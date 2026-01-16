  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Wohnkomplex Green & Blue

Wohnkomplex Green & Blue

Yialousa, Nordzypern
von
$160,517
MwSt.
BTC
1.9093187
ETH
100.0755568
USDT
158 700.7499172
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33181
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Dorf
    Yialousa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur und modernem Leben zu schaffen.

Standort 📍

Green & Blue ist ein gepflegter Wohnkomplex im Herzen des Naturparks Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Umgeben von Canyons, Palmtälern, Olivenhainen, Bergen und dem kristallklaren Mittelmeer bietet das Projekt einen einzigartigen Lebensstil, der in die Natur eintaucht.

Goldene Sandstrände und das warme Meer sind nur 5 Minuten entfernt, während die erhöhte Lage des Komplexes bietet atemberaubende 180-Grad-Meerblicke und ganzjährig Sonnenlicht - ein wahrer 365-Tage-Sommer-Lifestyle.

Projektübersicht 🏗️

• Gesamtfläche: 8,724 m2
• Gesamteinheiten: 50 Residenzen
• Objekttypen: 4 verschiedene Gehäuseoptionen
• Eine friedliche, widerstandsarme Entwicklung für Privatsphäre und Ruhe

Immobilienarten 🏠✨

Typ 1 — Sunset Villas (2+1) 🌇

• Privater Garten von ca. 400 m2 🌿
• Grillplatz 🍖
• Dachterrasse mit Meer und Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️
• Gesamtfläche: 125 m2 + Garten
• Preise ab £216.000 💷
• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑

Typ 2 — Sun Valley Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌞

Erdgeschoss
• Eingeschlossene Fläche: 50 m2
• Terrasse: 30 m2 🌴

Erste Etage
• Eingeschlossene Fläche: 50 m2
• Terrasse: 10 m2
• Freie Terrasse: 43,5 m2 🌅

Typ 3 — Sun Seize Villas (2+1 Stadthäuser) 🌊

• Doppelhaushälften
• Privater Garten 🌿
• Grillplatz 🍖
• Dachterrasse 🌅
• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️
• Blick auf das Meer, Pool 🏊‍♂️und Yeni Erenkoy Reserve ⛰️
• Gesamtfläche: 100 m2 + Garten
• Preise ab £216.000 💷
• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑

Typ 4 — Sunrise Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌄

Erdgeschoss
• Eingeschlossene Fläche: 61 m2
• Grüner Garten: 12,5 – 47 m2 🌿

Erste Etage
• Eingeschlossene Fläche: 61 – 75 m2
• Grillterrasse: 61 – 75 m2 🍷

Warum Grün & Blau 💎

✔ Gated Komplex in einem geschützten Naturgebiet 🌱
✔ Panoramablick auf das Meer 🌊
✔ Niedriges Risiko, niedrigdichtes Leben 🏡
✔ Perfekt für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen 📈
✔ Eine seltene Gelegenheit zu leben, wo grüne Landschaften das blaue Meer treffen 🌿💙

Standort auf der Karte

Yialousa, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Akanthou, Nordzypern
von
$290,008
Wohnviertel Courtyard Platinum
Ayios Ilias, Nordzypern
von
$200,113
Wohnviertel Sea Pearl
Lapithos, Nordzypern
von
$177,315
Wohnviertel Malibu
Akanthou, Nordzypern
von
$183,585
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Green & Blue
Yialousa, Nordzypern
von
$160,517
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Alle anzeigen Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Nordzypern
von
$98,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 41–127 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex liegt nur 200 m vom gut ausgestatteten Strand entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die Berge. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 133.800 m2. Der Komplex bietet verschiedene Optionen für Immobilienlayouts und Typologien, von kleinen Studi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
108,884
Stadthaus
127.0
301,270
Immobilienagentur
Just Prime Homes
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.Dieses Projekt verfügt über ein groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen