Einwanderungsprogramme in Nordzypern

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Niederlassungserlaubnis
Getting an education in Northern Cyprus
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Nordzypern Nordzypern
von
$1,300
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Eine Ausbildung in Nordzypern machen Nordzypern funktioniert nach dem britischen Bildungssystem. Große Universitäten wie die Eastern Mediterranean University, die Near East University, die Girne American University und die Final University verfügen über Dutzende von Fakultäten, die von Ma…
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Veles Enterprises
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Niederlassungserlaubnis
Residence permit / purchase of real estate
Residence permit / purchase of real estate
Nordzypern Nordzypern
von
$63,601
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Beim Kauf einer Wohnimmobilie in Nordzypern erhält Ihre Familie eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Eine Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer eines Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung erteilt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis …
Immobilienagentur
Veles Enterprises
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Niederlassungserlaubnis
Residence permit for high income-North Cyprus
Residence permit for high income-North Cyprus
Nordzypern Nordzypern
von
$30,000
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 1 monate
Diese Art des vorübergehenden Aufenthalts in Nordzypern eignet sich für Selbstständige, Online-Arbeiter oder diejenigen, die über finanzielle Ersparnisse verfügen und einen ruhigen Ort zum Leben suchen. Wenn Sie zögern, dauerhaft umzuziehen, können Sie eine befristete Aufenthaltserlaubnis fü…
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