Wohnkomplex Kaya Residences

Agios Theodoros, Nordzypern
von
$113,078
MwSt.
BTC
1.3450440
ETH
70.4995059
USDT
111 798.7730425
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
ID: 33368
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Dorf
    Agios Theodoros

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Über den Komplex

Kaya Residences — Sonne, Meer & Luxus Leben im Herzen von Bafra ☀️🌊✨

Lassen Sie die Sonne und das azurblaue Mittelmeer Teil Ihres Alltags in Bafra werden – eines der renommiertesten Resortgebiete Nordzyperns.

Kaya Residences liegt nur 5 Fahrminuten von einem der schönsten Strände der Insel entfernt, mit reinem weißen Sand und endlosen türkisfarbenen Gewässern.

Hier fühlt sich das Leben wie ein ganzjähriger Urlaub 🌴

---

🏗 Über das Projekt

• Gesamtfläche: 12.000 qm
• 6 einzelne Wohnblöcke
• 5-minütige Fahrt zum Strand

Das Projekt ist als friedliche Flucht aus dem Stadtchaos konzipiert und verbindet zeitgenössische Architektur mit natur inspiriertem Leben.

---

🏠 Wohnungstypen

Einheiten von 35 bis 109 qm:

• Studio (1+0)
• 1+1 Wohnungen
• 2+1 Wohnungen

Geräumige Innenräume und Balkone schaffen helle, luftige Wohnräume.
Große Panoramafenster laden natürliches Licht und frische Meeresbrise in Ihr Zuhause ein.

---

🌴 Infrastruktur und Lifestyle

Kaya Residences stellt ein neues luxuriöses Wohnkonzept vor:

🏊 400 m2 Schwimmbad (für Erwachsene & Kinder)
🌿 Landschaftliche Erholungsgebiete
🚶 Wander- und Radwege
🎠 Kinderspielplätze

🎾 Tennisplatz
⚽ Mini-Fußballfeld
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz

🏋️ Fitnesscenter
🧖 Sauna
💨 Dampfbad
☕ Café Lounge
🥤 Vitamin Bar

Alles ist entworfen, um Ihnen zu helfen, Qualität Zeit im Freien mit Familie und Nachbarn zu genießen.

---

🏨 Premium Management und Services

Der Komplex wird unter der Zusicherung von Kaya Artemis Resort & Casino verwaltet und bietet:

✨ Professionelles Management
✨ Optionale Zimmerservices
✨ Zugang zu hochwertigen sozialen Einrichtungen
✨ Fünf-Sterne-Resort Privilegien

Das Kaya Artemis Resort & Casino ist nur 5 Minuten entfernt.

---

📍 Standort und Investitionswert

Das Hotel liegt im Herzen von Bafra, einem der am schnellsten wachsenden Resort-Gebiete in Nordzypern:

• 5 Minuten zum Strand
• 5 Minuten zu Luxushotels
• 5 Minuten in Krankenhäuser, Schulen und Märkte

Kaya Residences bietet dank seiner strategischen Lage und der schnellen Entwicklung der Region ein starkes Investitionspotenzial 📈🌊

Kaya Residences ist mehr als ein Zuhause – es ist ein Lebensstil der Sonne, Meer, Komfort und intelligente Investition das ganze Jahr über ☀️✨

Standort auf der Karte

Agios Theodoros, Nordzypern

Ihre Anfrage hinterlassen
