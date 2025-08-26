Wohnkomplex Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.

Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.

Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um Ihren Komfort und Komfort zu gewährleisten.

Fertigstellung: geliefert

Unsere Preise sind 30% - 40% niedriger als die Kosten für ähnliche Wohnungen vom Entwickler!

Hauptmerkmale:

Gemütliches Wohnzimmer

Küche mit hochwertigen Einbaumöbeln

Voll ausgestattetes Badezimmer

Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und Wände im Badezimmer

Elektrische Warmwasserbereiter

Panorama-Doppelglasfenster

Glasgeländer auf dem Balkon

Infrastruktur:

Freibäder

Whirlpool

Kinderbecken mit Aquapark

Separate Bereiche für Entspannung und Sonnenbad in der Nähe der Pools

Hallenbad mit Jacuzzi und Sauna

Restaurants, Café und Bar im Pool

SPA Salon

Fitnesscenter

Fitnessraum und Kampfkunstraum

Tennisplätze, Basketball- und Volleyballplätze

Squash Gericht

Große Kinderspielzimmer mit Spielkonsolen und Brettspielen

Kinderspielplätze im Freien

Billard

Parkmöglichkeiten

Spielplätze für Grill

Amphitheater für Filmvorführungen und Künstleraufführungen

Autovermietung

Kostenloser Transfer zum Strand

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!