  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Querencia

Wohnkomplex Querencia

Trikomo, Nordzypern
von
$194,526
BTC
2.3138501
ETH
121.2787747
USDT
192 325.0102576
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
55
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32604
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    28

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel MODA KENT
Lapithos, Nordzypern
von
$151,985
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,844
Wohnviertel Colesium Court
Thermeia, Nordzypern
von
$151,985
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$238,660
Wohnanlage THE NEST
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$134,505
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$194,526
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Alle anzeigen Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Lefkoniko, Nordzypern
von
$104,399
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Olea Zypern Das Projekt wartet nun auf alle Investoren, die Gelassenheit und Natur lieben. Olea Cyprus Project erfüllt einzigartig die intensiven Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden.Basierend auf Ihren Bedürfnissen bieten wir: 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen und 2+1, 3+1 Penthouses.Unsere Geräte …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Alle anzeigen Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Akanthou, Nordzypern
von
$206,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen