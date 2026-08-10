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Neubauten zum Verkauf in Trikomo

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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$85,549
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–143 m²
7 Immobilienobjekte 7
Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 98.0
103,876 – 132,206
Villa
143.0
294,765
Studio
42.0
87,013
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 36–189 m²
219 Immobilienobjekte 219
Das exklusivste Projekt von North Cyprus Ocean Life bietet neben seiner Natur-, Klima-, historischen Schönheits-, Tourismus- und Bildungsinfrastruktur eine einzigartige Lebens- und Investitionsmöglichkeit. Als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Investoren und der Welt mit ihren annehmbaren W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 45.0
128,159 – 211,125
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 103.0
209,101 – 275,204
Wohnung 3 zimmer
125.0
263,063 – 280,600
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
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Wohnanlage Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$73,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Fläche 41–58 m²
10 Immobilienobjekte 10
Royal Life Residence — Modern Residential Complex 100 m vom Long Beach 🌊Royal Life Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex im Herzen der beliebten Gegend von Long Beach in Iskele, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt.Der Komplex bietet eine entspannte Resort-Atmosphäre kombiniert mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 58.0
97,805 – 113,319
Studio
41.0 – 42.0
74,197 – 83,640
Immobilienagentur
SMAK Partners
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TekceTekce
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$91,075
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 55–78 m²
8 Immobilienobjekte 8
Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 60.0
87,013 – 120,065
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 78.0
132,206 – 186,167
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
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Wohnanlage Riverside Life
Trikomo, Nordzypern
von
$92,108
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 38–135 m²
16 Immobilienobjekte 16
Riverside Life | Long Beach, Iskele 🌴Mediterranes Wohnen am StrandRiverside Life ist ein moderner Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele, nur wenige Gehminuten von der berühmten sandigen Mittelmeerküste entfernt.Das Projekt liegt günstig gegenüber dem Caesar Resort, umgeben vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 62.0
102,527 – 163,234
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 135.0
176,724 – 288,695
Studio
38.0
93,084 – 105,225
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.In diesem Projekt wurde alles für Ihren…
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Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
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Wohnanlage Olive Court 2
Trikomo, Nordzypern
von
$130,371
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 103 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.0
133,555
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex."Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in …
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Smart Home
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
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Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$56,750
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 40–128 m²
54 Immobilienobjekte 54
Caesar Resort — A Resort Stadt am Meer 🌊🏖✨Caesar Resort befindet sich in Iskele, neben dem berühmten Long Beach — einer der schönsten Sandstrände in Zypern.Das gesamte Projekt erstreckt sich über 393,570 qm und bildet eine wahre Kurstadt mit eigenen Restaurants, SPA-Zentren, Parks und Freize…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 80.0
71,499 – 116,692
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 122.0
88,362 – 168,630
Wohnung 3 zimmer
128.0
225,290
Studio
40.0 – 60.0
57,334 – 141,649
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$212,967
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Grand Sapphire BLU — Ein neuer Standard von 7 Wohnen am Long Beach 🌊✨Grand Saphir BLU ist eine hochmoderne Premium-Bewohnungsentwicklung an der Küste von Long Beach (Iskele), die einen neuen Maßstab für 7-Sterne-Lifestyle-Leben.Das Projekt kombiniert groß angelegte Architektur, innovatives D…
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SMAK Partners
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Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
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Wohnanlage D Point
Trikomo, Nordzypern
von
$167,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
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Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Trikomo, Nordzypern
von
$118,368
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Inve…
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$72,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.Long Beach ist eine gute Investi…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$128,512
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Fläche 54–117 m²
8 Immobilienobjekte 8
Eine neue Definition des erhöhten mediterranen Lebens 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences ist die größte und prestigeträchtigste Entwicklung in Nordzypern, befindet sich am ikonischen Strand von Long Beach, Iskele.Mit 1.630 Luxusresidenzen und einem erstklassigen Resorthotel bietet das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
111.0 – 117.0
269,808 – 296,789
Studio
54.0
150,418 – 153,791
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$303,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
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Wohnanlage Lilium Park
Trikomo, Nordzypern
von
$122,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein modernes und minimalistisches Gefühl des Komforts.Lilium Park bietet ein anderes Konzept durch die Mischung von klassischer mediterraner Architektur und asiatischem Minimalismus.Lilium Park bietet seinen Gästen ein friedliches Erlebnis am Standort. Eine freundliche und warme Atmosphäre e…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$184,551
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
103,876
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
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Wohnanlage La Joya Beach Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$157,328
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genieße…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet! Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino. Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer lan…
Immobilienagentur
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Alle anzeigen Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Trikomo, Nordzypern
von
$404,940
Mckenzie 2 Wohnanlage ist ein luxuriöses und hochwertiges Projekt im beliebten Ferienort Long Beach, nördlich von Famagusta, in Nordzypern. Dieses Projekt verspricht einen unbeschreiblichen Lebensstil inmitten der Schönheit der Natur und der Nähe des Mittelmeers. Vorteile von Mckenzie 2:ANHA…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$202,560
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 74–85 m²
4 Immobilienobjekte 4
Panorama Long Beach — Das Icon der Küstenlinie 🌅🏖Panorama Long Strand ist ein abgeschlossenes hochwertiges Wohnprojekt nur 180 Meter vom Meer entfernt (2 Minuten zu Fuß).Das Projekt, das an der Grenze einer risikoarmen Zone positioniert ist, garantiert ein Maximum an Meer und umliegendem Bli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
263,737
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 85.0
364,241 – 418,202
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$90,611
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 60–200 m²
9 Immobilienobjekte 9
Ein neues Wahrzeichen am Long Beach 🌊Park Residence bringt einen frischen architektonischen Blick auf die Küste Long Beach, nur 200 Meter vom berühmten Sandstrand entfernt.Dieses moderne Wohnprojekt ist für diejenigen konzipiert, die am Meer leben möchten und jeden Tag mediterrane Ausblicke …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 200.0
97,091 – 462,337
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 90.0
155,140 – 240,129
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Trikomo, Nordzypern
von
$137,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 50–125 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Or…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
175,375
Wohnung 2 zimmer
125.0
294,765
Studio
50.0
139,626 – 144,347
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte…
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Smart Home
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Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$213,283
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 106 m²
1 Immobilienobjekt 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
106.0
217,195
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Alle anzeigen Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Trikomo, Nordzypern
von
$118,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ZUSAMMENFASSUNG DER REALITÄTArcadia, in Iskele Boğaz gelegen, ist ein lebendiger Wohnkomplex mit 300 modernen Einheiten, darunter Studios, Ein-Zimmer-Wohnungen, Ein-Zimmer-Dublex und Zwei-Zimmer-Dublex. Jede Einheit ist für Komfort und Luxus konzipiert, ideal für Bewohner und Investoren glei…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Alle anzeigen Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Trikomo, Nordzypern
von
$174,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Das neue Attraktionszentrum der Meditteranean ist in Iskele. Bellagio - Luxus zum Leben gebracht. Es ermöglicht Ihnen, den unbegrenzten Komfort eines luxuriösen Lebens im Herzen der Natur und des Meeres zu entdecken. Geräumige Apartments, Terrassen und Balkone, die mit ästhetischen und funkt…
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SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.Dieses Projekt verfügt über ein groß…
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Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
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Wohnanlage Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$194,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
🌊 Querencia ist ein großartiges Projekt, das eine einzigartige Atmosphäre am Long Beach schaffen wird, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Direkt gegenüber öffnet der einzigartige Strand einen Komplex mit inspirierenden Blicken, durchdachten Wohnräumen und einer reichen Infrastruktur.🏢 4 Blocks,…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Ein-Zimmer-Apartment im Grand Sapphire Resort-Komplex.
Trikomo, Nordzypern
von
$213,304
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1), 64 m², im exklusiven Grand Sapphire Resort CASINO, nur 600 Meter vom Long Beach entfernt. Ein Designpaket (Möbel und Haushaltsgeräte) ist im Preis inbegriffen. Die Anlage befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden mit einer drei Kilometer l…
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$75,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–103 m²
14 Immobilienobjekte 14
Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖Dies ist eine lebendige, etablierte Gemein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 103.0
93,084 – 136,253
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.0
144,347 – 209,101
Studio
42.0
72,848
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$129,053
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 57–130 m²
2 Immobilienobjekte 2
Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
178,073
Studio
57.0
82,291
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt. Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten. Das …
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Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der g…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$143,119
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Trikomo, Nordzypern
von
$272,214
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Wohnung von 95 m2 mit einer 15 m2 Terrasse mit Blick auf das Meer. Das Interieur wird in hellen Farben nach dem vollen Design-Paket durchgeführt. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten und Utensilien ausgestattet. Die Fußbodenheizung wird über die gesamte geflieste Oberfläche un…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Trikomo, Nordzypern
von
$150,085
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$126,021
Immobilienagentur
GP real estate
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Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
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Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$109,934
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Die Wohnanlage CAESAR RESORT SPA hat eine ideale Lage relativ zum Mittelmeer: nur 300 m vom sanften Sandstrand Long Beach (1,5 km lang) mit seinen berühmten Restaurants, ausgestattet mit Erholungsgebieten, Sportanlagen, Wander- und Radwegen.CAESAR RESORT SPA ist eine geschlossene Wohngegend …
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
Touristischer Komplex
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Touristischer Komplex
Trikomo, Nordzypern
von
$299,166
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Lage: 400 Meter vom Meer in Long Beach.Projekt: 4 Wohnblöcke und 1 Hotelblock, Terrassendesign.Blick: Ununterbrochene 180-Grad-Meerblicke, Blick nach Süden Richtung Famagusta, Blick nach Norden Richtung Karpaz Bay.Eigenschaften: 701 Wohnungen (Studios, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1/5+1 Penthouses)5-Ste…
Immobilienagentur
Right way Group
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Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Trikomo, Nordzypern
von
$202,519
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
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Wohnanlage Caesar Resort SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$54,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 95 m²
1 Immobilienobjekt 1
Caesar Resort & SPA ist eine groß angelegte Wohnanlage in Nordzypern, in der Gegend von Iskele, nur 600 Meter vom berühmten Long Beach entfernt. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnungen: Studios, Apartments mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern, mit einer Fläche von 46 m2 bis 19…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
1,225
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Trikomo, Nordzypern
von
$417,957
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$146,162
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$136,786
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Trikomo, Nordzypern
von
$120,556
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Entwickler: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDStandort: Iskele, Yeni Iskele BezirkEntfernung zum Meer: 650 mÜber das ProjektE-VOLVE ist ein innovativer Wohnkomplex mit einer neuen Ära der Automatisierung und Energieeffizienz.Der Buchstabe „E“ symbolisiert den Beginn einer neuen Ära, in der künstli…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Trikomo, Nordzypern
von
$158,317
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$202,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 62 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein besseres Leben ist in Long Beach möglich. Wir konnten dem herrlichen Meerblick nicht widerstehen und wir kamen mit unserem Mckenzie Gold-Projekt in die beliebte Gegend der Region Long Beach zurück... Wir erlebten unsere herrliche Terrasse Garten Treffen mit dem Meerblick. Mit diesem Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
102,527
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Trikomo, Nordzypern
von
$220,378
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
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Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 311–435 m²
2 Immobilienobjekte 2
Magnolia Residency ist ein Boutique Wohnprojekt in İskele, nur 900 Meter vom Meer entfernt, bietet einen friedlichen Küstenleben in Nordzypern. Inspiriert von der Eleganz der Magnolia Blumen, verbindet die Entwicklung natürliche Schönheit mit modernem Leben. Es verfügt über Eigenschaften mit…
Bauherr
Panah Construction
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Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Trikomo, Nordzypern
von
$704,608
Fläche 88 m²
1 Immobilienobjekt 1
Unser Unternehmen wurde 2004 gegründet, um im Bausektor zu dienen.Heute haben wir 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienentwicklung.Nach unseren Pearl Beach Villas und Trio Residence im Gebiet İskele Long Beach präsentieren wir Ihnen jetzt das LIFE SQUARE Projekt.Unser Projekt besteht aus 1+1,…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
190,889
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
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Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Nordzypern
von
$112,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Fläche 51–149 m²
3 Immobilienobjekte 3
Lagoon Verde — Ein Küstenkomplex der nächsten Generation in Iskele, NordzypernLagune Verde ist eine groß angelegte, konzeptionell verfeinerte Entwicklung des renommierten Entwicklers DND, in der vielversprechenden Gegend des Dorfes Otuken, nur wenige Minuten von der beliebten Region Iskele e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 87.1
116,601 – 157,426
Wohnung 2 zimmer
149.4
215,565
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$193,780
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
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Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$102,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein gemütliches 36 m2 großes Studio mit einer geräumigen 16 m2 Terrasse und einem fertigen Designpaket. Das Interieur ist in einem einzigen modernen Stil: Möbel, Geräte und Dekor sind bereits im Preis enthalten. Das Layout wird bis ins kleinste Detail gedacht, die Küche, die Ruhe- und Schlaf…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
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Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Nordzypern
von
$219,512
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage: Erstklassige Lage am Strand (2 Gehminuten) In der Nähe von Markt, Fischrestaurant und Park Die Bebauungsplan sieht nur 2 Stockwerke in der unmittelbaren Umgebung vor Design: Ikonische und dynamische Architektur, von weitem sichtbar Stellt die traditionelle Hochhausästhetik in Frag…
Immobilienagentur
Right way Group
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Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Nordzypern
von
$182,255
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Alle anzeigen Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Trikomo, Nordzypern
von
$117,363
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Alles, was Sie brauchen, ist nur 2 Minuten entfernt!Unser neues Projekt Sea Breeze wird einen neuen Blick in den Bereich Long Beach hinzufügen.Nur 2 Minuten von der schönen Küste entfernt, zu Fuß und Fahrradwege, Restaurants, Supermärkte und vieles mehr.Das Projekt besteht aus 228 Studios un…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Alle anzeigen Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$186,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
GRAND SAPPHIRE BLU besteht aus 5 Hochhäusern mit je 28 Etagen und 8 Tiefblöcken mit jeweils 5 Etagen. Das Projekt befindet sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 90727.18 m2 und umfasst 2345 Einheiten, darunter Studios, ein, zwei, drei Schlafzimmer Wohnungen und Penthäuser.GRAN…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$77,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$178,455
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$449,102
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Luna – ein exklusives Projekt in nur 50 Metern bis zum Long Beach. Das wichtigste Privileg, ein Bewohner in Luna zu sein, ist seine einfacheZugang zum goldenen Sandstrand des Mittelmeers und faszinierende Aussicht auf das Meer. Verschiedene Einrichtungen wie 6 Kilometer Fahrrad- und Wanderwe…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
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Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Nordzypern
von
$147,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Ein Symbol für Eleganz und Luxus in Nordzypern🌍Länge Strand ist einer der malerischsten und beliebtesten Orte in Nordzypern mit einem Sandstrand mit einer Länge von 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION ist der führende Anbieter im Premium-Bau auf der Insel.ProjektGRAND SAPPHI…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Trikomo, Nordzypern
von
$122,854
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$203,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Das Projekt befindet sich nur wenige Gehminuten von einem der besten Strände von Nordzypern – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, Bars, Restaurants und Kinderspielplatz.Sun Tower enthält:Studio, 1+1, 2+1 FerienwohnungenParkplatz, Aufzug, Video-Intercom-System, SchwimmbadEigenschaften…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$150,085
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Alle anzeigen Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Nordzypern
von
$113,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Riverside Life Residence – Eliteleben am MeerDas Riverside Life Residence ist ein einzigartiger Premium- Wohnkomplex im Herzen der dynamischen Region Iskele, nur 5 Gehminuten vom legendären Long Beach entfernt.Das Projekt vereint moderne Architektur, autonome Infrastruktur und ein hohes Maß …
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Trikomo, Nordzypern
von
$238,616
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$139,319
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Nordzypern
von
$233,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Luxus, Stil und spektakuläre Aussicht auf das Panorama Long BeachEntdecken Sie eine einzigartige Residenz im renommierten Panorama Long Beach Komplex – ein Ort, an dem modernes Design, erstklassige Infrastruktur und Meeresharmonie einen perfekten Lebensstil schaffen.Diese exquisite 1+1 Wohnu…
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Aventus Residency
Wohnanlage Aventus Residency
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 40–22 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Smart Living bei Aventus Residence – NordzypernPlanung und Preisgestaltung1+1 Boden (66 m2) - Balkon 14 m2 - ab £155.0001+1 Duplex (66 m2) - Balkon 8 m2 - Dachterrasse 32 m2 - ab £164,0002+1 Erdgeschoss – Balkon 8 m2 – ab 209,002+1 Duplex (100 m2) – Balkon 12 m2 – Private Dacht…
Bauherr
Panah Construction
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Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Alle anzeigen Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Trikomo, Nordzypern
von
$92,212
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Fläche 43–48 m²
3 Immobilienobjekte 3
Saryap Insaat LTD ist ein türkisches Bauunternehmen mit mehr als 25 Kindererfahrungen im Baugeschäft in der Türkei und in Europa und arbeitet seit 2016 in Kirpe. Unser Edelweiss-Projekt ist eine hochwertige Konstruktion und Dienstleistung und die Möglichkeit einer rentablen Investition. Sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
110,621
Studio
43.0
94,433
Bauherr
Saryap Insaat LTD
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Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$114,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Fläche 46–198 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das moderne LCD befindet sich 600 m vom malerischen Sandstrand des Mittelmeers entfernt und verfügt über eine entwickelte Infrastruktur, die zur Erholung und zum ständigen Wohnsitz geeignet ist: Schwimmbäder, eine Sauna, ein Hamam, ein Fitnessraum, Sport- und Spielplätze, Mini-Wasserpark für…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
148,394
Wohnung 2 zimmer
79.0
190,306
Wohnung 3 zimmer
140.0
472,164
Wohnung 4 zimmer
198.0
667,775
Studio
46.0 – 51.0
122,763 – 159,450
Bauherr
Afik
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Nordzypern
von
$276,739
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$107,022
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$291,304
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Querencia
Wohnviertel Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$259,640
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Trikomo, Nordzypern
von
$101,323
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
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Auf der Karte
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