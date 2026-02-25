  1. Realting.com
Wohnkomplex Sea Life Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$103,306
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 33944
Letzte Aktualisierung: 25.02.26
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖

Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.

Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-Infrastruktur, während den Komfort einer etablierten Wohnanlage genießen.

---

📍 Über den Komplex

🏢 Mehrere Wohnblöcke (5 bis 9 Etagen)
🛎 Empfang
🏊 Schwimmbad mit Mini-Aqua-Park für Kinder
🍽 Café
🏀 Basketballplatz
🌳 Mini Park
🔥 BBQ Bereich

Die meisten Apartments genießen Meerblick, während die oberen Etagen einen Panoramablick über die gesamte Küste von Long Beach bieten 🌅

---

🌴 Standort

Meeresleben Residence liegt im Herzen des Küstenlebens:

🏖 Direkter Zugang zum voll ausgestatteten Strand über eine Unterführung
🍽 Restaurants & Cafés zu Fuß erreichbar
🛒 Supermärkte
💊 Pharmazie
💇 Schönheitssalon
🍻 Sport Bar
🚶 Strandpromenade

Alles, was Sie für bequemes Wohn- und Urlaubsleben benötigen, ist nur wenige Schritte entfernt.

Meeresleben Residence ist ideal für:

✔ Wohnen am Meer
✔ Ferienwohnung
✔ Mietinvestition mit starker Nachfrage 📈

Hier beginnt jeden Tag mit Meeresluft und mediterranem Sonnenschein ☀️🌊

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 60.0
Preis pro m², USD 1,801 – 2,003
Wohnungspreis, USD 108,032 – 120,186

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

