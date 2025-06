Magnolia Residency ist ein Boutique Wohnprojekt in İskele, nur 900 Meter vom Meer entfernt, bietet einen friedlichen Küstenleben in Nordzypern. Inspiriert von der Eleganz der Magnolia Blumen, verbindet die Entwicklung natürliche Schönheit mit modernem Leben. Es verfügt über Eigenschaften mit 100 % türkischen Titel-Deeds, die ein sicheres Eigentum und ein starkes Investitionspotenzial in einem der begehrtesten Standorte der Region gewährleisten.