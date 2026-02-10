Wohnkomplex Velaris

Velaris – eine Harmonie von Stil, Komfort und Resort leben 🌿✨
Velaris ist ein modernes Low-Risiko-Projekt, nur 700 Meter vom Meer entfernt, entworfen für komfortables Wohnen und Entspannen in einer Atmosphäre von Ruhe und Komfort 🌊
Ein idealer Ort für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen Natur, entwickelte Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität schätzen.
Fahrradwege, Marinas, Strände und Grillplätze sind alle in der Nähe, zusammen mit allem, was für den Alltag benötigt wird:
Komplexe Infrastruktur
Velaris bietet eine breite Palette von öffentlichen Räumen und Dienstleistungen, wodurch ein wahres Resortgefühl entsteht 🌴
Ferienwohnungen Velaris
Die Apartments sind mit einem Fokus auf Funktionalität, Ästhetik und Komfort entworfen ✨
Jedes Detail wurde für komfortables und stilvolles Wohnen durchdacht:
Villen von Velaris
Die Villen sind in einem zeitgenössischen Stil mit hochwertigen Materialien und hochwertigen Oberflächen entworfen 🏡
Die perfekte Kombination aus elegantem Design und praktischen Lösungen:
Über das Projekt
📐 Gesamtprojektfläche: 23.000 m2
🏡 Insgesamt 85 Residenzen garantieren Intimität und Privatsphäre
Das Projekt umfasst:
• 13 Villen
• 36 2+1 Wohnungen mit privaten Gärten
• 36 1+1 Wohnungen mit privaten Dachterrassen
💦 3 Schwimmbäder mit einer Gesamtfläche von 1.000 m2
🚗 100 Parkplätze
💆 Schönheitssalons, Restaurants, ein Fitnessstudio, Saunen und Kinderbereiche
Velaris ist ein Raum, wo Komfort, Stil und eine Resort-Atmosphäre kombinieren. in einen einzigen Lebensstil vereinen 🌊🌿
Ideal für dauerhafte Residenz und Investition mit hohem Mietpotenzial 💼💎