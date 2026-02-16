  1. Realting.com
Wohnkomplex Aquamarine Boğaz Mansions

Bogazi, Nordzypern
$211,591
11
ID: 33356
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Panorama Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions ist eine exklusive Sammlung von 43 risikoarmen malerischen Residenzen mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer und die umliegenden Berge.

Dieses Projekt liegt nur 600 Meter von der unberührten Ostküstenpromenade entfernt und bietet garantierten freien Titel, um ein sicheres und friedliches Leben am Meer zu gewährleisten.

Genießen Sie 365 Tage Sommeratmosphäre, goldene Sandstrände und das warme mediterrane Wasser nur fünf Minuten entfernt. Das Gebiet ist bekannt für seine prestigeträchtige Gemeinschaft, hochrangige Nachbarschaft und familienfreundliche Umgebung.

Feine Fischrestaurants und ein charmanter Hafen mit Fischerbooten sind alle zu Fuß erreichbar.

Willkommen in einem der gefragtesten Orte in Boğaz.

---

📍 Zugänglichkeit

  • Promenade — 5 Gehminuten

  • Restaurants — 3 Gehminuten

  • Eastern Mediterranean University — 15 Autominuten

  • Doğa College — 15 Autominuten

  • Famagusta — 15 Autominuten

Eine perfekte Balance von Meer Ruhe und städtischen Bequemlichkeit.

---

🏡 Immobilienarten

3+1 Freistehende Villen

  • Geschlossene Fläche: 205 m2

  • Grundstücksgröße: 320–425 qm

3+1 Doppelhaushälften

  • Geschlossene Fläche: 161 m2

  • Grundstücksgröße: 395–430 qm

4+1 Villen

  • Geschlossene Fläche: 242–265 m2

  • Hauptterrasse: 100–120 qm

  • Grundstücksgröße: 415–575 qm

1+1 & 2+1 Ferienwohnungen

  • 1+1 — 60 m2

  • 2+1 — 82 qm

Alle Erdgeschosswohnungen verfügen über einen privaten Gartenbereich.
Die Unterkünfte im ersten Stock verfügen über private Dachterrassen mit Panoramablick auf das Meer 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions stellt ein raffiniertes Küstenleben dar – die Kombination von Privatsphäre, Luxus und langfristigen Wert in einem der begehrtesten Küstengebiete Nordzypern.

Bogazi, Nordzypern

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
