Wohnkomplex La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.
Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genießen eine erstklassige Lage mit privatem Zugang zum La Joya Beach Club und bieten ein Resort-Stil Lebensstil das ganze Jahr über. Die Bewohner wachen auf, um Poolblick zu genießen und genießen jeden Tag eine wahre Urlaubsatmosphäre.
📍 Standort
Long Beach ist ein schnell wachsendes Küstengebiet bekannt für seine goldenen Strände und starkes Investitionspotenzial. Die Residenzen sind nur 500 Meter vom Meer entfernt, so dass sie ideal für Wohn- und Mieteinkommen.
---
Über das Projekt
La Joya Beach Residences ist eine begrenzte Sammlung von nur 74 intelligenten Luxusresidenzen, die sich um einen Designer-Inselpool mit einer Poolbar zentriert. Das Projekt ist Teil eines größeren Konzepts, das einen exklusiven Beach Club mit Premium-Restaurants, Bars, Spa-Einrichtungen und Freizeitbereichen umfasst. Mit Blick auf das Mittelmeer bietet das Projekt Privatsphäre, Eleganz und raffiniertes Leben.
Alle Besitzer erhalten exklusive Mitgliedschaft in La Joya Beach Club, nur 3 Autominuten entfernt, mit besonderen Privilegien und ermäßigten Dienstleistungen.
Smart Home System
Jede Residenz ist mit einem intelligenten Haussystem ausgestattet, das den Bewohnern erlaubt, Heizung, Kühlung und Beleuchtung fernab über mobile Geräte zu steuern, einschließlich:
Interresidence-Kommunikation
Video Türklingel für erhöhte Sicherheit
Aufwärtstrends
Zentralheizung und Kühlung
Fußbodenheizung in Badezimmern
Zentralsatellitensystem
Jacuzzi und Küchenzeile auf Penthouse-Terrassen
Hochwertige Materialien und Oberflächen
La Joya Beach Club
Bewohner genießen exklusiven Zugang zu:
Signature Restaurants (Türkisch, Italienisch, Asian Fusion)
Strandbar am Meer
Spa- und Massageservice
Wassersport und Beachvolleyball
Live DJ Events und Partys
Wohntyp
1+1 Loft (40 Einheiten)
Loft Residenzen mit direktem Zugang zum Pool
Gesamt geschlossene Fläche: 78 m2
2+1 Penthouse (8 Einheiten)
Penthouse-Wohnungen mit Meerblick und privatem Jacuzzi
Geschlossene Fläche: 98 m2
Dachterrasse: 74 m2
Gesamtnutzungsbereich: 172 m2
Studio Penthouse (26 Einheiten)
Studio Penthouses mit privaten Terrassen und Jacuzzi
Geschlossene Fläche: 52 m2
Dachterrasse: 37 м2
Gesamtnutzungsbereich: 89 м2