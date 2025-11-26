Wohnkomplex Olive Court 2

Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡
Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.
Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in der Nähe der Natur gedacht.
Arten von Wohnungen
1.️⃣ 1+1
• Fläche: 90 m2 + 13 m2 Terrasse
• Preis ab 99.000 GBP
2.️⃣ Triplex 3+2
• Zwei Terrassen + Garten
• Preis: 250.000 GBP
Infrastruktur des Olivenölgerichts 2 🌴
• Freibad 45 Meter lang
• Zusatzpool
• U-Bahn-Infrastruktur Olive Court 1
• SPA, Sauna, Hamam
• Innenpool 50 m2
• Moderne Turnhalle
Zahlungsbedingungen 💳
• 70% – Anzahlung
• 30% - Raten für 24 Monate