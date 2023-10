Marmararegion, Türkei

von €284,239

Kapitulation vor: 2025

Diese Einrichtung befindet sich in der Region Bashaksehir im europäischen Teil von Istanbul — im Herzen des neuen modernen Teils der Stadt. Es befindet sich in der Nähe der Kreuzung der Autobahnen O-7 und E-80 und bietet bequemen Zugang zu jeder dieser Autobahnen. Zu Fuß von der Anlage entfernt befindet sich eine U-Bahnstation. Die Wohnanlage befindet sich neben dem Olympiastadion Atatürk. In der Nähe befindet sich eines der größten Istanbuler Krankenhäuser. Das Gebiet entwickelt sich aktiv. In der Nähe gibt es viele Bildungseinrichtungen, Geschäfte und Einkaufszentren, Cafés, Restaurants und Unterhaltung. Es gibt auch einen Botanischen Park in der Nähe, in dem Sie bequem spazieren gehen können. Die Anlage nimmt 39.000 Quadratmeter ein. Ein wesentlicher Teil von ihnen ist Grünflächen vorbehalten. Die Gebäude des Projekts befinden sich speziell in beträchtlicher Entfernung voneinander, um den Hof umweltfreundlicher zu machen. Insgesamt werden 453 Apartments in der Einrichtung angeboten. Für den Kauf stehen 47 Geschäftsräume in den ersten Stockwerken der Gebäude zur Verfügung. Es steht eine Vielzahl von Layouts zur Verfügung: von 1 + 1 bis 4 + 1. In den unteren Etagen befinden sich Apartments mit eigenen Gärten. Die Apartments in den oberen Etagen verfügen über große Balkone. Die Anlage verfügt über einen Innenpool, den Sie das ganze Jahr über nutzen können. Die Bewohner haben auch Zugang zu einer Sauna und einem Hamam, einem Fitnessstudio und offenen Sportplätzen. In der Nähe des künstlichen Teiches auf dem Territorium befindet sich ein Café, in dem Sie bei gutem Wetter besonders angenehm entspannen können. Für kleine Bewohner gibt es einen großen Spielplatz mit Spielausrüstung für verschiedene Altersgruppen.