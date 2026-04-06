Wohnkomplex Magnolia Residence

Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴
Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.
Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spiegelt das Projekt diese Werte in jedem Detail wider.
Magnolia Residence ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein neuer Lebensstandard, der Architektur, Technologie und eine Resort-Stil Atmosphäre kombiniert.
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🏡 Über das Projekt
Die Entwicklung bietet eine begrenzte Anzahl von Einheiten, um Komfort und Privatsphäre zu gewährleisten:
• 36–38 Wohnungen (Studios, 1+1, 2+1, 3+1)
• Formate: Standard und Duplex
• 6 Doppelhaushälften
• 5 freistehende Villen
Jedes Anwesen ist mit einem Fokus auf Raum, Funktionalität und zeitgenössischem Design entworfen.
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🌿 Projekteigenschaften
📱 Smart Home Technologien und Automatisierung
🏡 modernes Architekturkonzept
🌿 Landschaftsgestaltung
🔒 Datenschutz und Sicherheit
Magnolia Residence bietet eine perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und friedlichem Wohnen.
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🌴 Ausstattung & Ausstattung
🏊 Schwimmbad (55 × 10 m)
👶 Kinderbecken mit Rutschen
🏋️ Fitnessstudio
☕ Cafeteria und Minimarkt
🌳 Landschaftspark und Wandergebiete
🎠 Spielplatz
🚗 Elektroauto Ladestationen
🛡 gated community mit 24/7 sicherheit
📹 CCTV-System
🚧 kontrollierter Eingang mit Barriere
🚌 Shuttleservice zum Strand
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📍 Standort
Das Hotel liegt in Iskele, einer der am schnellsten wachsenden Gebiete Nordzyperns.
Der Bereich ist bekannt für:
🏖 Nähe zum Long Beach
🏗 rasche Entwicklung der Infrastruktur
📈 starkes Investitionspotenzial
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Magnolia Residence bietet eine perfekte Kombination aus moderner Technologie, Komfort und Investitionswert. 🌿✨