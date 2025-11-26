  1. Realting.com
Wohnkomplex Olive Court 2

Trikomo, Nordzypern
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡

Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.
Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in der Nähe der Natur gedacht.

- Ja.

Arten von Wohnungen

1.️⃣ 1+1
• Fläche: 90 m2 + 13 m2 Terrasse
• Preis ab 99.000 GBP

2.️⃣ Triplex 3+2
• Zwei Terrassen + Garten
• Preis: 250.000 GBP

- Ja.

Infrastruktur des Olivenölgerichts 2 🌴

• Freibad 45 Meter lang
• Zusatzpool
• U-Bahn-Infrastruktur Olive Court 1
• SPA, Sauna, Hamam
• Innenpool 50 m2
• Moderne Turnhalle

- Ja.

Zahlungsbedingungen 💳

• 70% – Anzahlung
• 30% - Raten für 24 Monate

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

