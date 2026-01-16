Wohnkomplex Green & Blue

Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur und modernem Leben zu schaffen.
Standort 📍
Green & Blue ist ein gepflegter Wohnkomplex im Herzen des Naturparks Yeni Erenkoy 🌴⛰️. Umgeben von Canyons, Palmtälern, Olivenhainen, Bergen und dem kristallklaren Mittelmeer bietet das Projekt einen einzigartigen Lebensstil, der in die Natur eintaucht.
Goldene Sandstrände und das warme Meer sind nur 5 Minuten entfernt, während die erhöhte Lage des Komplexes bietet atemberaubende 180-Grad-Meerblicke und ganzjährig Sonnenlicht - ein wahrer 365-Tage-Sommer-Lifestyle.
Projektübersicht 🏗️
• Gesamtfläche: 8,724 m2
• Gesamteinheiten: 50 Residenzen
• Objekttypen: 4 verschiedene Gehäuseoptionen
• Eine friedliche, widerstandsarme Entwicklung für Privatsphäre und Ruhe
Immobilienarten 🏠✨
Typ 1 — Sunset Villas (2+1) 🌇
• Privater Garten von ca. 400 m2 🌿
• Grillplatz 🍖
• Dachterrasse mit Meer und Yeni Erenkoy 🌊⛰️
• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️
• Gesamtfläche: 125 m2 + Garten
• Preise ab £216.000 💷
• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑
Typ 2 — Sun Valley Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌞
Erdgeschoss
• Eingeschlossene Fläche: 50 m2
• Terrasse: 30 m2 🌴
Erste Etage
• Eingeschlossene Fläche: 50 m2
• Terrasse: 10 m2
• Freie Terrasse: 43,5 m2 🌅
Typ 3 — Sun Seize Villas (2+1 Stadthäuser) 🌊
• Doppelhaushälften
• Privater Garten 🌿
• Grillplatz 🍖
• Dachterrasse 🌅
• Einbauküche mit Grill auf der Terrasse 🍽️
• Blick auf das Meer, Pool 🏊♂️und Yeni Erenkoy Reserve ⛰️
• Gesamtfläche: 100 m2 + Garten
• Preise ab £216.000 💷
• Lieferung: 30. März 2024 – 30. Mai 2025 (Phase 2) 🔑
Typ 4 — Sunrise Block (1+1 Ferienwohnungen) 🌄
Erdgeschoss
• Eingeschlossene Fläche: 61 m2
• Grüner Garten: 12,5 – 47 m2 🌿
Erste Etage
• Eingeschlossene Fläche: 61 – 75 m2
• Grillterrasse: 61 – 75 m2 🍷
Warum Grün & Blau 💎
✔ Gated Komplex in einem geschützten Naturgebiet 🌱
✔ Panoramablick auf das Meer 🌊
✔ Niedriges Risiko, niedrigdichtes Leben 🏡
✔ Perfekt für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen 📈
✔ Eine seltene Gelegenheit zu leben, wo grüne Landschaften das blaue Meer treffen 🌿💙