Royal Point

Akanthou, Nordzypern

von €254,481

87 m² 1

Kapitulation vor: 2026

ID: CP-731 STANDORT: Zypern/ Tatlısu - Entfernung zum Meer -300M - Entfernung zum Lefkoşa- 40 km - Flughafen Ercan - 35 km VERFÜGBARE WOHNUNGSTYPEN: 1+1 Penthouse - 87 m2 2+1 Dachgeschosswohnung - 106 m2 - 126 m2 ZEITPLAN: Fertigstellungstermin: April 2026 AUSSTATTUNG: Schwimmendes Schwimmbad Garedn Zahlungsbedingungen: Kaufen Sie Ihre Traumimmobilie in einfachen und bequemen Raten bis zu 42 Monaten und ziehen Sie bereits 1 Jahr vor Abzahlung der Raten in Ihre Immobilie ein Wir organisieren regelmäßig Besichtigungsreisen, bei denen wir Ihnen einen zweitägigen Aufenthalt anbieten, Verpflegung und Flughafentransfer anbieten und mit Ihnen alle Objekte besichtigen, die Sie interessieren. (Natürlich unverbindlich und kostenlos) Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und melden Sie sich für die nächste Tour an! Über Zypern/Tatlısu: Die Region Tatlısu liegt an der Nordküste der Insel Zypern und steht unter der Verwaltung von Gazimagusa. Sie liegt in unmittelbarer Nähe der Bezirkszentren Girne und Iskele. Die Region wurde in den letzten Jahren vor allem von ausländischen Investoren bevorzugt und beherbergt entwickelte Wohnprojekte, ein türkisfarbenes Meer und einzigartige Strände.