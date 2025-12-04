  1. Realting.com
Wohnkomplex Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.

Trikomo, Nordzypern
von
$213,304
19
Letzte Aktualisierung: 04.12.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1), 64 m², im exklusiven Grand Sapphire Resort CASINO, nur 600 Meter vom Long Beach entfernt.

Ein Designpaket (Möbel und Haushaltsgeräte) ist im Preis inbegriffen.

Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden mit einer drei Kilometer langen, parkähnlichen Promenade.

Infrastruktur:

  • 5-Sterne-Hotel
  • Casino
  • 10 Swimmingpools (7.000 m²)
  • Wasserpark
  • Kinderbecken
  • Dachpool mit Bar
  • Fitnesscenter
  • Spa-Bereich: Whirlpool, Sauna, Hamam, Massage etc.
  • Restaurants, Bars und Cafés
  • Geschäfte
  • Kino (drinnen und draußen)
  • Nachtclub
  • Casino
  • Kinderclub
  • Strand und Strandbar
  • Tennisplatz
  • Volleyball-, Basketball- und Minifußballplätze
  • Grünanlagen und Parks
  • Barrierefreier Zugang, ideal für Eltern mit Kinderwagen
  • Sicherheitsdienst am Eingang, Videoüberwachung
  • Automatische Tore

Beim Kauf einer Immobilie erhalten Sie kostenlos von uns eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung für die ganze Familie in Nordzypern!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
