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Neubauten zum Verkauf in Iskele District

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Iskele Belediyesi
146
Trikomo
81
Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
9
Erenkoy Karpaz Belediyesi
7
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Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$91,075
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 55–78 m²
8 Immobilienobjekte 8
Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 60.0
87,017 – 120,070
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 78.0
132,212 – 186,176
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Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
Wohnanlage La Isla Villas
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Wohnanlage La Isla Villas
Spathariko, Nordzypern
von
$278,639
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 170 m²
1 Immobilienobjekt 1
La Isla Villas — Harmonie der Natur und des modernen Lebens in der Nähe von Long Beach 🌿🌊La Isla Villas ist eine moderne Wohnentwicklung, die mit der Philosophie „A Clean Breath to the Future“ geschaffen wurde, die die Freude des Insellebens, die natürliche Harmonie und den modernen Komfort …
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Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
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Wohnanlage Four Seasons Life II
Bogazi, Nordzypern
von
$217,415
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 40–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Four Seasons Life II — Wo Natur privilegiertes Leben trifft 🌊🌿Vier Jahreszeiten Leben II ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex mit einem Lebensstil von Komfort und Harmonie in der vielversprechenden Region Boğaz von Iskele.Entwickelt mit einem visionären Ansatz, bewahrt das Projekt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
217,205
Studio
40.0
119,395
Immobilienagentur
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TekceTekce
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
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Wohngebäude Bellagio
Trikomo, Nordzypern
von
$174,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Das neue Attraktionszentrum der Meditteranean ist in Iskele. Bellagio - Luxus zum Leben gebracht. Es ermöglicht Ihnen, den unbegrenzten Komfort eines luxuriösen Lebens im Herzen der Natur und des Meeres zu entdecken. Geräumige Apartments, Terrassen und Balkone, die mit ästhetischen und funkt…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
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Wohnanlage Magnolia Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$213,283
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 106 m²
1 Immobilienobjekt 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
106.0
217,205
Immobilienagentur
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$128,512
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Fläche 54–117 m²
8 Immobilienobjekte 8
Eine neue Definition des erhöhten mediterranen Lebens 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences ist die größte und prestigeträchtigste Entwicklung in Nordzypern, befindet sich am ikonischen Strand von Long Beach, Iskele.Mit 1.630 Luxusresidenzen und einem erstklassigen Resorthotel bietet das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
111.0 – 117.0
269,820 – 296,802
Studio
54.0
150,425 – 153,797
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$303,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine …
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.In diesem Projekt wurde alles für Ihren…
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Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
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Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.Dieses Projekt verfügt über ein groß…
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Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
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Wohnanlage Green & Blue
Yialousa, Nordzypern
von
$160,517
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur …
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Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
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Wohnanlage Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$211,811
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Aventus Residence ist ein neuer Wohnkomplex im Gebiet Iskele, nur 750 Meter vom Mittelmeer entfernt. Das Projekt befindet sich günstig neben Restaurants, Märkten, Tankstellen und allen notwendigen Annehmlichkeiten.Aventus besteht aus zwei Etappen, die sieben Wohngebäude mit 130 Wohnungen und…
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Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
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Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Vokolida, Nordzypern
von
$193,991
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Wohnung 87 m2 - Komplex 100 Meter von seinem eigenen Sandstrand in der 5 * SPA-Komplex Thalassa Beach.Der Komplex befindet sich im Haupttourismusgebiet von Nordzypern. Die Region Bafra entwickelt sich schnell als wichtige touristische Region. Der SPA-Komplex befindet sich direkt …
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex."Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in …
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Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
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Wohnanlage Olive Court 2
Trikomo, Nordzypern
von
$130,371
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 103 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.0
133,561
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Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Yialousa, Nordzypern
von
$156,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Projekt Sky Diora ist eine besondere Wohngegend in Yeni Erenköy. Mit 80 Einheiten, 10 Blocks, Management-Büro für Miet-Services und Wartungsdienstleistungen, zielt dieses Projekt darauf ab, die ruhige Atmosphäre des Meeres mit dem Komfort des modernen Lebens zu verbinden, um Ihre Träume …
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Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
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Wohnanlage Caesar Blue
Gastria, Nordzypern
von
$120,726
Fläche 48–112 m²
15 Immobilienobjekte 15
Caesar Blue ist eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Ecke von Nordzypern, die ausschließlich von der Afik Group entworfen und gebaut wurde.Caesar Blue liegt neben einem Sandstrand an der Mittelmeerküste. Die voll ausgestattete Wohnung umgeben von duftenden Gärten und der Aqua Club is…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0 – 75.0
91,739 – 170,661
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 112.0
161,892 – 221,927
Studio
48.0 – 52.0
97,810
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Wohnanlage Yalusa Homes
Wohnanlage Yalusa Homes
Wohnanlage Yalusa Homes
Wohnanlage Yalusa Homes
Wohnanlage Yalusa Homes
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Wohnanlage Yalusa Homes
Yialousa, Nordzypern
von
$230,560
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Yalusa Häuser — Wo die Natur Stille trifft 🌊🌿Yalusa Homes ist ein umweltfreundliches Wohnprojekt in Yeni Erenköy (Dipkarpaz) – einer der unberührtesten und natürlich erhaltenen Regionen Nordzyperns.Hier entdecken Sie unberührte Strände, Freizeitaktivitäten im Freien, Meeres- und Landsport un…
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Wohnanlage Abelia Residence
Wohnanlage Abelia Residence
Wohnanlage Abelia Residence
Wohnanlage Abelia Residence
Wohnanlage Abelia Residence
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Wohnanlage Abelia Residence
Bogazi, Nordzypern
von
$69,865
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Fläche 36–123 m²
4 Immobilienobjekte 4
Abelia Residence — modernes Küstenleben in Boğaz 🌊Abelia Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex in der malerischen Küstenregion von Boğaz an der Ostküste von Nordzypern.Der Komplex befindet sich nur 250 Meter vom Meer entfernt, sodass die Bewohner jeden Tag den mediterranen Lebensstil…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0
70,153
Wohnung 2 zimmer
123.0
222,601
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
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Wohnanlage HERA
Vokolida, Nordzypern
von
$236,676
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
HERA — 5 ★ Luxus im Herzen von Bafra 👑Hotel in Bafra, Iskele, HERA befindet sich in einem der renommiertesten und schnell entwickelnden touristischen Zentren von Nordzypern 🌴Einmal ein ruhiges Küstendorf, hat sich Bafra in den letzten 10–15 Jahren zu einem Weltklasse-Resort-Destination verwa…
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet! Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino. Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer lan…
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Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
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Wohngebäude ISATIS INFINITY
Spathariko, Nordzypern
von
$224,274
MwSt.
Etagenzahl 10
Nur wenige Schritte von goldenen Sandstränden entfernt bietet INFINITY die perfekte Harmonie zwischen friedlicher Abgeschiedenheit und lebendigem Leben. Aus dem Lärm der Stadt, aber mit mühelosem Zugang zu ihren Geschäfts- und Freizeitzielen – hier wird Ihr Traumhaus Realität.Flughafen Larna…
Bauherr
ISATIS Construction Ltd
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Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
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Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der g…
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Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
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Wohnanlage La Palazzo
Gastria, Nordzypern
von
$218,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
La Palazzo ist ein neues Gesicht für die Region Bogaz, das die höchsten Standarts mit einem klassischen, anspruchsvollen Look verbindet. La Palazzo ist die reinste Verkörperung des Luxus. Ob es sich um eine geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern oder eine Villa mit 4 Schlafzimmern handelt, er…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$129,053
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 57–130 m²
2 Immobilienobjekte 2
Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
178,081
Studio
57.0
82,295
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$72,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.Long Beach ist eine gute Investi…
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Wohnanlage CC Towers Iskele
Wohnanlage CC Towers Iskele
Wohnanlage CC Towers Iskele
Wohnanlage CC Towers Iskele
Wohnanlage CC Towers Iskele
Alle anzeigen Wohnanlage CC Towers Iskele
Wohnanlage CC Towers Iskele
Patriki, Nordzypern
von
$137,222
Jahr der Inbetriebnahme 2026
CC TOWERS ISKELEStadt: Iskele, BoğazObjekttyp: FerienwohnungAnzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 2+1Geschlossene Fläche: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~69m2/119 m2Situation: A & B-Blöcke werden in2026, C,D,E in 2027Startpreis: £ 67.000Zahlungsplan für 10 Jahre:40% Anzahl20% bis Schlüssellieferung40…
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Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Vokolida, Nordzypern
von
$87,763
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourismusbereich 🌊🏖Das Thalassa Beach Resort ist eine hochwertige Wohnentwicklung direkt an der Küste in der Region Bafra in Nordzypern.Das Projekt profitiert von einer einzigartigen Lage am Strand mit einem natürlichen Sandstrand, ein s…
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Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
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Wohnanlage The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$194,503
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Die Blue Residence ist eine hochwertige Wohnentwicklung im lebhaften Resort-Bereich von Iskele, Long Beach, einer der wünschenswertsten Orte in Nordzypern.In Kombination mit zeitgenössischer Architektur, Landschaft und hervorragenden Annehmlichkeiten bietet das Projekt einen idealen Lebensst…
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Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
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Wohnanlage Lilium Park
Trikomo, Nordzypern
von
$122,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein modernes und minimalistisches Gefühl des Komforts.Lilium Park bietet ein anderes Konzept durch die Mischung von klassischer mediterraner Architektur und asiatischem Minimalismus.Lilium Park bietet seinen Gästen ein friedliches Erlebnis am Standort. Eine freundliche und warme Atmosphäre e…
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Nordzypern
von
$234,913
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
Fläche 113–190 m²
4 Immobilienobjekte 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F ist Teil einer der größten und renommiertesten Entwicklungen in Nordzypern, in Iskele, nur wenige Gehminuten von Long Beach entfernt.Dieser moderne Hochhauskomplex kom…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
113.0 – 118.0
236,092 – 256,329
Wohnung 3 zimmer
190.0
403,381
Immobilienagentur
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Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Alle anzeigen Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Trikomo, Nordzypern
von
$92,108
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 38–135 m²
16 Immobilienobjekte 16
Riverside Life | Long Beach, Iskele 🌴Mediterranes Wohnen am StrandRiverside Life ist ein moderner Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele, nur wenige Gehminuten von der berühmten sandigen Mittelmeerküste entfernt.Das Projekt liegt günstig gegenüber dem Caesar Resort, umgeben vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 62.0
102,532 – 163,241
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 135.0
176,732 – 288,707
Studio
38.0
93,088 – 105,230
Immobilienagentur
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Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$90,611
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 60–200 m²
9 Immobilienobjekte 9
Ein neues Wahrzeichen am Long Beach 🌊Park Residence bringt einen frischen architektonischen Blick auf die Küste Long Beach, nur 200 Meter vom berühmten Sandstrand entfernt.Dieses moderne Wohnprojekt ist für diejenigen konzipiert, die am Meer leben möchten und jeden Tag mediterrane Ausblicke …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 200.0
97,096 – 462,360
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 90.0
155,146 – 240,140
Immobilienagentur
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Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Alle anzeigen Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Wohnanlage ISATIS ELYSIUM 2
Spathariko, Nordzypern
von
$169,904
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Nur wenige Schritte von goldenen Sanden entfernt, Balance ruhig mit aktiv, weg vom Trubel der Stadt und dennoch mit einfachem Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren, macht North Cyprus Ihr Traumhaus.Flughafen Larnaca 79 kmNicosia 65 kmAyia Napa 45 kmFlughafen Ercan 55 kmFamagusta 10…
Bauherr
ISATIS Construction Ltd
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte…
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Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Alle anzeigen Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$157,328
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genieße…
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Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
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Villa Bogaz Vista
Bogazi, Nordzypern
von
$538,945
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
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Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
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Bogazi, Nordzypern
von
$95,714
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möbliertes Studio (0+1) 44 m2 mit Balkon mit direktem Meerblick.Ein gepflegter Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich 200 Meter vom Meer in der Region Boaz, 10 km von der Stadt Famagust…
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Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
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Wohnanlage Courtyard Platinum
Bogazi, Nordzypern
von
$170,378
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
🏡 Courtyard Platinum ist ein neues Maß an Komfort und Luxus im Herzen der sich schnell entwickelnden Region Iskele, Nordzypern.Das Projekt setzt den Erfolg des beliebten Courtyard Long Beach Holiday Resort fort und setzt neue Maßstäbe für Wohnen und Investitionen.🌿 Das einzigartige Konzept v…
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Wohnanlage Velaris
Wohnanlage Velaris
Wohnanlage Velaris
Wohnanlage Velaris
Wohnanlage Velaris
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Wohnanlage Velaris
Bogazi, Nordzypern
von
$196,318
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Velaris – eine Harmonie von Stil, Komfort und Resort leben 🌿✨Velaris ist ein modernes Low-Risiko-Projekt, nur 700 Meter vom Meer entfernt, entworfen für komfortables Wohnen und Entspannen in einer Atmosphäre von Ruhe und Komfort 🌊Ein idealer Ort für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen…
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
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Trikomo, Nordzypern
von
$56,750
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 40–128 m²
54 Immobilienobjekte 54
Caesar Resort — A Resort Stadt am Meer 🌊🏖✨Caesar Resort befindet sich in Iskele, neben dem berühmten Long Beach — einer der schönsten Sandstrände in Zypern.Das gesamte Projekt erstreckt sich über 393,570 qm und bildet eine wahre Kurstadt mit eigenen Restaurants, SPA-Zentren, Parks und Freize…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 80.0
71,502 – 116,697
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 122.0
88,366 – 168,637
Wohnung 3 zimmer
128.0
225,300
Studio
40.0 – 60.0
57,337 – 141,655
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
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Bogazi, Nordzypern
von
$169,742
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 71 m2 in 5* SPA-Komplex Caesar Blue.Neue Wohnungsanlage befindet sich in einem malerischen Teil der Region Bogaz mit einem sauberen Sandstrand. Die Wohnungen sind ideal für Ferien, Ausleihen und für dauerhafte Residenz.Infrastruktur:Großes Schwi…
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Trikomo, Nordzypern
von
$404,940
Mckenzie 2 Wohnanlage ist ein luxuriöses und hochwertiges Projekt im beliebten Ferienort Long Beach, nördlich von Famagusta, in Nordzypern. Dieses Projekt verspricht einen unbeschreiblichen Lebensstil inmitten der Schönheit der Natur und der Nähe des Mittelmeers. Vorteile von Mckenzie 2:ANHA…
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Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
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Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Nordzypern
von
$162,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Caesar Palm Jumeirah verfügt über sieben Hochhäuser, die von der berühmten Palm Jumeirah von Dubai inspiriert sind, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Jedes Gebäude mit 22 Etagen bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer. Die Bewohner können sich auf Annehmlichkeiten wie einen Palm…
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Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
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Wohnanlage Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$194,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
🌊 Querencia ist ein großartiges Projekt, das eine einzigartige Atmosphäre am Long Beach schaffen wird, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Direkt gegenüber öffnet der einzigartige Strand einen Komplex mit inspirierenden Blicken, durchdachten Wohnräumen und einer reichen Infrastruktur.🏢 4 Blocks,…
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Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Trikomo, Nordzypern
von
$137,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 50–125 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Or…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
175,383
Wohnung 2 zimmer
125.0
294,778
Studio
50.0
139,632 – 144,354
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Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
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Wohnanlage Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$73,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Fläche 41–58 m²
10 Immobilienobjekte 10
Royal Life Residence — Modern Residential Complex 100 m vom Long Beach 🌊Royal Life Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex im Herzen der beliebten Gegend von Long Beach in Iskele, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt.Der Komplex bietet eine entspannte Resort-Atmosphäre kombiniert mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 58.0
97,810 – 113,324
Studio
41.0 – 42.0
74,200 – 83,644
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Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
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Wohnanlage Kaya Residences
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$113,078
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Kaya Residences — Sonne, Meer & Luxus Leben im Herzen von Bafra ☀️🌊✨Lassen Sie die Sonne und das azurblaue Mittelmeer Teil Ihres Alltags in Bafra werden – eines der renommiertesten Resortgebiete Nordzyperns.Kaya Residences liegt nur 5 Fahrminuten von einem der schönsten Strände der Insel ent…
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$212,967
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Grand Sapphire BLU — Ein neuer Standard von 7 Wohnen am Long Beach 🌊✨Grand Saphir BLU ist eine hochmoderne Premium-Bewohnungsentwicklung an der Küste von Long Beach (Iskele), die einen neuen Maßstab für 7-Sterne-Lifestyle-Leben.Das Projekt kombiniert groß angelegte Architektur, innovatives D…
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$184,551
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
103,881
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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$85,549
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–143 m²
7 Immobilienobjekte 7
Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 98.0
103,881 – 132,212
Villa
143.0
294,778
Studio
42.0
87,017
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Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 36–189 m²
219 Immobilienobjekte 219
Das exklusivste Projekt von North Cyprus Ocean Life bietet neben seiner Natur-, Klima-, historischen Schönheits-, Tourismus- und Bildungsinfrastruktur eine einzigartige Lebens- und Investitionsmöglichkeit. Als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Investoren und der Welt mit ihren annehmbaren W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 45.0
128,164 – 211,134
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 103.0
209,110 – 275,216
Wohnung 3 zimmer
125.0
263,074 – 280,613
Immobilienagentur
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Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
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Wohnanlage D Point
Trikomo, Nordzypern
von
$167,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
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Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
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Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Trikomo, Nordzypern
von
$213,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1), 64 m², im exklusiven Grand Sapphire Resort CASINO, nur 600 Meter vom Long Beach entfernt. Ein Designpaket (Möbel und Haushaltsgeräte) ist im Preis inbegriffen. Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden mit einer drei Kilometer l…
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Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
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Wohnanlage Venice
Spathariko, Nordzypern
von
$132,156
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Venedig — Resort Living inspiriert von Italien 🇮🇹✨Venedig ist eine einzigartige Wohnentwicklung im Herzen von Long Beach, Iskele, wo der mediterrane Lebensstil auf die Romantik von Venedig trifft 💙Wasser befindet sich im Zentrum dieses Konzepts — Kanäle mit Gondel, Jacuzzi Inseln und ausgede…
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Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
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Wohnanlage Aquamarine Boğaz Mansions
Bogazi, Nordzypern
von
$211,591
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Panorama Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊Aquamarine Boğaz Mansions ist eine exklusive Sammlung von 43 risikoarmen malerischen Residenzen mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer und die umliegenden Berge.Dieses Projekt liegt nur 600 Meter von der unberührten Ostküstenpro…
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Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Bogazi, Nordzypern
von
$378,413
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Caesar Beach — Beachfront Leben mit Full Resort Infrastructure 🌊🏖Caesar Beach ist ein moderner Wohnkomplex direkt an der Mittelmeerküste, mit einem kompletten Sandstrand оборудованый.Das Projekt ist komplett abgeschlossen und bietet einen Resort-Stil Lebensstil mit hochwertigen Einrichtungen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
100.0
377,748
Immobilienagentur
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Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
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Wohnanlage ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$157,446
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Standort: IskeleEntfernung zum Meer: 750 mGrundstück: 22000 m2Anzahl der Wohnungen: ANHANGAnzahl der angrenzenden Villen: 12Projektbeschreibung: Projektkammertyp, umgeben von Natur, mit Zugang zu allennotwendige Infrastruktur. Es besteht aus 7 zweistöckigen Wohnungsblöcken und 12 Stadthäuser…
Immobilienagentur
North Symbol
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Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
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Wohnanlage ARCADIA
Trikomo, Nordzypern
von
$118,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ZUSAMMENFASSUNG DER REALITÄTArcadia, in Iskele Boğaz gelegen, ist ein lebendiger Wohnkomplex mit 300 modernen Einheiten, darunter Studios, Ein-Zimmer-Wohnungen, Ein-Zimmer-Dublex und Zwei-Zimmer-Dublex. Jede Einheit ist für Komfort und Luxus konzipiert, ideal für Bewohner und Investoren glei…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
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Bogazi, Nordzypern
von
$145,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 46 m2 im Four Seasons Life Komplex am Meer.Ein Großprojekt an der zweiten Küste mit einer Gesamtfläche von 61.000 m2, auf der sich 326 Immobilien befinden.Der Komplex ist entworfen, um ein Traumleben zu schaffen, das sich leicht in das Naturlandschaftsdesign einfügt und Ihn…
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$75,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–103 m²
14 Immobilienobjekte 14
Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖Dies ist eine lebendige, etablierte Gemein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 103.0
93,088 – 136,259
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.0
144,354 – 209,110
Studio
42.0
72,851
Immobilienagentur
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Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
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Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt. Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten. Das …
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Smart Home
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Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Trikomo, Nordzypern
von
$118,368
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Inve…
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Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
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Wohnanlage Lagoon Verde
Spathariko, Nordzypern
von
$136,135
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Lagoon Verde Residences & Resort ist mehr als nur ein Ort zum Leben; es ist eine Einladung, die Ruhe und Schönheit Nordzyperns zu erleben. Kommen Sie und entdecken Sie Ihr eigenes Stück Paradies!🏝️Der riesige Lagunenpool in Lagoon Verde steht beispielhaft für sein Engagement für Innovation, …
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Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
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Wohnanlage Panorama Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$202,560
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 74–85 m²
4 Immobilienobjekte 4
Panorama Long Beach — Das Icon der Küstenlinie 🌅🏖Panorama Long Strand ist ein abgeschlossenes hochwertiges Wohnprojekt nur 180 Meter vom Meer entfernt (2 Minuten zu Fuß).Das Projekt, das an der Grenze einer risikoarmen Zone positioniert ist, garantiert ein Maximum an Meer und umliegendem Bli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
263,749
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 85.0
364,257 – 418,221
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Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
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Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
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Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$238,660
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌟 Exklusive Wohnanlage in Bahçeler, İskele 🌟 Ihr neues Zuhause ist eine Kombination aus Luxus, Komfort und einzigartigem Design!🏡 Über das Projekt:- Baufläche: 25,053 m2.- Geschlossene Fläche: 24.300 m2.- Grüne Fläche: 2.330 m2 - gemütliche Gärten und Erholungsgebiete.🔹 Konfiguration9 Blocks…
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Wohnviertel La Palazzo
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Patriki, Nordzypern
von
$278,638
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Wohnviertel Dolce Vita
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Spathariko, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2026
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Wohnviertel Thalassa Beach Resort
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Agios Theodoros, Nordzypern
von
$158,317
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Wohnanlage Thalassa Beach Resort
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Agios Theodoros, Nordzypern
von
$130,056
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
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Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
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Aparthotel Hera Luxury Resort Casino
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$233,681
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Einzigartiges Investitionsprojekt mit Investment Return GarantieWillkommen in einer Elite-Wohnanlage mit Hotelkonzept in der touristischen Region Bafra, Famagusta! Das Projekt befindet sich in einem lebhaften Touristengebiet, umgeben von 5-Sterne-Hotels mit Casinos im Las Vegas-Stil.Der Entw…
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Trikomo, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2022
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Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
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Trikomo, Nordzypern
von
$158,317
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
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Wohnanlage Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
Wohnanlage Three bedroom duplex in Abelia Residence complex with sea view.
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Bogazi, Nordzypern
von
$269,762
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Zweigeschossige Wohnung mit drei Schlafzimmern von 179 m2 mit Panoramablick auf das Meer und die Berge, nur 250 Meter von der Küste in der Region Bogaz entfernt.Im Erdgeschoss befindet sich ein geräum…
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Wohnviertel Caesar Resort
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Trikomo, Nordzypern
von
$107,022
Jahr der Inbetriebnahme 2027
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Wohnviertel Volna Life
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Trikomo, Nordzypern
von
$238,616
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel Luna
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Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
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Trikomo, Nordzypern
von
$417,957
Jahr der Inbetriebnahme 2025
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Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$150,085
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Wohnviertel Riverside Blue
Wohnviertel Riverside Blue
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Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
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Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
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Wohnanlage One bedroom apartment in the Caesar Blue resort.
Gastria, Nordzypern
von
$142,321
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche 1+1 Wohnung von 63 m2 mit einer verglasten Terrasse von 12 m2. Die Wohnung ist komplett bereit für Belegung, ein komplettes Design-Paket mit Möbeln und Geräten.Ein geräumiges Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, eine moderne offene Küche mit einem kompletten Satz von Geschirr und G…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Infinity
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Wohnanlage Infinity
Spathariko, Nordzypern
von
$218,488
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
INFINITY ist ein Club Aparthotel mit umfangreicher Infrastruktur und bietet eine breite Palette von Apartments mit Meerblick. Der Komplex befindet sich 450 Meter vom Meer in der Region Long Beach, die ein großartiger Ort für ein ruhiges Leben und Entspannung ist.Vorteile des Infinity-Komplex…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel Green Diamond Tower City
Wohnviertel Green Diamond Tower City
Patriki, Nordzypern
von
$107,656
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
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Wohnviertel Volna 4
Trikomo, Nordzypern
von
$220,378
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Villa Fully furnished 5-bedroom villa 200 m² 150 meters from the beach.
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Bogazi, Nordzypern
von
$404,643
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Eine separate Eigentumsurkunde (Titel) ist fertig.Es gibt keine Beschränkungen für den Kauf und die Registrierung von 100% Eigentum für Ausländer, im Gegensatz zu allen benachbarten Komplexen an dieser Küste.Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein voll ausgestattetes Haus am Meer mit sauberen…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
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Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Nordzypern
von
$113,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Riverside Life Residence – Eliteleben am MeerDas Riverside Life Residence ist ein einzigartiger Premium- Wohnkomplex im Herzen der dynamischen Region Iskele, nur 5 Gehminuten vom legendären Long Beach entfernt.Das Projekt vereint moderne Architektur, autonome Infrastruktur und ein hohes Maß …
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
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Wohnanlage CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
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Wohnanlage CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Nordzypern
von
$177,981
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
CAESAR BLUE – Leben in der ersten Reihe des MittelmeersWillkommen in Caesar Blue - eine einzigartige Resort-Komplex nur 300 Meter vom Sandstrand entfernt, in der renommierten Gegend von Boaz. Dieses Elite-Projekt kombiniert exquisite Architektur, Fünf-Sterne-Infrastruktur und ein einzigartig…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$186,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
GRAND SAPPHIRE BLU besteht aus 5 Hochhäusern mit je 28 Etagen und 8 Tiefblöcken mit jeweils 5 Etagen. Das Projekt befindet sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 90727.18 m2 und umfasst 2345 Einheiten, darunter Studios, ein, zwei, drei Schlafzimmer Wohnungen und Penthäuser.GRAN…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$143,119
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$77,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Wohnviertel Aries Villa Stage 2
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$549,677
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel CC Tower Iskele
Wohnviertel CC Tower Iskele
Wohnviertel CC Tower Iskele
Wohnviertel CC Tower Iskele
Wohnviertel CC Tower Iskele
Wohnviertel CC Tower Iskele
Patriki, Nordzypern
von
$101,811
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
Wohnanlage INFINITY
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Wohnanlage INFINITY
Spathariko, Nordzypern
von
$163,586
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
INFINITY ist ein moderner Wohnkomplex, der von Isatis Construction entworfen und entworfen wurde und eine breite Palette von Apartments mit Meerblick bietet. Es befindet sich 450 Meter vom atemberaubenden Long Beach entfernt, der ein großartiger Ort für ein ruhiges Leben oder nur für Entspan…
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BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
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Touristischer Komplex
Trikomo, Nordzypern
von
$299,166
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage: 400 Meter vom Meer in Long Beach.Projekt: 4 Wohnblöcke und 1 Hotelblock, Terrassendesign.Blick: Ununterbrochene 180-Grad-Meerblicke, Blick nach Süden Richtung Famagusta, Blick nach Norden Richtung Karpaz Bay.Eigenschaften: 701 Wohnungen (Studios, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+1 Penthouses)5-Ste…
Immobilienagentur
Right way Group
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Wohnviertel Caesar Blue
Wohnviertel Caesar Blue
Wohnviertel Caesar Blue
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Wohnviertel Caesar Blue
Wohnviertel Caesar Blue
Gastria, Nordzypern
von
$165,982
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
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Trikomo, Nordzypern
von
$147,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Ein Symbol für Eleganz und Luxus in Nordzypern🌍Länge Strand ist einer der malerischsten und beliebtesten Orte in Nordzypern mit einem Sandstrand mit einer Länge von 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION ist der führende Anbieter im Premium-Bau auf der Insel.ProjektGRAND SAPPHI…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$202,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 62 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein besseres Leben ist in Long Beach möglich. Wir konnten dem herrlichen Meerblick nicht widerstehen und wir kamen mit unserem Mckenzie Gold-Projekt in die beliebte Gegend der Region Long Beach zurück... Wir erlebten unsere herrliche Terrasse Garten Treffen mit dem Meerblick. Mit diesem Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
102,532
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
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Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Nordzypern
von
$124,263
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
ELYSIUM ist ein risikoarmer Luxuswohnkomplex. Das Projekt ist ein geschlossener Mikrobezirk von Elite-Immobilien mit einer Gesamtfläche von 33.000 Quadratmetern. Das Gebiet verfügt über Sicherheit, Resort-Infrastruktur, tropischen Garten, stilvolle Landschaftsgestaltung, dekorative Beleuchtu…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Wohnviertel Venice
Wohnviertel Venice
Wohnviertel Venice
Wohnviertel Venice
Wohnviertel Venice
Wohnviertel Venice
Spathariko, Nordzypern
von
$107,656
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$291,304
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel The Velaris
Wohnviertel The Velaris
Wohnviertel The Velaris
Wohnviertel The Velaris
Wohnviertel The Velaris
Wohnviertel The Velaris
Gastria, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
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Trikomo, Nordzypern
von
$203,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Das Projekt befindet sich nur wenige Gehminuten von einem der besten Strände von Nordzypern – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, Bars, Restaurants und Kinderspielplatz.Sun Tower enthält:Studio, 1+1, 2+1 FerienwohnungenParkplatz, Aufzug, Video-Intercom-System, SchwimmbadEigenschaften…
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