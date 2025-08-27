  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27506
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.

Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.

Dieses Projekt verfügt über ein großes Gebiet und eine Vielzahl von Erholungsgebieten, der Komplex ist nach den Wünschen der Kunden gut durchdacht.

Die Infrastruktur des Komplexes umfasst zwei Swimmingpools - im Freien und im Innenbereich (beheizt), Spielplätze, ein Café, ein Spa, ein medizinischer Service, ein Geldautomat, eine Trockenreinigung und vieles mehr.

Das Projekt eignet sich sowohl für den Daueraufenthalt als auch für Investitionen zum Zweck der Ausleihung.

Infrastruktur:

  • Separater Parkplatz
  • Landschaftsgestaltung
  • Zwei Swimmingpools - Außen- und Innenheizung
  • Restaurant, Café Bar am Pool
  • Freizeitzentrum
  • Kinderspielplätze
  • Fußgänger- und Radwege
  • Markt
  • Trockenreinigung
  • 24-Stunden-Sicherheit
  • Sportplatz

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Immobilienagentur
