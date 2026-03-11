  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Abelia Residence

Wohnkomplex Abelia Residence

Bogazi, Nordzypern
von
$69,865
BTC
0.8310275
ETH
43.5577059
USDT
69 074.2156024
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 34926
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    14

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Abelia Residence — modernes Küstenleben in Boğaz 🌊

Abelia Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex in der malerischen Küstenregion von Boğaz an der Ostküste von Nordzypern.

Der Komplex befindet sich nur 250 Meter vom Meer entfernt, sodass die Bewohner jeden Tag den mediterranen Lebensstil genießen können.

Einer der wichtigsten Vorteile der Lage ist, dass es keine Hochhäuser zwischen dem Komplex und dem Meer gibt, was bedeutet, dass viele Wohnungen einen schönen Meerblick bieten.

---

🏢 Über den Komplex

Abelia Residence besteht aus 6 Wohnblöcken von 10 bis 14 Stockwerken, so dass es eine der prominentesten Entwicklungen in der Gegend.

Das Projekt bietet eine breite Palette von Wohnungstypen:

• Studios
• 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)
• 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)
• 3-Zimmer-Wohnungen (3+1)
• 3-Zimmer-Doppelwohnungen

Diese Vielzahl von Layouts macht den Komplex für dauerhaftes Wohnen, Ferienhäuser oder Investitionsmöglichkeiten geeignet.

---

🏝 Dienststellen

Die Bewohner können eine Reihe von Einrichtungen kostenlos genießen:

🏊 Freibad
🏊 Innenpool
🏋️ Fitnessstudio
🧖 Sauna
🧖 Türkisches Hamam

Alle Einrichtungen befinden sich innerhalb des Komplexes und sind das ganze Jahr über verfügbar.

---

📍 Standort

Das Gebiet Boğaz ist bekannt für seine entspannte Küstenatmosphäre und wunderschöne Natur.

In der Nähe finden Sie:

🛒 Supermarkt zu Fuß erreichbar
🍽 Restaurants am Meer
🚶 Spazier- und Wandergebiete
🏖 Sandstrände

Boğaz ist ein charmantes Dorf am Meer, das ein friedliches Mittelmeer in der Nähe des Meeres bietet.

Abelia Residence bietet die perfekte Kombination aus Meerblick, modernem Komfort und einem entspannten mediterranen Lebensstil ☀️🌊

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Wohnviertel Courtyard Platinum
Ayios Ilias, Nordzypern
von
$200,113
Wohnanlage LUXURY PROJECT IN NORTHERN CYPRUS
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Wohnanlage CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Nordzypern
von
$177,981
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Abelia Residence
Bogazi, Nordzypern
von
$69,865
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$203,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Das Projekt befindet sich nur wenige Gehminuten von einem der besten Strände von Nordzypern – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, Bars, Restaurants und Kinderspielplatz.Sun Tower enthält:Studio, 1+1, 2+1 FerienwohnungenParkplatz, Aufzug, Video-Intercom-System, SchwimmbadEigenschaften…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Akanthou, Nordzypern
von
$290,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex befindet sich auf 80 Hektar Land in der malerischen Gegend von TATLISU an der ersten Küste. 800 Meter entfernt befindet sich der HAWAII HOMES-Komplex, und 6,5 km, auf der anderen Seite, der BAHAMAS HOMES-Komplex, Zugang zu dem ist kostenlos für Bewohner des Aloha Beach Resort.Das…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen