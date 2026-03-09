Wohnkomplex Royal Sun Elite Residence

Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.

Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.

Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem Resort-Lifestyle, nur wenige Minuten von der Mittelmeerküste entfernt.

---

📍 Standort

🏖 5 Minuten bis Long Beach

🏙 15 Minuten nach Famagusta

✈ 40 Minuten zum Flughafen Ercan

🏛 45 Minuten nach Nicosia

✈ 55 Minuten nach Larnaca Flughafen

Der Komplex liegt auf der Hauptstraße und bietet eine hervorragende Zugänglichkeit.

---

🌴 Einrichtungen

Die Bewohner genießen eine große Auswahl an Annehmlichkeiten:

🏊 Schwimmbäder

🎢 Wasserrutschen

🎾 Tennisplätze

🎠 Kinderspielplätze

🍽 Restaurant

🌿 Grüne Landschaften

🚴 Radwege

🚶 Wanderwege

🛡 24/7 Sicherheit

Das Projekt umfasst auch einen Geschäftsbereich mit 24 Geschäften und bietet wesentliche Dienstleistungen wie:

🏦 Bank

💊 Pharmazie

☕ Cafés und Bars

🍔 Restaurants und Fast Food

🚗 mietwagen

🧸 Spielzeugladen

🏋️ Fitnesscenter

🛒 Supermarkt

👗 Bekleidung und Mode

💍 Schmuckwaren

👕 Trockenreinigung

💇 Friseur

🧖 Wellness & Sauna

💱 Wechselbüro

---

🏡 Immobilienarten

Das Projekt verfügt über mehrere Wohnblöcke mit unterschiedlichen Layouts.

---

Ruby Homes

2+1 Doppelhaushälften

• 2 Badezimmer

• großzügiger Garten

• Dachterrasse

Geschlossene Fläche: 98 m2

Dachterrasse: 31 m2

---

Sapphire Homes

3+1 Doppelhaushälften

Geschlossene Fläche: 126 m2

Dachterrasse: 43 m2

---

Jasper Block

• 1+1 Wohnungen — 53 m2

• 1+1 Penthouses — 55 m2

---

Türkis Block

• 2+1 Wohnungen — 77 m2

• 1+1 Penthouses — 41 m2

---

Aquamarin Block

• 1+1 Wohnungen — 41–53 m2

• 2+1 Wohnungen — 77 m2

• 1+1 Penthouses — 41 m2

---

- Jade Block

• Studiowohnungen — 42 m2

• Studio Penthouses — 42 m2

---

Carneol Block

• 1+1 Wohnungen — 61–65 m2

• 2+1 Penthäuser — 78–86 m2

• Gewerbeeinheiten

---

Larimar Block

• 2+1 Wohnungen — 74–89 m2

• 3+1 Penthouses — 160 m2

• Gewerbeeinheiten

---

Garnet Block

• 1+1 Wohnungen — 51–65 m2

• 2+1 Wohnungen — 75 m2

• 2+1 Penthäuser — 79–91 m2

---

Onyx Block

• 1+1 Wohnungen — 55–60 m2

• 2+1 Wohnungen — 75 m2

• 2+1 Penthouses — 82–87 m2

---

Royal Sun Elite Residence bietet eine lebendige Lifestyle-Community, die Wohnkomfort, Resort-Infrastruktur und starkes Investitionspotenzial an der Mittelmeerküste verbindet. 🌊✨