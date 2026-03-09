  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Royal Sun Elite Residence

Wohnkomplex Royal Sun Elite Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$136,991
MwSt.
BTC
1.6294854
ETH
85.4082982
USDT
135 441.2746121
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
49
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 34038
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.

Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.

Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem Resort-Lifestyle, nur wenige Minuten von der Mittelmeerküste entfernt.

---

📍 Standort

🏖 5 Minuten bis Long Beach
🏙 15 Minuten nach Famagusta
✈ 40 Minuten zum Flughafen Ercan
🏛 45 Minuten nach Nicosia
✈ 55 Minuten nach Larnaca Flughafen

Der Komplex liegt auf der Hauptstraße und bietet eine hervorragende Zugänglichkeit.

---

🌴 Einrichtungen

Die Bewohner genießen eine große Auswahl an Annehmlichkeiten:

🏊 Schwimmbäder
🎢 Wasserrutschen
🎾 Tennisplätze
🎠 Kinderspielplätze
🍽 Restaurant
🌿 Grüne Landschaften
🚴 Radwege
🚶 Wanderwege
🛡 24/7 Sicherheit

Das Projekt umfasst auch einen Geschäftsbereich mit 24 Geschäften und bietet wesentliche Dienstleistungen wie:

🏦 Bank
💊 Pharmazie
☕ Cafés und Bars
🍔 Restaurants und Fast Food
🚗 mietwagen
🧸 Spielzeugladen
🏋️ Fitnesscenter
🛒 Supermarkt
👗 Bekleidung und Mode
💍 Schmuckwaren
👕 Trockenreinigung
💇 Friseur
🧖 Wellness & Sauna
💱 Wechselbüro

---

🏡 Immobilienarten

Das Projekt verfügt über mehrere Wohnblöcke mit unterschiedlichen Layouts.

---

Ruby Homes

2+1 Doppelhaushälften

• 2 Badezimmer
• großzügiger Garten
• Dachterrasse

Geschlossene Fläche: 98 m2
Dachterrasse: 31 m2

---

Sapphire Homes

3+1 Doppelhaushälften

Geschlossene Fläche: 126 m2
Dachterrasse: 43 m2

---

Jasper Block

• 1+1 Wohnungen — 53 m2
• 1+1 Penthouses — 55 m2

---

Türkis Block

• 2+1 Wohnungen — 77 m2
• 1+1 Penthouses — 41 m2

---

Aquamarin Block

• 1+1 Wohnungen — 41–53 m2
• 2+1 Wohnungen — 77 m2
• 1+1 Penthouses — 41 m2

---

- Jade Block

• Studiowohnungen — 42 m2
• Studio Penthouses — 42 m2

---

Carneol Block

• 1+1 Wohnungen — 61–65 m2
• 2+1 Penthäuser — 78–86 m2
• Gewerbeeinheiten

---

Larimar Block

• 2+1 Wohnungen — 74–89 m2
• 3+1 Penthouses — 160 m2
• Gewerbeeinheiten

---

Garnet Block

• 1+1 Wohnungen — 51–65 m2
• 2+1 Wohnungen — 75 m2
• 2+1 Penthäuser — 79–91 m2

---

Onyx Block

• 1+1 Wohnungen — 55–60 m2
• 2+1 Wohnungen — 75 m2
• 2+1 Penthouses — 82–87 m2

---

Royal Sun Elite Residence bietet eine lebendige Lifestyle-Community, die Wohnkomfort, Resort-Infrastruktur und starkes Investitionspotenzial an der Mittelmeerküste verbindet. 🌊✨

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Villa
Fläche, m² 143.0
Preis pro m², USD 2,032
Wohnungspreis, USD 290,608

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$107,022
Wohnanlage Park Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$109,574
MwSt.
Wohnviertel My House Premier
Templos, Nordzypern
von
$696,596
Wohngebäude Sea Breeze
Trikomo, Nordzypern
von
$117,363
Wohnviertel ELİT LİFE
Lapithos, Nordzypern
von
$117,788
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$136,991
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Trikomo, Nordzypern
von
$272,214
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Wohnung von 95 m2 mit einer 15 m2 Terrasse mit Blick auf das Meer. Das Interieur wird in hellen Farben nach dem vollen Design-Paket durchgeführt. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten und Utensilien ausgestattet. Die Fußbodenheizung wird über die gesamte geflieste Oberfläche un…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Nordzypern
von
$259,640
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen