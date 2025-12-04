Wohnkomplex Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.

Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1), 64 m², im exklusiven Grand Sapphire Resort CASINO, nur 600 Meter vom Long Beach entfernt.

Ein Designpaket (Möbel und Haushaltsgeräte) ist im Preis inbegriffen.

Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden mit einer drei Kilometer langen, parkähnlichen Promenade.

Infrastruktur:

5-Sterne-Hotel

Casino

10 Swimmingpools (7.000 m²)

Wasserpark

Kinderbecken

Dachpool mit Bar

Fitnesscenter

Spa-Bereich: Whirlpool, Sauna, Hamam, Massage etc.

Restaurants, Bars und Cafés

Geschäfte

Kino (drinnen und draußen)

Nachtclub

Kinderclub

Strand und Strandbar

Tennisplatz

Volleyball-, Basketball- und Minifußballplätze

Grünanlagen und Parks

Barrierefreier Zugang, ideal für Eltern mit Kinderwagen

Sicherheitsdienst am Eingang, Videoüberwachung

Automatische Tore

Beim Kauf einer Immobilie erhalten Sie kostenlos von uns eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung für die ganze Familie in Nordzypern!