Wohnkomplex ISATIS ELYSIUM 2

Nur wenige Schritte von goldenen Sanden entfernt, Balance ruhig mit aktiv, weg vom Trubel der Stadt und dennoch mit einfachem Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren, macht North Cyprus Ihr Traumhaus.

Flughafen Larnaca 79 km

Nicosia 65 km

Ayia Napa 45 km

Flughafen Ercan 55 km

Famagusta 10 km





Das gesamte Projekt umfasst mehr als 51.500 m2

Delight in einer Welt, in der Träume wahr werden. Wo Familien blühen und Herzen vereinen – ein perfekter Ort, um nach Hause zu rufen.

Eingebettet in das geschätzte ELYSIUM 2, es beschwört Sie zu einem Leben der Fülle, wo jeder Moment mit Luxus und Komfort bereichert wird. Das Leben hier ist über das gewöhnliche hinaus und bietet eine eigene Welt mit erstklassigen Annehmlichkeiten und faszinierenden Attraktionen.



Das ELYSIUM 2 bietet verschiedene flache Typen in zweistöckigen Wohnblöcken:

Studiowohnung

Ein Schlafzimmer Wohnung

Zwei Schlafzimmer Wohnung

Jede Residenz im ELYSIUM 2 ist auf höchstem Standard fertig und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.

Dienststellen

ELYSIUM 2 wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern eine raffinierte und umfassende Palette von Annehmlichkeiten zu bieten, entworfen, um den Alltag zu erhöhen

Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder

Sauna

Türkisches Bad

Gymnasium

Café/Restaurant

Kinderspielplatz

Tennisplatz

Volleyballplatz

Empfang

BBQ Bereich



Zahlungsplan

Als Projekt im Bau steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:

40% Anzahl

30% zinsfreie Raten für 9 Monate bis Schlüsselübergabe

30% zinsfreie Raten für 12 Monate nach Schlüsselübergabe