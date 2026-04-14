Wohnkomplex Caesar Beach

Caesar Beach — Beachfront Leben mit Full Resort Infrastructure 🌊🏖
Caesar Beach ist ein moderner Wohnkomplex direkt an der Mittelmeerküste, mit einem kompletten Sandstrand оборудованый.
Das Projekt ist komplett abgeschlossen und bietet einen Resort-Stil Lebensstil mit hochwertigen Einrichtungen und Dienstleistungen.
Es umfasst sowohl Wohnungen und Villen, die Schaffung einer комфортная Umwelt für Leben, Urlaub und Investitionen.
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🏡 Über das Projekt
Caesar Beach bietet eine Vielzahl von Immobilien-Typen:
• Wohnungen
• Villen
Alle Unterkünfte sind nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bieten einen schönen Blick auf das Mittelmeer und die natürliche Umgebung.
Das Projekt ist ideal für dauerhafte Wohn-, Urlaubs- oder Mietinvestitionen.
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🌴 Ausstattung & Ausstattung
Der Komplex bietet eine komplette Resort-Infrastruktur:
🏖 ausgestatteter Sandstrand
🍹 Strandbar
🍽 Restaurant
🥐 Cafe Paris & Bäckerei
🏊 Olympischer Pool
🏋️ Fitness & Fitness
🧖 Sauna
🎢 aqua club
🎠 Kinderspielplätze
🔥 Grillgebiete
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🎖 Caesar Mitglied Vorrechte
Eigentümer erhalten Zugang zu Einrichtungen in allen Caesar-Projekten:
5%–20% Rabatte auf:
🍽 Restaurants und Bars
🌊 Wassersport
🤿 Tauchen und Angeln
🧖 SPA & Wellness
🏋️ Klassen (Yoga, Tanz, BJJ, etc.)
💄 Schönheitsservice
🎤 Unterhaltung und Karaoke
🎓 Bildungsdienstleistungen
Kostenloser Zugang:
🏊 alle Pools (im Freien)
🎢 aqua park
🏋️ Fitnesscenter
🎠 Kindergebiete
🧖 Saunen und Hamams
🏀 Sportplätze
🔥 Grillgebiete
🚲 Fahrradverleih
🚗 Mietwagen
✈️ Reiseleistungen
🧺 Wäscheservice
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📍 Standort
Direkt am Strand gelegen, bietet:
🌊 direkter Strandzugang
🌴 friedliche Umwelt
🏝 Lifestyle im Resort-Stil
Caesar Beach bietet eine perfekte Kombination aus Wohnen am Meer, voller Infrastruktur und exklusiven Lifestyle-Vorteile. 🌊✨