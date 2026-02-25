Wohnkomplex Sea Life Residence

Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖

Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.

Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-Infrastruktur, während den Komfort einer etablierten Wohnanlage genießen.

---

📍 Über den Komplex

🏢 Mehrere Wohnblöcke (5 bis 9 Etagen)

🛎 Empfang

🏊 Schwimmbad mit Mini-Aqua-Park für Kinder

🍽 Café

🏀 Basketballplatz

🌳 Mini Park

🔥 BBQ Bereich

Die meisten Apartments genießen Meerblick, während die oberen Etagen einen Panoramablick über die gesamte Küste von Long Beach bieten 🌅

---

🌴 Standort

Meeresleben Residence liegt im Herzen des Küstenlebens:

🏖 Direkter Zugang zum voll ausgestatteten Strand über eine Unterführung

🍽 Restaurants & Cafés zu Fuß erreichbar

🛒 Supermärkte

💊 Pharmazie

💇 Schönheitssalon

🍻 Sport Bar

🚶 Strandpromenade

Alles, was Sie für bequemes Wohn- und Urlaubsleben benötigen, ist nur wenige Schritte entfernt.

Meeresleben Residence ist ideal für:

✔ Wohnen am Meer

✔ Ferienwohnung

✔ Mietinvestition mit starker Nachfrage 📈

Hier beginnt jeden Tag mit Meeresluft und mediterranem Sonnenschein ☀️🌊