  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Lagoon Verde

Wohnkomplex Lagoon Verde

Spathariko, Nordzypern
von
$136,135
BTC
1.6193018
ETH
84.8745314
USDT
134 594.8222592
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
Premium Premium
12
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 28030
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Spathariko

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Lagoon Verde Residences & Resort ist mehr als nur ein Ort zu leben; es ist eine Einladung, die Ruhe und Schönheit von Nordzypern zu erleben. Kommen Sie und entdecken Sie Ihr eigenes Stück Paradies!🏝️

Der riesige Lagune-Pool in Lagoon Verde verdeutlicht ihre Hingabe an Innovation, außergewöhnliches Design und Kundenzufriedenheit. In der Lagoon Verde finden Sie die perfekte Harmonie von Luxus, Komfort und natürlicher Schönheit.

Lagoon Verde Residences & Resort genießt eine strategische Lage im Dorf Otuken, neben der beliebten Region Iskele in Nordzypern, umgeben von einer blühenden Gemeinschaft von renommierten Projekten und wichtigen Annehmlichkeiten. Dieser Bereich erlebt einen Anstieg in der Entwicklung, so dass es ein ideales Ziel für diejenigen, die eine Mischung aus Ruhe und Bequemlichkeit suchen.

Umgebungen und Sehenswürdigkeiten:

  • Mariachi Beach Club: Entspannen Sie am Meer mit kostenlosem Zugang für das Projekt Hausbesitzer, sip tropische Cocktails und genießen Sie die mediterrane Sonne.
  • Unimar Supermarkt: Eine gut sortierte Supermarktverpflegung auf Ihre täglichen Bedürfnisse.
  • China Bazaar: Entdecken Sie einzigartige Schätze und Souvenirs auf diesem lebendigen Basar.
  • Merit Royal Garden Hotel & Casino.
  • Grand Sapphire Hotel & Casino.
  • Pera Mackenzie.
  • Iskele Lunapark.
  • Das Arkin Hotel & Casino.
  • Mackenzi Bay Restaurant.
  • Flughafen Ercan: 45 Minuten nach Otuken.

Im Projekt:

  • Fitness Center,
  • Spielplatz,
  • Beauty Center,
  • Supermarket - Pharmacy,
  • Pool Bar & Restaurant,
  • Aquapark - Amphitheater

Im Projekt Lagoon Verde können Sie besitzen:

  • Studio Residence,
  • 1+1 Lof Residence,
  • 2+1 Dachwohnung,
  • 2+1 Garden Residence.

Standort auf der Karte

Spathariko, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage CC Towers Iskele
Patriki, Nordzypern
von
$137,222
Wohnviertel Dolce Vita
Spathariko, Nordzypern
von
$183,648
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$159,457
Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$130,201
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Lagoon Verde
Spathariko, Nordzypern
von
$136,135
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel COASTAL HEAVEN *
Wohnviertel COASTAL HEAVEN *
Wohnviertel COASTAL HEAVEN *
Wohnviertel COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Nordzypern
von
$120,321
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Residenz Alpcan Towers Key West
Residenz Alpcan Towers Key West
Residenz Alpcan Towers Key West
Residenz Alpcan Towers Key West
Residenz Alpcan Towers Key West
Alle anzeigen Residenz Alpcan Towers Key West
Residenz Alpcan Towers Key West
Kazivera, Nordzypern
von
$81,105
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Fläche 34–229 m²
7 Immobilienobjekte 7
Dies ist ein großartiges Projekt mit türkischem Eigentumszertifikat, das auf 18 Hektar Land gebaut wurde und aus 20 Etagen, 4 Blöcken und 500 Wohnhäusern besteht. ( 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1 LOFT, 4 + 1 DUPLEX, 4 + 1 DUPLEX PENTHAUS>  Das Projekt umfasst viele zusätzliche Dienstle…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.0 – 122.0
92,338 – 323,713
Wohnung 2 zimmer
52.0 – 185.0
112,274 – 470,150
Wohnung 3 zimmer
143.0 – 229.0
375,455 – 530,124
Bauherr
Alpcans Construction
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen