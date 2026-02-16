Wohnkomplex Aquamarine Boğaz Mansions

Panorama Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions ist eine exklusive Sammlung von 43 risikoarmen malerischen Residenzen mit atemberaubendem Panoramablick auf das Mittelmeer und die umliegenden Berge.

Dieses Projekt liegt nur 600 Meter von der unberührten Ostküstenpromenade entfernt und bietet garantierten freien Titel, um ein sicheres und friedliches Leben am Meer zu gewährleisten.

Genießen Sie 365 Tage Sommeratmosphäre, goldene Sandstrände und das warme mediterrane Wasser nur fünf Minuten entfernt. Das Gebiet ist bekannt für seine prestigeträchtige Gemeinschaft, hochrangige Nachbarschaft und familienfreundliche Umgebung.

Feine Fischrestaurants und ein charmanter Hafen mit Fischerbooten sind alle zu Fuß erreichbar.

Willkommen in einem der gefragtesten Orte in Boğaz.

---

📍 Zugänglichkeit

Promenade — 5 Gehminuten

Restaurants — 3 Gehminuten

Eastern Mediterranean University — 15 Autominuten

Doğa College — 15 Autominuten

Famagusta — 15 Autominuten

Eine perfekte Balance von Meer Ruhe und städtischen Bequemlichkeit.

---

🏡 Immobilienarten

3+1 Freistehende Villen

Geschlossene Fläche: 205 m2

Grundstücksgröße: 320–425 qm

3+1 Doppelhaushälften

Geschlossene Fläche: 161 m2

Grundstücksgröße: 395–430 qm

4+1 Villen

Geschlossene Fläche: 242–265 m2

Hauptterrasse: 100–120 qm

Grundstücksgröße: 415–575 qm

1+1 & 2+1 Ferienwohnungen

1+1 — 60 m2

2+1 — 82 qm

Alle Erdgeschosswohnungen verfügen über einen privaten Gartenbereich.

Die Unterkünfte im ersten Stock verfügen über private Dachterrassen mit Panoramablick auf das Meer 🌅

---

Aquamarine Boğaz Mansions stellt ein raffiniertes Küstenleben dar – die Kombination von Privatsphäre, Luxus und langfristigen Wert in einem der begehrtesten Küstengebiete Nordzypern.