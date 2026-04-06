Wohnkomplex Magnolia Residence

Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴

Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.

Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spiegelt das Projekt diese Werte in jedem Detail wider.

Magnolia Residence ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein neuer Lebensstandard, der Architektur, Technologie und eine Resort-Stil Atmosphäre kombiniert.

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🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung bietet eine begrenzte Anzahl von Einheiten, um Komfort und Privatsphäre zu gewährleisten:

• 36–38 Wohnungen (Studios, 1+1, 2+1, 3+1)

• Formate: Standard und Duplex

• 6 Doppelhaushälften

• 5 freistehende Villen

Jedes Anwesen ist mit einem Fokus auf Raum, Funktionalität und zeitgenössischem Design entworfen.

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🌿 Projekteigenschaften

📱 Smart Home Technologien und Automatisierung

🏡 modernes Architekturkonzept

🌿 Landschaftsgestaltung

🔒 Datenschutz und Sicherheit

Magnolia Residence bietet eine perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und friedlichem Wohnen.

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

🏊 Schwimmbad (55 × 10 m)

👶 Kinderbecken mit Rutschen

🏋️ Fitnessstudio

☕ Cafeteria und Minimarkt

🌳 Landschaftspark und Wandergebiete

🎠 Spielplatz

🚗 Elektroauto Ladestationen

🛡 gated community mit 24/7 sicherheit

📹 CCTV-System

🚧 kontrollierter Eingang mit Barriere

🚌 Shuttleservice zum Strand

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📍 Standort

Das Hotel liegt in Iskele, einer der am schnellsten wachsenden Gebiete Nordzyperns.

Der Bereich ist bekannt für:

🏖 Nähe zum Long Beach

🏗 rasche Entwicklung der Infrastruktur

📈 starkes Investitionspotenzial

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Magnolia Residence bietet eine perfekte Kombination aus moderner Technologie, Komfort und Investitionswert. 🌿✨