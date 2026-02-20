Wohnkomplex Kaya Residences

Kaya Residences — Sonne, Meer & Luxus Leben im Herzen von Bafra ☀️🌊✨

Lassen Sie die Sonne und das azurblaue Mittelmeer Teil Ihres Alltags in Bafra werden – eines der renommiertesten Resortgebiete Nordzyperns.

Kaya Residences liegt nur 5 Fahrminuten von einem der schönsten Strände der Insel entfernt, mit reinem weißen Sand und endlosen türkisfarbenen Gewässern.

Hier fühlt sich das Leben wie ein ganzjähriger Urlaub 🌴

---

🏗 Über das Projekt

• Gesamtfläche: 12.000 qm

• 6 einzelne Wohnblöcke

• 5-minütige Fahrt zum Strand

Das Projekt ist als friedliche Flucht aus dem Stadtchaos konzipiert und verbindet zeitgenössische Architektur mit natur inspiriertem Leben.

---

🏠 Wohnungstypen

Einheiten von 35 bis 109 qm:

• Studio (1+0)

• 1+1 Wohnungen

• 2+1 Wohnungen

Geräumige Innenräume und Balkone schaffen helle, luftige Wohnräume.

Große Panoramafenster laden natürliches Licht und frische Meeresbrise in Ihr Zuhause ein.

---

🌴 Infrastruktur und Lifestyle

Kaya Residences stellt ein neues luxuriöses Wohnkonzept vor:

🏊 400 m2 Schwimmbad (für Erwachsene & Kinder)

🌿 Landschaftliche Erholungsgebiete

🚶 Wander- und Radwege

🎠 Kinderspielplätze

🎾 Tennisplatz

⚽ Mini-Fußballfeld

🏀 Basketballplatz

🏐 Volleyballplatz

🏋️ Fitnesscenter

🧖 Sauna

💨 Dampfbad

☕ Café Lounge

🥤 Vitamin Bar

Alles ist entworfen, um Ihnen zu helfen, Qualität Zeit im Freien mit Familie und Nachbarn zu genießen.

---

🏨 Premium Management und Services

Der Komplex wird unter der Zusicherung von Kaya Artemis Resort & Casino verwaltet und bietet:

✨ Professionelles Management

✨ Optionale Zimmerservices

✨ Zugang zu hochwertigen sozialen Einrichtungen

✨ Fünf-Sterne-Resort Privilegien

Das Kaya Artemis Resort & Casino ist nur 5 Minuten entfernt.

---

📍 Standort und Investitionswert

Das Hotel liegt im Herzen von Bafra, einem der am schnellsten wachsenden Resort-Gebiete in Nordzypern:

• 5 Minuten zum Strand

• 5 Minuten zu Luxushotels

• 5 Minuten in Krankenhäuser, Schulen und Märkte

Kaya Residences bietet dank seiner strategischen Lage und der schnellen Entwicklung der Region ein starkes Investitionspotenzial 📈🌊

Kaya Residences ist mehr als ein Zuhause – es ist ein Lebensstil der Sonne, Meer, Komfort und intelligente Investition das ganze Jahr über ☀️✨