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Wohnkomplex Magnolia Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$213,283
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ID: 35087
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴

Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.

Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spiegelt das Projekt diese Werte in jedem Detail wider.

Magnolia Residence ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein neuer Lebensstandard, der Architektur, Technologie und eine Resort-Stil Atmosphäre kombiniert.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung bietet eine begrenzte Anzahl von Einheiten, um Komfort und Privatsphäre zu gewährleisten:

• 36–38 Wohnungen (Studios, 1+1, 2+1, 3+1)
• Formate: Standard und Duplex
• 6 Doppelhaushälften
• 5 freistehende Villen

Jedes Anwesen ist mit einem Fokus auf Raum, Funktionalität und zeitgenössischem Design entworfen.

---

🌿 Projekteigenschaften

📱 Smart Home Technologien und Automatisierung
🏡 modernes Architekturkonzept
🌿 Landschaftsgestaltung
🔒 Datenschutz und Sicherheit

Magnolia Residence bietet eine perfekte Balance zwischen urbanem Komfort und friedlichem Wohnen.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

🏊 Schwimmbad (55 × 10 m)
👶 Kinderbecken mit Rutschen
🏋️ Fitnessstudio
☕ Cafeteria und Minimarkt
🌳 Landschaftspark und Wandergebiete
🎠 Spielplatz

🚗 Elektroauto Ladestationen
🛡 gated community mit 24/7 sicherheit
📹 CCTV-System
🚧 kontrollierter Eingang mit Barriere
🚌 Shuttleservice zum Strand

---

📍 Standort

Das Hotel liegt in Iskele, einer der am schnellsten wachsenden Gebiete Nordzyperns.

Der Bereich ist bekannt für:

🏖 Nähe zum Long Beach
🏗 rasche Entwicklung der Infrastruktur
📈 starkes Investitionspotenzial

---

Magnolia Residence bietet eine perfekte Kombination aus moderner Technologie, Komfort und Investitionswert. 🌿✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 106.0
Preis pro m², USD 2,012
Wohnungspreis, USD 212,478

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

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