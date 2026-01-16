Wohnkomplex Green & Blue

Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur und modernem Leben zu schaffen.

Standort 📍

Green & Blue ist ein gepflegter Wohnkomplex im Herzen des Naturparks Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Umgeben von Canyons, Palmtälern, Olivenhainen, Bergen und dem kristallklaren Mittelmeer bietet das Projekt einen einzigartigen Lebensstil, der in die Natur eintaucht.

Goldene Sandstrände und das warme Meer sind nur 5 Minuten entfernt, während die erhöhte Lage des Komplexes bietet atemberaubende 180-Grad-Meerblicke und ganzjährig Sonnenlicht - ein wahrer 365-Tage-Sommer-Lifestyle.

Projektübersicht 🏗️

• Gesamtfläche: 8,724 m2

• Gesamteinheiten: 50 Residenzen

• Objekttypen: 4 verschiedene Gehäuseoptionen

• Eine friedliche, widerstandsarme Entwicklung für Privatsphäre und Ruhe

Immobilienarten 🏠✨

Typ 1 — Sunset Villas (2+1) 🌇

• Privater Garten von ca. 400 m2 🌿

• Grillplatz 🍖

• Dachterrasse mit Meer und Yeni Erenkoy 🌊⛰️

• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️

• Gesamtfläche: 125 m2 + Garten

• Preise ab £216.000 💷

• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑

Typ 2 — Sun Valley Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌞

Erdgeschoss

• Eingeschlossene Fläche: 50 m2

• Terrasse: 30 m2 🌴

Erste Etage

• Eingeschlossene Fläche: 50 m2

• Terrasse: 10 m2

• Freie Terrasse: 43,5 m2 🌅

Typ 3 — Sun Seize Villas (2+1 Stadthäuser) 🌊

• Doppelhaushälften

• Privater Garten 🌿

• Grillplatz 🍖

• Dachterrasse 🌅

• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️

• Blick auf das Meer, Pool 🏊‍♂️und Yeni Erenkoy Reserve ⛰️

• Gesamtfläche: 100 m2 + Garten

• Preise ab £216.000 💷

• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑

Typ 4 — Sunrise Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌄

Erdgeschoss

• Eingeschlossene Fläche: 61 m2

• Grüner Garten: 12,5 – 47 m2 🌿

Erste Etage

• Eingeschlossene Fläche: 61 – 75 m2

• Grillterrasse: 61 – 75 m2 🍷

Warum Grün & Blau 💎

✔ Gated Komplex in einem geschützten Naturgebiet 🌱

✔ Panoramablick auf das Meer 🌊

✔ Niedriges Risiko, niedrigdichtes Leben 🏡

✔ Perfekt für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen 📈

✔ Eine seltene Gelegenheit zu leben, wo grüne Landschaften das blaue Meer treffen 🌿💙