Wohnkomplex Kaya Residences

Kaya Residences — Sonne, Meer & Luxus Leben im Herzen von Bafra ☀️🌊✨
Lassen Sie die Sonne und das azurblaue Mittelmeer Teil Ihres Alltags in Bafra werden – eines der renommiertesten Resortgebiete Nordzyperns.
Kaya Residences liegt nur 5 Fahrminuten von einem der schönsten Strände der Insel entfernt, mit reinem weißen Sand und endlosen türkisfarbenen Gewässern.
Hier fühlt sich das Leben wie ein ganzjähriger Urlaub 🌴
---
🏗 Über das Projekt
• Gesamtfläche: 12.000 qm
• 6 einzelne Wohnblöcke
• 5-minütige Fahrt zum Strand
Das Projekt ist als friedliche Flucht aus dem Stadtchaos konzipiert und verbindet zeitgenössische Architektur mit natur inspiriertem Leben.
---
🏠 Wohnungstypen
Einheiten von 35 bis 109 qm:
• Studio (1+0)
• 1+1 Wohnungen
• 2+1 Wohnungen
Geräumige Innenräume und Balkone schaffen helle, luftige Wohnräume.
Große Panoramafenster laden natürliches Licht und frische Meeresbrise in Ihr Zuhause ein.
---
🌴 Infrastruktur und Lifestyle
Kaya Residences stellt ein neues luxuriöses Wohnkonzept vor:
🏊 400 m2 Schwimmbad (für Erwachsene & Kinder)
🌿 Landschaftliche Erholungsgebiete
🚶 Wander- und Radwege
🎠 Kinderspielplätze
🎾 Tennisplatz
⚽ Mini-Fußballfeld
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz
🏋️ Fitnesscenter
🧖 Sauna
💨 Dampfbad
☕ Café Lounge
🥤 Vitamin Bar
Alles ist entworfen, um Ihnen zu helfen, Qualität Zeit im Freien mit Familie und Nachbarn zu genießen.
---
🏨 Premium Management und Services
Der Komplex wird unter der Zusicherung von Kaya Artemis Resort & Casino verwaltet und bietet:
✨ Professionelles Management
✨ Optionale Zimmerservices
✨ Zugang zu hochwertigen sozialen Einrichtungen
✨ Fünf-Sterne-Resort Privilegien
Das Kaya Artemis Resort & Casino ist nur 5 Minuten entfernt.
---
📍 Standort und Investitionswert
Das Hotel liegt im Herzen von Bafra, einem der am schnellsten wachsenden Resort-Gebiete in Nordzypern:
• 5 Minuten zum Strand
• 5 Minuten zu Luxushotels
• 5 Minuten in Krankenhäuser, Schulen und Märkte
Kaya Residences bietet dank seiner strategischen Lage und der schnellen Entwicklung der Region ein starkes Investitionspotenzial 📈🌊
Kaya Residences ist mehr als ein Zuhause – es ist ein Lebensstil der Sonne, Meer, Komfort und intelligente Investition das ganze Jahr über ☀️✨