Wohnkomplex ISATIS ELYSIUM 2

Nur wenige Schritte von goldenen Sanden entfernt, Balance ruhig mit aktiv, weg vom Trubel der Stadt und dennoch mit einfachem Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren, macht North Cyprus Ihr Traumhaus.
Flughafen Larnaca 79 km
Nicosia 65 km
Ayia Napa 45 km
Flughafen Ercan 55 km
Famagusta 10 km
Das gesamte Projekt umfasst mehr als 51.500 m2
Delight in einer Welt, in der Träume wahr werden. Wo Familien blühen und Herzen vereinen – ein perfekter Ort, um nach Hause zu rufen.
Eingebettet in das geschätzte ELYSIUM 2, es beschwört Sie zu einem Leben der Fülle, wo jeder Moment mit Luxus und Komfort bereichert wird. Das Leben hier ist über das gewöhnliche hinaus und bietet eine eigene Welt mit erstklassigen Annehmlichkeiten und faszinierenden Attraktionen.
Das ELYSIUM 2 bietet verschiedene flache Typen in zweistöckigen Wohnblöcken:
Jede Residenz im ELYSIUM 2 ist auf höchstem Standard fertig und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.
Dienststellen
ELYSIUM 2 wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern eine raffinierte und umfassende Palette von Annehmlichkeiten zu bieten, entworfen, um den Alltag zu erhöhen
Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder
Sauna
Türkisches Bad
Gymnasium
Café/Restaurant
Kinderspielplatz
Tennisplatz
Volleyballplatz
Empfang
BBQ Bereich
Zahlungsplan
Als Projekt im Bau steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:
40% Anzahl
30% zinsfreie Raten für 9 Monate bis Schlüsselübergabe
30% zinsfreie Raten für 12 Monate nach Schlüsselübergabe