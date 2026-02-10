  1. Realting.com
Wohnkomplex HERA

Vokolida, Nordzypern
von
$236,676
MwSt.
15
ID: 33304
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Dorf
    Vokolida

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

HERA — 5 ★ Luxus im Herzen von Bafra 👑

Hotel in Bafra, Iskele, HERA befindet sich in einem der renommiertesten und schnell entwickelnden touristischen Zentren von Nordzypern 🌴
Einmal ein ruhiges Küstendorf, hat sich Bafra in den letzten 10–15 Jahren zu einem Weltklasse-Resort-Destination verwandelt.

Die Gegend ist berühmt für seine Kilometer sandigen mediterranen Strände, die unter den saubersten in Zypern betrachtet 🌊
Friedliche Umgebung kombiniert mit einfachem Zugang zu historischen Sehenswürdigkeiten und modernen Attraktionen schaffen das perfekte Gleichgewicht von Ruhe und Lebensstil.

Aufgrund des offiziellen Status des touristischen Zentrums von Bafra ist der Wohnbau begrenzt und bietet außergewöhnlichen Wert für Investitionen auf Hotelbasis – so dass HERA eine wirklich exklusive Gelegenheit 💎

Über das Projekt

Nach Hera benannt, der griechischen Göttin von Frauen und Königin, repräsentiert das Projekt Eleganz, Prestige und raffiniertes Leben 👑
HERA bietet eine seltene Gelegenheit, einen Teil eines 5-Sterne-Hotels mit individuellen Titeldeeds in Nordzypern zu besitzen.

Umgeben von luxuriösen 5-Sterne-Hotels mit Casinos im Las Vegas-Stil und mit drei neuen Hotels und einem internationalen Golfplatz, der in den nächsten fünf Jahren geplant ist, ist HERA für hervorragendes Kapitalwachstum positioniert 📈

Projekt Details

  • 9 Blöcke, 4 Etagen

  • insgesamt 462 Zimmer

    • 62 Superior Zimmer

    • 400 Grand Suite Zimmer

5 Hoteldienstleistungen

✨ Shuttle-Service zum Strand, Basar und Casinos
✨ Empfang und Lobby
✨ Bellboy & Valet Services
✨ Reinigung & Wäscherei / Trockenreinigung
✨ Zimmerservice
✨ Personalassistenten & Trainer
✨ Animatoren & nanns
✨ Flughafentransfer
✨ Dienstleistungen der Immobilienverwaltung

Ausstattung & Lifestyle

🏊 Innen- und Außenpools
🌊 Aqua Pool mit Rutschen
💆 Spa & Wellnesscenter
🏋 Fitness & Zumba Zentrum
🔥 Sauna und Hammam
👶 Kinderspielplatz & Kindergarten
⛳ Golfplatz
🎶 Nachtclub
🍽 A la carte Restaurant
🍸 Lobby und Poolbar
🅿️ Innen- und Außenparkplätze
🏢 Konferenzhallen

HERA ist mehr als eine Eigenschaft
Es ist ein 5-Sterne-Lifestyle, starke Investitionen und königliche Erfahrung in einer der vielversprechendsten Regionen Nordzyperns 👑✨

Standort auf der Karte

Vokolida, Nordzypern

Wohnkomplex HERA
Vokolida, Nordzypern
von
$236,676
MwSt.
