  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Royal Life Residence

Wohnkomplex Royal Life Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$98,812
BTC
1.1753537
ETH
61.6053130
USDT
97 694.2789771
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 34967
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Royal Life Residence — Modern Residential Complex 100 m vom Long Beach 🌊

Royal Life Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex im Herzen der beliebten Gegend von Long Beach in Iskele, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt.

Der Komplex bietet eine entspannte Resort-Atmosphäre kombiniert mit bequemer Infrastruktur in der Nähe des Meeres.
Die Bewohner können frische Meeresluft, Spaziergänge am Meer und schöne mediterrane Aussicht nur wenige Schritte von zu Hause.

Das Projekt umfasst 500 moderne Apartments, darunter Studios und 1+1 Einheiten, von denen viele Meerblicke bieten.
Von den Balkonen können Sie mediterrane Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge genießen, wodurch eine einzigartige Küstenlebenserfahrung.

---

🏡 Schlüsselmerkmale

• abgeschlossener und einsatzbereiter Komplex
• 100 Meter bis Long Beach
• 500 Wohnungen — Studios und 1+1 Einheiten
• viele Apartments bieten Meerblick
• im beliebten Skigebiet Iskele / Long Beach gelegen

---

🌴 Komplexe Infrastruktur

Der Komplex bietet alles, was für bequemes Wohnen und Freizeit benötigt wird:

🏊 Schwimmbad mit Wasserrutschen
👶 Kinderbecken
🍻 Sport Bar
☕ Café
💊 Pharmazie
💄 Schönheitssalon
🛒 Supermarkt

Dank seiner Infrastruktur und Lage ist der Komplex ideal für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen mit Mietpotenzial.

---

🏢 Komplexe Struktur

Royal Life Residence besteht aus mehreren Wohnblöcken:

Atlantik A & Atlantik B
• dreigeschossige Gebäude

Pazifik B.
• zweigeschossige Gebäude

Das ist der Fall.
• 14-geschossige Türme
• mit herrlichem Panoramablick auf den Long Beach und das Mittelmeer

---

Royal Life Residence kombiniert Küstenleben, Resort-Stil Atmosphäre und moderne Infrastruktur in einem der attraktivsten Gegenden von Nordzypern. 🌴✨

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Courtyard Long Beach Holiday Resort
Iskele District, Nordzypern
von
$107,935
Wohngebäude Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$203,353
Wohnviertel La Plage
Kazafani, Nordzypern
von
$811,724
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
Wohngebäude Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$98,812
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Premium Premium
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Alle anzeigen Wohnanlage Malibu 5
Wohnanlage Malibu 5
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$258,557
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🌴 Malibu 5 — Luxus Coastal Living in Esentepe, NordzypernMalibu 5 ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer und bietet einen raffinierten Insel-Lifestyle, wo zeitgenössische Architektur die natürliche Schönheit des Mittelmeers trifft. Das Projekt befindet sich entlang der unberührten Küste von …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Wohnanlage Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks v Bahceler Iskele
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$238,660
Jahr der Inbetriebnahme 2026
🌟 Exklusive Wohnanlage in Bahçeler, İskele 🌟 Ihr neues Zuhause ist eine Kombination aus Luxus, Komfort und einzigartigem Design!🏡 Über das Projekt:- Baufläche: 25,053 m2.- Geschlossene Fläche: 24.300 m2.- Grüne Fläche: 2.330 m2 - gemütliche Gärten und Erholungsgebiete.🔹 Konfiguration9 Blocks…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen