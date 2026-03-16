Wohnkomplex Royal Life Residence

Royal Life Residence — Modern Residential Complex 100 m vom Long Beach 🌊

Royal Life Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex im Herzen der beliebten Gegend von Long Beach in Iskele, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt.

Der Komplex bietet eine entspannte Resort-Atmosphäre kombiniert mit bequemer Infrastruktur in der Nähe des Meeres.

Die Bewohner können frische Meeresluft, Spaziergänge am Meer und schöne mediterrane Aussicht nur wenige Schritte von zu Hause.

Das Projekt umfasst 500 moderne Apartments, darunter Studios und 1+1 Einheiten, von denen viele Meerblicke bieten.

Von den Balkonen können Sie mediterrane Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge genießen, wodurch eine einzigartige Küstenlebenserfahrung.

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🏡 Schlüsselmerkmale

• abgeschlossener und einsatzbereiter Komplex

• 100 Meter bis Long Beach

• 500 Wohnungen — Studios und 1+1 Einheiten

• viele Apartments bieten Meerblick

• im beliebten Skigebiet Iskele / Long Beach gelegen

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🌴 Komplexe Infrastruktur

Der Komplex bietet alles, was für bequemes Wohnen und Freizeit benötigt wird:

🏊 Schwimmbad mit Wasserrutschen

👶 Kinderbecken

🍻 Sport Bar

☕ Café

💊 Pharmazie

💄 Schönheitssalon

🛒 Supermarkt

Dank seiner Infrastruktur und Lage ist der Komplex ideal für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen mit Mietpotenzial.

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🏢 Komplexe Struktur

Royal Life Residence besteht aus mehreren Wohnblöcken:

Atlantik A & Atlantik B

• dreigeschossige Gebäude

Pazifik B.

• zweigeschossige Gebäude

Das ist der Fall.

• 14-geschossige Türme

• mit herrlichem Panoramablick auf den Long Beach und das Mittelmeer

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Royal Life Residence kombiniert Küstenleben, Resort-Stil Atmosphäre und moderne Infrastruktur in einem der attraktivsten Gegenden von Nordzypern. 🌴✨