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Wohnkomplex Thalassa Beach Resort

Vokolida, Nordzypern
von
$87,763
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ID: 35094
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Dorf
    Vokolida

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourismusbereich 🌊🏖

Das Thalassa Beach Resort ist eine hochwertige Wohnentwicklung direkt an der Küste in der Region Bafra in Nordzypern.

Das Projekt profitiert von einer einzigartigen Lage am Strand mit einem natürlichen Sandstrand, ein seltenes Feature in der Gegend.
Alle Residenzen sind so konzipiert, dass Sie Meerblick von jeder Wohnung bieten.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung wurde entwickelt, um einen Resort-Stil Lebensstil mit hohen Lebensstandards zu bieten.

Objekttypen umfassen:

• Studios
• 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen
• Penthouses mit Dachterrassen und Jacuzzi
• Erdgeschosswohnungen mit privaten Infinity-Stil Pools

Jede Unterkunft verfügt über einen Meerblick und das Projekt wird von einem renommierten italienischen Architekten entworfen.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet eine komplette Resort-Infrastruktur:

🏖 Privater Sandstrand
🏊 Infinity Schwimmbad
🏊 Innen beheizter Pool
🎢 Wasserrutschen & Kinderbecken
🧖 SPA-Komplex & Türkische Hammam
🏋️ Fitnesscenter
🎾 Tennisplatz
⛳ Mini Golf
👶 Kinderspielplätze
🌿 Bio-Gärten & Zitrusfrüchte

🍽 Restaurant, Poolbar & Strandbar
🛒 Minimarkt
🛎 Concierge & 24/7 Sicherheit

Zusätzliche Aktivitäten:

🌊 Wassersport, Tauchen & Angeln

---

📍 Lage — Bafra VIP Tourismusbereich

Das Projekt befindet sich in Bafra, einem staatlich gestalteten High-End-Tourismusgebiet.

Die Region bietet:

🏨 5-Sterne-Hotels (Kaya Artemis, Noah’s Ark, Limak, Concorde)
🍽 Restaurants und Strandclubs
🛍 Geschäfte und Dienstleistungen
⛳ geplanter Golfplatz

Bafra ist bekannt für:

🌊 unberührte Sandstrände
🌿 Naturlandschaften
📈 starkes Investitionspotenzial

---

🔐 Rechtsstatus

✔ international anerkannte Titeldeeds
✔ rechtlich geprüfte Grundstücksbesitz
✔ keine Eigentumsstreitigkeiten

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💼 Investitionsmöglichkeiten

Die Entwicklung bietet vollständige Mietverwaltungsdienste, einschließlich:

• Auflistung auf globalen Buchungsplattformen
• Buchungsmanagement
• Check-in & Check-out-Dienste
• Conciergedienste
• Autovermietung und Transfers
• Eigentumspflege und -aufbereitung

---

Thalassa Beach Resort bietet eine einzigartige Kombination aus Strandleben, Resort-Infrastruktur und starkem Investitionspotenzial. 🌴✨

Standort auf der Karte

Vokolida, Nordzypern

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