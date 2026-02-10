Wohnkomplex HERA

HERA — 5 ★ Luxus im Herzen von Bafra 👑

Hotel in Bafra, Iskele, HERA befindet sich in einem der renommiertesten und schnell entwickelnden touristischen Zentren von Nordzypern 🌴

Einmal ein ruhiges Küstendorf, hat sich Bafra in den letzten 10–15 Jahren zu einem Weltklasse-Resort-Destination verwandelt.

Die Gegend ist berühmt für seine Kilometer sandigen mediterranen Strände, die unter den saubersten in Zypern betrachtet 🌊

Friedliche Umgebung kombiniert mit einfachem Zugang zu historischen Sehenswürdigkeiten und modernen Attraktionen schaffen das perfekte Gleichgewicht von Ruhe und Lebensstil.

Aufgrund des offiziellen Status des touristischen Zentrums von Bafra ist der Wohnbau begrenzt und bietet außergewöhnlichen Wert für Investitionen auf Hotelbasis – so dass HERA eine wirklich exklusive Gelegenheit 💎

Über das Projekt

Nach Hera benannt, der griechischen Göttin von Frauen und Königin, repräsentiert das Projekt Eleganz, Prestige und raffiniertes Leben 👑

HERA bietet eine seltene Gelegenheit, einen Teil eines 5-Sterne-Hotels mit individuellen Titeldeeds in Nordzypern zu besitzen.

Umgeben von luxuriösen 5-Sterne-Hotels mit Casinos im Las Vegas-Stil und mit drei neuen Hotels und einem internationalen Golfplatz, der in den nächsten fünf Jahren geplant ist, ist HERA für hervorragendes Kapitalwachstum positioniert 📈

Projekt Details

9 Blöcke, 4 Etagen

insgesamt 462 Zimmer 62 Superior Zimmer 400 Grand Suite Zimmer



5 Hoteldienstleistungen

✨ Shuttle-Service zum Strand, Basar und Casinos

✨ Empfang und Lobby

✨ Bellboy & Valet Services

✨ Reinigung & Wäscherei / Trockenreinigung

✨ Zimmerservice

✨ Personalassistenten & Trainer

✨ Animatoren & nanns

✨ Flughafentransfer

✨ Dienstleistungen der Immobilienverwaltung

Ausstattung & Lifestyle

🏊 Innen- und Außenpools

🌊 Aqua Pool mit Rutschen

💆 Spa & Wellnesscenter

🏋 Fitness & Zumba Zentrum

🔥 Sauna und Hammam

👶 Kinderspielplatz & Kindergarten

⛳ Golfplatz

🎶 Nachtclub

🍽 A la carte Restaurant

🍸 Lobby und Poolbar

🅿️ Innen- und Außenparkplätze

🏢 Konferenzhallen

HERA ist mehr als eine Eigenschaft

Es ist ein 5-Sterne-Lifestyle, starke Investitionen und königliche Erfahrung in einer der vielversprechendsten Regionen Nordzyperns 👑✨