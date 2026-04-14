Wohnkomplex Caesar Beach

Caesar Beach — Beachfront Leben mit Full Resort Infrastructure 🌊🏖

Caesar Beach ist ein moderner Wohnkomplex direkt an der Mittelmeerküste, mit einem kompletten Sandstrand оборудованый.

Das Projekt ist komplett abgeschlossen und bietet einen Resort-Stil Lebensstil mit hochwertigen Einrichtungen und Dienstleistungen.

Es umfasst sowohl Wohnungen und Villen, die Schaffung einer комфортная Umwelt für Leben, Urlaub und Investitionen.

---

🏡 Über das Projekt

Caesar Beach bietet eine Vielzahl von Immobilien-Typen:

• Wohnungen

• Villen

Alle Unterkünfte sind nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bieten einen schönen Blick auf das Mittelmeer und die natürliche Umgebung.

Das Projekt ist ideal für dauerhafte Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet eine komplette Resort-Infrastruktur:

🏖 ausgestatteter Sandstrand

🍹 Strandbar

🍽 Restaurant

🥐 Cafe Paris & Bäckerei

🏊 Olympischer Pool

🏋️ Fitness & Fitness

🧖 Sauna

🎢 aqua club

🎠 Kinderspielplätze

🔥 Grillgebiete

---

🎖 Caesar Mitglied Vorrechte

Eigentümer erhalten Zugang zu Einrichtungen in allen Caesar-Projekten:

5%–20% Rabatte auf:

🍽 Restaurants und Bars

🌊 Wassersport

🤿 Tauchen und Angeln

🧖 SPA & Wellness

🏋️ Klassen (Yoga, Tanz, BJJ, etc.)

💄 Schönheitsservice

🎤 Unterhaltung und Karaoke

🎓 Bildungsdienstleistungen

Kostenloser Zugang:

🏊 alle Pools (im Freien)

🎢 aqua park

🏋️ Fitnesscenter

🎠 Kindergebiete

🧖 Saunen und Hamams

🏀 Sportplätze

🔥 Grillgebiete

🚲 Fahrradverleih

🚗 Mietwagen

✈️ Reiseleistungen

🧺 Wäscheservice

---

📍 Standort

Direkt am Strand gelegen, bietet:

🌊 direkter Strandzugang

🌴 friedliche Umwelt

🏝 Lifestyle im Resort-Stil

Caesar Beach bietet eine perfekte Kombination aus Wohnen am Meer, voller Infrastruktur und exklusiven Lifestyle-Vorteile. 🌊✨