Wohnkomplex La Joya Beach Residences

La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.

Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genießen eine erstklassige Lage mit privatem Zugang zum La Joya Beach Club und bieten ein Resort-Stil Lebensstil das ganze Jahr über. Die Bewohner wachen auf, um Poolblick zu genießen und genießen jeden Tag eine wahre Urlaubsatmosphäre.

📍 Standort

Long Beach ist ein schnell wachsendes Küstengebiet bekannt für seine goldenen Strände und starkes Investitionspotenzial. Die Residenzen sind nur 500 Meter vom Meer entfernt, so dass sie ideal für Wohn- und Mieteinkommen.

---

Über das Projekt

La Joya Beach Residences ist eine begrenzte Sammlung von nur 74 intelligenten Luxusresidenzen, die sich um einen Designer-Inselpool mit einer Poolbar zentriert. Das Projekt ist Teil eines größeren Konzepts, das einen exklusiven Beach Club mit Premium-Restaurants, Bars, Spa-Einrichtungen und Freizeitbereichen umfasst. Mit Blick auf das Mittelmeer bietet das Projekt Privatsphäre, Eleganz und raffiniertes Leben.

Alle Besitzer erhalten exklusive Mitgliedschaft in La Joya Beach Club, nur 3 Autominuten entfernt, mit besonderen Privilegien und ermäßigten Dienstleistungen.

Smart Home System

Jede Residenz ist mit einem intelligenten Haussystem ausgestattet, das den Bewohnern erlaubt, Heizung, Kühlung und Beleuchtung fernab über mobile Geräte zu steuern, einschließlich:

Interresidence-Kommunikation

Video Türklingel für erhöhte Sicherheit

Aufwärtstrends

Zentralheizung und Kühlung

Fußbodenheizung in Badezimmern

Zentralsatellitensystem

Jacuzzi und Küchenzeile auf Penthouse-Terrassen

Hochwertige Materialien und Oberflächen

La Joya Beach Club

Bewohner genießen exklusiven Zugang zu:

Signature Restaurants (Türkisch, Italienisch, Asian Fusion)

Strandbar am Meer

Spa- und Massageservice

Wassersport und Beachvolleyball

Live DJ Events und Partys

Wohntyp

1+1 Loft (40 Einheiten)

Loft Residenzen mit direktem Zugang zum Pool

Gesamt geschlossene Fläche: 78 m2

2+1 Penthouse (8 Einheiten)

Penthouse-Wohnungen mit Meerblick und privatem Jacuzzi

Geschlossene Fläche: 98 m2

Dachterrasse: 74 m2

Gesamtnutzungsbereich: 172 m2

Studio Penthouse (26 Einheiten)

Studio Penthouses mit privaten Terrassen und Jacuzzi