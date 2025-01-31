  1. Realting.com
Wohnkomplex Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.

Vokolida, Nordzypern
$193,991
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Dorf
    Vokolida

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Zwei-Zimmer-Wohnung 87 m2 - Komplex 100 Meter von seinem eigenen Sandstrand in der 5 * SPA-Komplex Thalassa Beach.

Der Komplex befindet sich im Haupttourismusgebiet von Nordzypern. Die Region Bafra entwickelt sich schnell als wichtige touristische Region. Der SPA-Komplex befindet sich direkt am Meer.

Die Anlage umfasst Schwimmbäder, Restaurants, SPA und türkisches Bad, eine riesige Lagune, Sandstrand und Strandbar, Tiefgarage und vieles mehr. Alle Gebäude haben Aufzüge.

Eine große Auswahl an verschiedenen Wohnungen in diesem Komplex!

Hauptmerkmale:

  • Große private Dachterrasse
  • Voll ausgestattete Küche
  • Großes Wohnzimmer
  • Einbauschränke in Schlafzimmer
  • Hochwertige Bodenfliesen
  • Fliesen Badezimmer und Küche
  • Doppelverglaste Fenster und Türen
  • Alle Apartments mit Meerblick

Infrastruktur:

  • Aqua Resort mit einem riesigen Gemeinschaftspool
  • Privater Strand mit Wassersport
  • Kinderspielplatz
  • Lagune mit Wassersport
  • Spa
  • Gymnasium
  • Türkisches Bad
  • Massagesalon
  • Sauna
  • Restaurant / Strandbar
  • Unternehmen
  • Handelsstrukturen

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

