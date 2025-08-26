Wohnkomplex Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!
Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.
Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.
Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um Ihren Komfort und Komfort zu gewährleisten.
Fertigstellung: geliefert
Unsere Preise sind 30% - 40% niedriger als die Kosten für ähnliche Wohnungen vom Entwickler!
Hauptmerkmale:
Infrastruktur:
Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!