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Wohnkomplex Caesar Beach

Bogazi, Nordzypern
von
$378,413
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ID: 35127
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Caesar Beach — Beachfront Leben mit Full Resort Infrastructure 🌊🏖

Caesar Beach ist ein moderner Wohnkomplex direkt an der Mittelmeerküste, mit einem kompletten Sandstrand оборудованый.

Das Projekt ist komplett abgeschlossen und bietet einen Resort-Stil Lebensstil mit hochwertigen Einrichtungen und Dienstleistungen.

Es umfasst sowohl Wohnungen und Villen, die Schaffung einer комфортная Umwelt für Leben, Urlaub und Investitionen.

---

🏡 Über das Projekt

Caesar Beach bietet eine Vielzahl von Immobilien-Typen:

• Wohnungen
• Villen

Alle Unterkünfte sind nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bieten einen schönen Blick auf das Mittelmeer und die natürliche Umgebung.

Das Projekt ist ideal für dauerhafte Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet eine komplette Resort-Infrastruktur:

🏖 ausgestatteter Sandstrand
🍹 Strandbar
🍽 Restaurant
🥐 Cafe Paris & Bäckerei
🏊 Olympischer Pool
🏋️ Fitness & Fitness
🧖 Sauna
🎢 aqua club
🎠 Kinderspielplätze
🔥 Grillgebiete

---

🎖 Caesar Mitglied Vorrechte

Eigentümer erhalten Zugang zu Einrichtungen in allen Caesar-Projekten:

5%–20% Rabatte auf:

🍽 Restaurants und Bars
🌊 Wassersport
🤿 Tauchen und Angeln
🧖 SPA & Wellness
🏋️ Klassen (Yoga, Tanz, BJJ, etc.)
💄 Schönheitsservice
🎤 Unterhaltung und Karaoke
🎓 Bildungsdienstleistungen

Kostenloser Zugang:

🏊 alle Pools (im Freien)
🎢 aqua park
🏋️ Fitnesscenter
🎠 Kindergebiete
🧖 Saunen und Hamams
🏀 Sportplätze
🔥 Grillgebiete
🚲 Fahrradverleih
🚗 Mietwagen
✈️ Reiseleistungen
🧺 Wäscheservice

---

📍 Standort

Direkt am Strand gelegen, bietet:

🌊 direkter Strandzugang
🌴 friedliche Umwelt
🏝 Lifestyle im Resort-Stil

Caesar Beach bietet eine perfekte Kombination aus Wohnen am Meer, voller Infrastruktur und exklusiven Lifestyle-Vorteile. 🌊✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 100.0
Preis pro m², USD 3,784
Wohnungspreis, USD 378,413

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

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