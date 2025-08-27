Wohnkomplex Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.

Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.

Dieses Projekt verfügt über ein großes Gebiet und eine Vielzahl von Erholungsgebieten, der Komplex ist nach den Wünschen der Kunden gut durchdacht.

Die Infrastruktur des Komplexes umfasst zwei Swimmingpools - im Freien und im Innenbereich (beheizt), Spielplätze, ein Café, ein Spa, ein medizinischer Service, ein Geldautomat, eine Trockenreinigung und vieles mehr.

Das Projekt eignet sich sowohl für den Daueraufenthalt als auch für Investitionen zum Zweck der Ausleihung.

Infrastruktur:

Separater Parkplatz

Landschaftsgestaltung

Zwei Swimmingpools - Außen- und Innenheizung

Restaurant, Café Bar am Pool

Freizeitzentrum

Kinderspielplätze

Fußgänger- und Radwege

Markt

Trockenreinigung

24-Stunden-Sicherheit

Sportplatz

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!