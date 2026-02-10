  1. Realting.com
Wohnkomplex La Joya Beach Residences

Trikomo, Nordzypern
von
$157,328
MwSt.
BTC
1.8713852
ETH
98.0873014
USDT
155 547.7559333
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
22
ID: 33316
Letzte Aktualisierung: 10.02.26
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.

Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genießen eine erstklassige Lage mit privatem Zugang zum La Joya Beach Club und bieten ein Resort-Stil Lebensstil das ganze Jahr über. Die Bewohner wachen auf, um Poolblick zu genießen und genießen jeden Tag eine wahre Urlaubsatmosphäre.

📍 Standort
Long Beach ist ein schnell wachsendes Küstengebiet bekannt für seine goldenen Strände und starkes Investitionspotenzial. Die Residenzen sind nur 500 Meter vom Meer entfernt, so dass sie ideal für Wohn- und Mieteinkommen.

---

Über das Projekt

La Joya Beach Residences ist eine begrenzte Sammlung von nur 74 intelligenten Luxusresidenzen, die sich um einen Designer-Inselpool mit einer Poolbar zentriert. Das Projekt ist Teil eines größeren Konzepts, das einen exklusiven Beach Club mit Premium-Restaurants, Bars, Spa-Einrichtungen und Freizeitbereichen umfasst. Mit Blick auf das Mittelmeer bietet das Projekt Privatsphäre, Eleganz und raffiniertes Leben.

Alle Besitzer erhalten exklusive Mitgliedschaft in La Joya Beach Club, nur 3 Autominuten entfernt, mit besonderen Privilegien und ermäßigten Dienstleistungen.

Smart Home System

Jede Residenz ist mit einem intelligenten Haussystem ausgestattet, das den Bewohnern erlaubt, Heizung, Kühlung und Beleuchtung fernab über mobile Geräte zu steuern, einschließlich:

  • Interresidence-Kommunikation

  • Video Türklingel für erhöhte Sicherheit

Aufwärtstrends

  • Zentralheizung und Kühlung

  • Fußbodenheizung in Badezimmern

  • Zentralsatellitensystem

  • Jacuzzi und Küchenzeile auf Penthouse-Terrassen

  • Hochwertige Materialien und Oberflächen

La Joya Beach Club

Bewohner genießen exklusiven Zugang zu:

  • Signature Restaurants (Türkisch, Italienisch, Asian Fusion)

  • Strandbar am Meer

  • Spa- und Massageservice

  • Wassersport und Beachvolleyball

  • Live DJ Events und Partys

Wohntyp

1+1 Loft (40 Einheiten)

Loft Residenzen mit direktem Zugang zum Pool

  • Gesamt geschlossene Fläche: 78 m2

2+1 Penthouse (8 Einheiten)

Penthouse-Wohnungen mit Meerblick und privatem Jacuzzi

  • Geschlossene Fläche: 98 m2

  • Dachterrasse: 74 m2

  • Gesamtnutzungsbereich: 172 m2

Studio Penthouse (26 Einheiten)

Studio Penthouses mit privaten Terrassen und Jacuzzi

  • Geschlossene Fläche: 52 m2

  • Dachterrasse: 37 м2

  • Gesamtnutzungsbereich: 89 м2

Trikomo, Nordzypern

