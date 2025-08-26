  1. Realting.com
Wohnkomplex Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 27497
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.

Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.

Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um Ihren Komfort und Komfort zu gewährleisten.

Fertigstellung: geliefert

Unsere Preise sind 30% - 40% niedriger als die Kosten für ähnliche Wohnungen vom Entwickler!

Hauptmerkmale:

  • Gemütliches Wohnzimmer
  • Küche mit hochwertigen Einbaumöbeln
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Hochwertige Keramikfliesen auf dem Boden und Wände im Badezimmer
  • Elektrische Warmwasserbereiter
  • Panorama-Doppelglasfenster
  • Glasgeländer auf dem Balkon

Infrastruktur:

  • Freibäder
  • Whirlpool
  • Kinderbecken mit Aquapark
  • Separate Bereiche für Entspannung und Sonnenbad in der Nähe der Pools
  • Hallenbad mit Jacuzzi und Sauna
  • Restaurants, Café und Bar im Pool
  • SPA Salon
  • Fitnesscenter
  • Fitnessraum und Kampfkunstraum
  • Tennisplätze, Basketball- und Volleyballplätze
  • Squash Gericht
  • Große Kinderspielzimmer mit Spielkonsolen und Brettspielen
  • Kinderspielplätze im Freien
  • Billard
  • Parkmöglichkeiten
  • Spielplätze für Grill
  • Amphitheater für Filmvorführungen und Künstleraufführungen
  • Autovermietung
  • Kostenloser Transfer zum Strand

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Trikomo, Nordzypern

