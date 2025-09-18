Wohnkomplex Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort ist mehr als nur ein Ort zu leben; es ist eine Einladung, die Ruhe und Schönheit von Nordzypern zu erleben. Kommen Sie und entdecken Sie Ihr eigenes Stück Paradies!🏝️

Der riesige Lagune-Pool in Lagoon Verde verdeutlicht ihre Hingabe an Innovation, außergewöhnliches Design und Kundenzufriedenheit. In der Lagoon Verde finden Sie die perfekte Harmonie von Luxus, Komfort und natürlicher Schönheit.

Lagoon Verde Residences & Resort genießt eine strategische Lage im Dorf Otuken, neben der beliebten Region Iskele in Nordzypern, umgeben von einer blühenden Gemeinschaft von renommierten Projekten und wichtigen Annehmlichkeiten. Dieser Bereich erlebt einen Anstieg in der Entwicklung, so dass es ein ideales Ziel für diejenigen, die eine Mischung aus Ruhe und Bequemlichkeit suchen.

Umgebungen und Sehenswürdigkeiten:

Mariachi Beach Club: Entspannen Sie am Meer mit kostenlosem Zugang für das Projekt Hausbesitzer, sip tropische Cocktails und genießen Sie die mediterrane Sonne.

Unimar Supermarkt: Eine gut sortierte Supermarktverpflegung auf Ihre täglichen Bedürfnisse.

China Bazaar: Entdecken Sie einzigartige Schätze und Souvenirs auf diesem lebendigen Basar.

Merit Royal Garden Hotel & Casino.

Grand Sapphire Hotel & Casino.

Pera Mackenzie.

Iskele Lunapark.

Das Arkin Hotel & Casino.

Mackenzi Bay Restaurant.

Flughafen Ercan: 45 Minuten nach Otuken.

Im Projekt:

Fitness Center,

Spielplatz,

Beauty Center,

Supermarket - Pharmacy,

Pool Bar & Restaurant,

Aquapark - Amphitheater

Im Projekt Lagoon Verde können Sie besitzen: