart Apartments & Investitionsmöglichkeiten in IstanbulBabacan Port Royal ist als modernes Stadtprojekt positioniert, das die sich entwickelnden Wohnbedürfnisse der wachsenden Bevölkerung Istanbuls widerspiegelt. Durch die Kombination einer breiten Palette vo…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$409,874
Die Wohnanlage besteht aus 2 großen Gebäuden und 270 Wohnungen mit 2-3 Schlafzimmern. Neben den Wohnungen verfügt das Projekt über 335 Parkplätze, einen Swimmingpool, einen ausgestatteten Fitnessraum, eine Sauna und 4 Geschäfte.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Hotel liegt in dem Bereic…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residential complex, reconstruction project of a whole area in the city center, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Türkei
von
$578,855
Das Sanierungsprojekt für die gesamte Nachbarschaft im Zentrum von Istanbul. Hier wird der Komplex mehrerer Wohn-, Büro- und Einzelhandelseinheiten und eines Fünf-Sterne-Hotels gebaut. Eine Fußgängerzone mit Bäckern, Lebensmittelgeschäften und Gemüsegeschäften führt durch den gesamten Block.…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Wohngebäude Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Türkei
von
$260,000
Sinpaş Saklı Koru Konakları ist ein luxuriöses Wohnprojekt im Stadtteil Küçükçekmece / Atakent in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m², davon sind 18.420 m² als Grünflächen gestaltet. Die Wohnanlage umfasst 540 Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Si…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
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Wohngebäude Große Wohnungen 1,4 km vom Jachthafen in Beylikdüzü Istanbul
Beylikduzu, Türkei
von
$426,603
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in der Nähe des Yachthafens in Istanbul Beylikdüzü Die geräumigen Wohnungen befinden sich im Stadtteil Kavaklı in Beylikdüzü, Istanbul. Beylikdüzü wird Tag für Tag mit neuen Projekten, einem neu gebauten Yachthafen und Einkaufszentren aufgewertet. Die Region r…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick und Blick auf die Prinzeninseln in Maltepe
Maltepe, Türkei
von
$660,137
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Gehweite zur U-Bahn in Maltepe Maltepe liegt auf der asiatischen Seite Istanbuls und ist ein Küstenbezirk, der für seinen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Prinzeninseln bekannt ist, die von vielen Teilen des Gebiets aus zu sehen sind. Der Be…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$344,214
Das Projekt verfügt über innovative Design- und Qualitätskonstruktionen und umfasst Wohnräume, die sich mit Natur und Harmonie verbinden wollen. Die 3,750 m2 Grünflächen und Landschaftsflächen ermöglichen es Ihnen, einen tiefen Atem vom Stau der Metropole zu nehmen, indem Sie die Frische der…
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TRANIO
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Türkei
von
$1,74M
Der Komplex verfügt über reiche soziale Bereiche, die mit Aufmerksamkeit auf das feinste Detail für 95 ausgezeichnete Familien entworfen wurden, wo Sie angenehme Erinnerungen machen können.InnenpoolSaunaDampfbadFitnessraumMultifunktionsraumFreibadGrillplatzSportplatz im FreienLage und Infras…
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TRANIO
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Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with sea view, with developed infrastructure, Kadıköy, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$369,085
Das Projekt in einer Luxus-Community von 251 Häusern und 20 Gewerbeflächen. Es besteht aus 4 Gebäuden.Ästhetisch ansprechende 1-3 Schlafzimmer Wohnungen und 4-5 Schlafzimmer Duplexs.In der Nähe gibt es ein kulturelles Zentrum, U-Bahn-Stationen, Strand, Einkaufszentren.Erste Zahlung 35% und R…
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Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$479,512
Ein neues Projekt in Kagithane im europäischen Teil von Istanbul, in der Nähe des Flusses, umgeben von Grün.Das Projekt ist einzigartig, da es neben einem Wohnhaus mit Wohnungen und sieben separaten Villen auch Gewerbeflächen (41 Büros, 5 Läden) zum Komfort der Bewohner einschließt.Zum Verka…
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TRANIO
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Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Elite apartment with a picturesque view of the Bosphorus, Kandilli, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,19M
Ein neuer Wohnkomplex im Stil von Küstenvillen mit Blick auf den Bosporus. Die Wohnungen sind in Luxusqualität fertig, jede Wohnung verfügt über einen Abstellraum und Plätze in der Tiefgarage.Auf dem Gebiet des Wohnkomplexes befindet sich: ein Café, ein Erholungsgebiet, Mini-Grünhäuser, Gärt…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
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Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$2,50M
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 20
Bezugsfertige Wohnungen in einem Komplex mit Meerblick in İstanbul Bakırköy Die Wohnungen befinden sich in einem Projekt im Zentrum der Küstenlinie des Stadtteils Bakırköy. Bakırköy ist eine der ältesten Wohngegenden auf der europäischen Seite Istanbuls. Die wichtigsten Verkehrslinien führen…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Manzara İstanbul
Wohngebäude Manzara İstanbul
Wohngebäude Manzara İstanbul
Wohngebäude Manzara İstanbul
Wohngebäude Manzara İstanbul
Wohngebäude Manzara İstanbul
Kagithane, Türkei
von
$283,447
Manzara İstanbul ist ein modernes Wohnprojekt mit hochwertigen Premium-Apartments in Kağıthane, Istanbul, in unmittelbarer Nähe des renommierten Stadtteils Hamidiye. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Belgrader Wald und eine hervorragende Anbindung an Vadi Istanbu…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
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Wohngebäude Taksim Istanbul Residence compound
Beyoglu, Türkei
von
$455,000
Warum diese Immobilie Eine Mischung aus moderner Architektur und dem inhärenten Sinn für Geschichte, nahe dem Taksim-Platz. Es ist von vielen Geschäften, Restaurants, Parks und archäologischen und touristischen Gebieten umgeben. Hoher Luxus-Service im Herzen der historischen Stadt, ein gutes…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$2,89M
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments und Penthouses mit verschiedenen Layouts (von zwei bis vier Schlafzimmern). Die Wohnung hat einen Panoramablick auf die Stadt, private Terrassen und Pools.Die Residenz verfügt über große Grünflächen, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Innenpool, e…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Wohngebäude AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Wohngebäude AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Wohngebäude AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Wohngebäude AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Sisli, Türkei
von
$337,000
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ ist ein exklusives Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Şişli in Istanbul und bietet luxuriöses Wohnen nur wenige Minuten von den bedeutendsten Einkaufszentren und kulturellen Einrichtungen der Stadt entfernt. AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ überzeugt durch eine hervorragen…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with swimming pools and a shopping mall, Istanbul, Turkey
Hadimkoy Yolu Caddesi, Türkei
von
$239,756
Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, ein Fitnesscenter, ein Türkisches Bad und eine Sauna, Tennis- und Basketballplätze, einen Kinderspielplatz, ein Einkaufszentrum.Abschluss - Dezember, 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 1 MinuteKrankenhaus - 4 MinutenUnive…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Türkei
von
$371,664
Wohnanlage in einer der größten Gemeinden, alte, historische und zentrale Gegend, in Eyup Sultan, neben dem Goldenen Horn.Titel deed bereit, geeignet für die türkische Staatsbürgerschaft, keine Gebühr für Titel deed.27 Blöcke, jeder Block hat 10 Etagen, Wohnungstypen reichen von 1+1 bis 5+1,…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
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Wohngebäude Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$722,567
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$1,07M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen in einem Elite-Komplex an der Küste.Die Residenz verfügt über Innen- und Außenpools, eine Garage und einen Parkplatz, Basketball- und Tennisplätze, ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Türkisches Bad, einen Massageraum, einen Spielraum, einen Kinderspielpl…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude RAMS Park House
Wohngebäude RAMS Park House
Wohngebäude RAMS Park House
Wohngebäude RAMS Park House
Wohngebäude RAMS Park House
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Wohngebäude RAMS Park House
Sariyer, Türkei
von
$353,962
RAMS Park House Maslak ist ein modernes Wohnprojekt mit Eigentumswohnungen im Istanbuler Stadtteil Maslak, das ein groß angelegtes Wohnkonzept mit einer harmonischen Verbindung aus urbanem Leben und Natur bietet. Das Projekt befindet sich in einem der wichtigsten Geschäftsviertel Istanbuls u…
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Binaa Investment
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Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Wohngebäude Avenue Istanbul
Beylikduzu, Türkei
Preis auf Anfrage
Das Projekt The Avenue Istanbul ist eine exklusive Wohnanlage im Stadtteil Beylikdüzü in Istanbul, die Luxus und modernes Wohnen mit einem atemberaubenden Blick auf das Marmarameer vereint. The Avenue Istanbul zeichnet sich durch seine strategische Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen un…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$166,053
Die Residenz bietet rund um die Uhr Dienstleistungen, eine Banketthalle, eine Bar und ein Café, einen Kinderpool, einen Conciergeservice, ein Fitnesscenter, ein Spielzimmer, einen Konferenzraum, einen Innenpool, ein Restaurant, ein Spa-Center, eine Sauna.Abschluss - Juli, 2025.Lage und Infra…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
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Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
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Wohnanlage Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Türkei
von
$1,13M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Elite-Investitionsprojekt in Maslak, dem Zentrum von Wirtschaft und Leben in Istanbul. Auf der einen Seite des Projekts befindet sich der Wald von Belgrad und auf der anderen Seite das Einkaufszentrum Vadi Istanbul, das alle Möglichkeiten der Stadt vom Einkaufen bis zum Entertainment her…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Wohnanlage TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Wohnanlage TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
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Wohnanlage TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
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Wohnanlage TOR Finance City Istanbul: Apartments in the Up-and-Coming Ümraniye District.
Ümraniye, Türkei
von
$229,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
TOR Finanzstadt Istanbul: Ferienwohnungen im Bezirk Up-and-Coming ÜmraniyeDieses exklusive Wohnprojekt befindet sich im schnell wachsenden Ümraniye Bezirk auf der anatolischen Seite von Istanbul, nur 5 Minuten vom Istanbul Financial Center entfernt.In Kombination mit modernen Lebensstandards…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$304,420
Die komplexen Merkmale:Grünfläche2-stufige TiefgarageFitness und SaunaSchwimmbadGeschäfteAbschluss - Juli, 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Armoni Park Mall - 1 MinuteMall of İstanbul - 15 MinutenBushaltestelle - 1 MinuteMetrobus - 5 MinutenMarmaray - 10 MinutenU-Bahn-Station - 10 Min…
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Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
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Kucukcekmece, Türkei
von
$179,071
Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Sauna und ein Dampfbad, einen Fitnessraum, eine Garage, rund um die Uhr Sicherheit.Fertigstellung - 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen Istanbul - 35 MinutenEinkaufszentrum - 17 MinutenU-Bahn-Station - 1 MinuteUniversität - 14 Min…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
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Basaksehir, Türkei
von
$124,355
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen Parkplatz, Saunen und türkische Bäder, einen Fitnessraum, ein Café.Abschluss - 2025.Eigenschaften der Wohnungen FußbodenheizungEinbauküchenMinikühlschrankHohe DeckenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Modern residence with swimming pools and gardens near a metro station, Istanbul, Turkey
Maltepe, Türkei
von
$242,740
Ein einzigartiges Projekt, das die Möglichkeit bietet, im Zentrum der Stadt zu leben und sich zu fühlen, als ob Sie das städtische Chaos hinter sich lassen.Wir bieten Apartments mit einem malerischen Blick auf das Meer und die Princes' Inseln und Parkplätze. Die Innenräume wurden mit einem f…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$2,71M
Wohnanlage in einer ruhigen Gegend, umgeben von Grün.Das Projekt umfasst 4 Gebäude, Landschaftsfläche mit Erholungsgebieten und kleinen Seen, Stauraum.Jede Wohnung verfügt über eine Eingangshalle, Wohnzimmer mit Essbereich, Küche, 3-4 Schlafzimmer, 2-3 Bäder, Balkon oder Terrasse. Einige Apa…
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TRANIO
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Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
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Zeytinburnu, Türkei
von
$649,487
Das Projekt verfügt über Wohnapartments, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Hamam, eine Sauna, ein Fitnesscenter, Sportplätze, Wanderwege, Joggingbahnen, Spielplätze, 24-Stunden-Sicherheit mit Videoüberwachung und Parkplatz für 700 Autos.Lage und Infrastruktur in der Nähe Topkapi i…
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TRANIO
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Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
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Wohngebäude Sea Pearl Ataköy
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Sea Pearl Ataköy ist eines der luxuriösesten Wohnprojekte in Istanbul und bietet einen direkten Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt befindet sich im exklusiven Stadtteil Bakırköy und vereint eine erstklassige Lage mit moderner Architektur und höchstem Wohnkomfort. Sea Pearl Ata…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Alle anzeigen Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Wohnanlage PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakırköy, Türkei
von
$365,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
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Smart Home
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Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Türkei
von
$441,708
Das von der Natur umgebene Projekt ist ein modernes und umweltfreundliches Wohnraumdesign, bestehend aus 177 Stadthäusern. Alle Häuser bieten stilvolle Innenräume, elegante Landschaftsgestaltung und ein persönliches Stück Natur. Jedes Stadthaus ist durchdacht entworfen, um ihre Bewohner mit …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a parking and a kids' playground close to the sea, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$811,202
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon und Blick auf die Stadt.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen angelegten Grünbereich, einen Parkplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Februar 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Bu…
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TRANIO
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Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Türkei
von
$457,625
Wir bieten geräumige und komfortable Apartments mit schönen Terrassen und Blick auf den Wald.Die Residenz verfügt über Outdoor-Sportplätze, einen beheizten Pool, angelegte Gärten, rund um die Uhr Sicherheit, einen Tiefgaragenplatz, einen Hamam und eine Sauna, einen Fitnessraum.Abschluss - De…
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage Residence with a swimming pool and a spa center close to the seaside, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$432,754
Jede Wohnung in der Fünften Saison bietet Ihnen einen einzigartigen Wohnraum. Geniessen Sie die Freude, mit Ihren Liebsten sicher zu sein und den Frieden zu leben, um die vollste in Ihrer Wohnung, wo Sie die ästhetische Berührung der Architektur fühlen...Die komplexe Infrastruktur:Innenparkp…
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Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, Turkey
Beykoz, Türkei
von
$1,93M
Moderne Wohnanlage in einer von der Natur umgebenen, entwickelten Gegend. Endlos grün, Wasserwege, Innengarten im Innenhof, einzigartige Landschaft, naturfreundliche Architektur. Ein tiefblauer See im Herzen des Waldes.Das Projekt umfasst: Apartments, Kinderspielplatz, Fitnesscenter, Swimmin…
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Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
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Bagcilar, Türkei
von
$582,622
Das Superior Suites ist Teil des Wohnkomplexes Batışehir. Batışehir ist ein Wohnkomplex mit Geschäftsräumen, Hotelresidenzen berühmter Marken, Büros und Unterhaltungsmöglichkeiten.Das Superior Suites Projekt ist ein neues 15-stöckiges Apartmenthotel mit 175 Zimmern. Es umfasst möblierte Apar…
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Wohnanlage Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Wohnanlage Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Wohnanlage Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
Wohnanlage Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
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Wohnanlage Luxury apartments in Yenimahalle Avrupa Konutları complex.
, Türkei
von
$415,000
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
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Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpaşa, Türkei
von
$235,777
Der Komplex bietet luxuriöse Meerblick-Front-Eigenschaften mit unvergleichlicher Aussicht, vielversprechend einem Lebensstil von Eleganz und Ruhe.Die 360 smart Apartments sind mit modernster Technologie und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet und bieten den Bewohnern ein luxuriöses und in…
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Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools close to the airport and a highway, Istanbul, Turkey
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Besiktas, Türkei
von
$221,849
Wir bieten Apartments mit Balkon.Die Residenz verfügt über ein Fitnesscenter, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Konferenzraum, einen Sportplatz, einen Kinderspielplatz, Pools, einen Parkplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft ist von der Natur umgeben und liegt 5 Minuten vom Fl…
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Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
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Wohngebäude Parkway Beylikdüzü
Beylikduzu, Türkei
von
$155,000
Parkway Beylikdüzü bietet moderne Wohnungen in Beylikdüzü, Istanbul, die speziell für zeitgemäßes Familienleben im renommierten Stadtteil Adnan Kahveci konzipiert wurden. Das Projekt besteht aus zwei Wohnblöcken mit rund 90 Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen und vereint Wohnkomfort, Investit…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Wohngebäude Marinada Residence Ataköy
Bakırköy, Türkei
Preis auf Anfrage
Ataköy Marinada Residence ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt direkt am Wasser im Stadtteil Bakırköy und bietet exklusive Immobilien unmittelbar an der Ataköy Marina. Das Projekt umfasst lediglich 72 exklusive Residenzen, die vom renommierten Architekturbüro Tabanlıoğlu Mimarlık entworfen w…
Immobilienagentur
Binaa Investment
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Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
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Wohnanlage New residential complex on the Marmara Sea coast in Tuzla, Istanbul, Türkiye
Tuzla, Türkei
von
$253,684
Die erstklassige Wohnanlage umfasst einen eigenen Yachthafen, Schwimmbäder, Grünanlagen, Theater, Kino, Einkaufszentrum mit Luxusmarken, Gourmet-Restaurants, Sportplätze, Bildungs- und Kultureinrichtungen. Es gibt 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen zur Auswahl.Lage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern residence in a quiet area of Istanbul, Turkey
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Kadikoy, Türkei
von
$542,882
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts in einer modernen und komfortablen Residenz
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
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Wohnanlage New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Türkei
von
$510,351
Dieses außergewöhnliche Projekt zeichnet sich durch seine moderne horizontale Architektur und Innenarchitektur aus. Mehr als nur ein Haus, dieser Komplex verspricht eine fröhliche Atmosphäre für ein glückliches Familienleben. Der Komplex bietet eine breite Palette von Wohnungen Layouts von 1…
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TRANIO
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