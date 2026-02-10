Wohnkomplex Velaris

Velaris – eine Harmonie von Stil, Komfort und Resort leben 🌿✨

Velaris ist ein modernes Low-Risiko-Projekt, nur 700 Meter vom Meer entfernt, entworfen für komfortables Wohnen und Entspannen in einer Atmosphäre von Ruhe und Komfort 🌊

Ein idealer Ort für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen Natur, entwickelte Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität schätzen.

Fahrradwege, Marinas, Strände und Grillplätze sind alle in der Nähe, zusammen mit allem, was für den Alltag benötigt wird:

🏫 Schulen und Kindergärten

🎓 Universitäten

🍽 Restaurants und Cafés

🛍 Geschäfte und Bars

🎢 Wasserparks und lebendiges Nachtleben

Komplexe Infrastruktur

Velaris bietet eine breite Palette von öffentlichen Räumen und Dienstleistungen, wodurch ein wahres Resortgefühl entsteht 🌴

🍽 Restaurant und Café

🏊‍♂️ Gemeinschaftspools und eine Wasserrutsche für Kinder

♟ Großer Schachplatz und Spielplatz

🏋️‍♀️ Hallenbad und Sportplätze

🧖 Türkisches Hamam und Sauna

🚗 Parkplatz für Einwohner und Gäste

🛴 Kostenloser Elektroroller mieten

🛡 24-Stunden-Sicherheit und Generator

Ferienwohnungen Velaris

Die Apartments sind mit einem Fokus auf Funktionalität, Ästhetik und Komfort entworfen ✨

Jedes Detail wurde für komfortables und stilvolles Wohnen durchdacht:

✔ Bodenbeläge aus Keramik

✔ Eingebaute Duschen

✔ Private Dachterrassen für 1+1 Wohnungen 🌅

✔ Gärten für 2+1 Wohnungen 🌿

✔ Granit Arbeitsplatten in der Küche

✔ Fußbodenheizung

✔ Natürliche Veredelungsmaterialien (Holz und Stein)

✔ Einbauschränke in den Schlafzimmern

✔ Kühlsysteme für Betondecken

✔ Doppelverglaste Fenster

Villen von Velaris

Die Villen sind in einem zeitgenössischen Stil mit hochwertigen Materialien und hochwertigen Oberflächen entworfen 🏡

Die perfekte Kombination aus elegantem Design und praktischen Lösungen:

✔ Geräumige Layouts

✔ Bodenbeläge aus Keramik

✔ Eingebaute Duschen

✔ Terrassen auf Oberebene

✔ Granit Küchenoberflächen

✔ Beheizte Böden

✔ Naturholz und Stein

✔ Einbauschränke in Schlafzimmer

✔ Kühlsysteme

✔ Doppelverglaste Panoramafenster

✔ Hochwertige Sanitär- und Armaturen

Über das Projekt

📐 Gesamtprojektfläche: 23.000 m2

🏡 Insgesamt 85 Residenzen garantieren Intimität und Privatsphäre

Das Projekt umfasst:

• 13 Villen

• 36 2+1 Wohnungen mit privaten Gärten

• 36 1+1 Wohnungen mit privaten Dachterrassen

💦 3 Schwimmbäder mit einer Gesamtfläche von 1.000 m2

🚗 100 Parkplätze

💆 Schönheitssalons, Restaurants, ein Fitnessstudio, Saunen und Kinderbereiche

Velaris ist ein Raum, wo Komfort, Stil und eine Resort-Atmosphäre kombinieren. in einen einzigen Lebensstil vereinen 🌊🌿

Ideal für dauerhafte Residenz und Investition mit hohem Mietpotenzial 💼💎