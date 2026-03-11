Wohnkomplex Abelia Residence

Abelia Residence — modernes Küstenleben in Boğaz 🌊

Abelia Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex in der malerischen Küstenregion von Boğaz an der Ostküste von Nordzypern.

Der Komplex befindet sich nur 250 Meter vom Meer entfernt, sodass die Bewohner jeden Tag den mediterranen Lebensstil genießen können.

Einer der wichtigsten Vorteile der Lage ist, dass es keine Hochhäuser zwischen dem Komplex und dem Meer gibt, was bedeutet, dass viele Wohnungen einen schönen Meerblick bieten.

---

🏢 Über den Komplex

Abelia Residence besteht aus 6 Wohnblöcken von 10 bis 14 Stockwerken, so dass es eine der prominentesten Entwicklungen in der Gegend.

Das Projekt bietet eine breite Palette von Wohnungstypen:

• Studios

• 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)

• 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)

• 3-Zimmer-Wohnungen (3+1)

• 3-Zimmer-Doppelwohnungen

Diese Vielzahl von Layouts macht den Komplex für dauerhaftes Wohnen, Ferienhäuser oder Investitionsmöglichkeiten geeignet.

---

🏝 Dienststellen

Die Bewohner können eine Reihe von Einrichtungen kostenlos genießen:

🏊 Freibad

🏊 Innenpool

🏋️ Fitnessstudio

🧖 Sauna

🧖 Türkisches Hamam

Alle Einrichtungen befinden sich innerhalb des Komplexes und sind das ganze Jahr über verfügbar.

---

📍 Standort

Das Gebiet Boğaz ist bekannt für seine entspannte Küstenatmosphäre und wunderschöne Natur.

In der Nähe finden Sie:

🛒 Supermarkt zu Fuß erreichbar

🍽 Restaurants am Meer

🚶 Spazier- und Wandergebiete

🏖 Sandstrände

Boğaz ist ein charmantes Dorf am Meer, das ein friedliches Mittelmeer in der Nähe des Meeres bietet.

Abelia Residence bietet die perfekte Kombination aus Meerblick, modernem Komfort und einem entspannten mediterranen Lebensstil ☀️🌊