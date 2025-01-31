Wohnkomplex Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Zwei-Zimmer-Wohnung 87 m2 - Komplex 100 Meter von seinem eigenen Sandstrand in der 5 * SPA-Komplex Thalassa Beach.

Der Komplex befindet sich im Haupttourismusgebiet von Nordzypern. Die Region Bafra entwickelt sich schnell als wichtige touristische Region. Der SPA-Komplex befindet sich direkt am Meer.

Die Anlage umfasst Schwimmbäder, Restaurants, SPA und türkisches Bad, eine riesige Lagune, Sandstrand und Strandbar, Tiefgarage und vieles mehr. Alle Gebäude haben Aufzüge.

Eine große Auswahl an verschiedenen Wohnungen in diesem Komplex!

Hauptmerkmale:

Große private Dachterrasse

Voll ausgestattete Küche

Großes Wohnzimmer

Einbauschränke in Schlafzimmer

Hochwertige Bodenfliesen

Fliesen Badezimmer und Küche

Doppelverglaste Fenster und Türen

Alle Apartments mit Meerblick

Infrastruktur:

Aqua Resort mit einem riesigen Gemeinschaftspool

Privater Strand mit Wassersport

Kinderspielplatz

Lagune mit Wassersport

Spa

Gymnasium

Türkisches Bad

Massagesalon

Sauna

Restaurant / Strandbar

Unternehmen

Handelsstrukturen

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!