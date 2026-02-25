Wohnkomplex Sea Life Residence

Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖
Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.
Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-Infrastruktur, während den Komfort einer etablierten Wohnanlage genießen.
---
📍 Über den Komplex
🏢 Mehrere Wohnblöcke (5 bis 9 Etagen)
🛎 Empfang
🏊 Schwimmbad mit Mini-Aqua-Park für Kinder
🍽 Café
🏀 Basketballplatz
🌳 Mini Park
🔥 BBQ Bereich
Die meisten Apartments genießen Meerblick, während die oberen Etagen einen Panoramablick über die gesamte Küste von Long Beach bieten 🌅
---
🌴 Standort
Meeresleben Residence liegt im Herzen des Küstenlebens:
🏖 Direkter Zugang zum voll ausgestatteten Strand über eine Unterführung
🍽 Restaurants & Cafés zu Fuß erreichbar
🛒 Supermärkte
💊 Pharmazie
💇 Schönheitssalon
🍻 Sport Bar
🚶 Strandpromenade
Alles, was Sie für bequemes Wohn- und Urlaubsleben benötigen, ist nur wenige Schritte entfernt.
Meeresleben Residence ist ideal für:
✔ Wohnen am Meer
✔ Ferienwohnung
✔ Mietinvestition mit starker Nachfrage 📈
Hier beginnt jeden Tag mit Meeresluft und mediterranem Sonnenschein ☀️🌊