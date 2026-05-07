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Wohnkomplex ISATIS ELYSIUM 2

Spathariko, Nordzypern
von
$169,904
MwSt.
von
$2,150/m²
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ID: 36530
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Spathariko

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Nur wenige Schritte von goldenen Sanden entfernt, Balance ruhig mit aktiv, weg vom Trubel der Stadt und dennoch mit einfachem Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren, macht North Cyprus Ihr Traumhaus.

Flughafen Larnaca 79 km

Nicosia 65 km

Ayia Napa 45 km

Flughafen Ercan 55 km

Famagusta 10 km

Das gesamte Projekt umfasst mehr als 51.500 m2

Delight in einer Welt, in der Träume wahr werden. Wo Familien blühen und Herzen vereinen – ein perfekter Ort, um nach Hause zu rufen.

Eingebettet in das geschätzte ELYSIUM 2, es beschwört Sie zu einem Leben der Fülle, wo jeder Moment mit Luxus und Komfort bereichert wird. Das Leben hier ist über das gewöhnliche hinaus und bietet eine eigene Welt mit erstklassigen Annehmlichkeiten und faszinierenden Attraktionen.

Das ELYSIUM 2 bietet verschiedene flache Typen in zweistöckigen Wohnblöcken:

  • Studiowohnung
  • Ein Schlafzimmer Wohnung
  • Zwei Schlafzimmer Wohnung

Jede Residenz im ELYSIUM 2 ist auf höchstem Standard fertig und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.

Dienststellen

ELYSIUM 2 wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern eine raffinierte und umfassende Palette von Annehmlichkeiten zu bieten, entworfen, um den Alltag zu erhöhen

Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder
Sauna
Türkisches Bad
Gymnasium
Café/Restaurant
Kinderspielplatz
Tennisplatz
Volleyballplatz
Empfang
BBQ Bereich

Zahlungsplan

Als Projekt im Bau steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:

40% Anzahl
30% zinsfreie Raten für 9 Monate bis Schlüsselübergabe
30% zinsfreie Raten für 12 Monate nach Schlüsselübergabe

Standort auf der Karte

Spathariko, Nordzypern

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