New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey

Yaylali, Türkei

von €125,000

Kapitulation vor: 2023

Die Exodus Hill Residence ist von Natur umgeben, im sich am dynamischsten entwickelnden Gebiet von Alanya – in Mahmutlar. Der Exodus Hill ist dem berühmten Azura Park-Komplex ebenbürtig und direkt neben dem allerersten Komplex in der Exodus – Exodus Residence Mahmutlar-Reihe. Der Wohnkomplex Exodus Hill besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken und insgesamt 144 Wohnungen. Die Exodus Hill Residence liegt nur 1.800 m vom Meer und 30 km vom internationalen Flughafen Alanya (Gazipasha) entfernt. Der Mahmutlar-Distrikt – ist eines der beliebtesten Gebiete von Alanya unter Ausländern, ein aktives und dynamisches Leben, in dem das ganze Jahr über nicht aufgehört wird. Der Komplex wurde im Februar 2023 erbaut. Ruhiger Ort im dicht bebauten Mahmutlar, Alanya. Meerblick! Alles, was Sie brauchen, ist zu Fuß erreichbar. Eine ideale Lage in Alanya fürs Leben und zu vermieten. Solche Immobilien in Mahmutlar werden Ihr Verständnis für eine preiswerte Wohnung in einem neuen Gebäude verändern, da dies eine komplette Komfortklasse ist.