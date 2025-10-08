  1. Realting.com
Wohnkomplex Courtyard Platinum

Bogazi, Nordzypern
$170,378
8
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

