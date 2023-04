Das Land, das die iPhone Welt gab, McDonalds und Terminator

US & ndash; es ist ein hoch entwickeltes Land, das den größten Teil des nordamerikanischen Kontinents einnimmt. Die US-Regierung ist weltweit führend in vielen Bereichen der Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft. P>

USA Today bringt 50 Staaten, von denen jeder seine eigenen Gesetze, Traditionen und Kultur. Amerikanische Städte & ndash; es ist Wolkenkratzern und die traditionelle Innenstadt mit privaten Cabanas. Touristen werden von der Kugel angezogen New York, cine Los Angeles, Las Vegas Spieler, Cowboy Houston und Miami Rave. Stellen Sie sich vor, dass die Vertrautheit mit allen Städten der USA, Sie Hälfte meines Lebens & ndash verbringen kann; denn sie sind mehr als 30 Tausend. Und in jeder dieser Städte können Sie eine Eigenschaft mit den Merkmalen der Architektur und Baumaterialien finden. Alles in allem ist die US-Heimat von etwa 330 Millionen Menschen. P>

American Die Natur ist sehr vielfältig: von den schneebedeckten Gipfeln von Alaska zu den endlosen Sandstränden von Florida. Und es gibt Schluchten, Wälder, Seen, Wasserfälle, Vulkane und Naturschutzgebieten. P>

Die offizielle Sprache in den Staaten & ndash; Amerikanisches Englisch. In diesem Fall in der Tat, in verschiedenen Teilen dieses multiethnisches Land und sprechen in Spanisch und Russisch und Chinesisch und vielen anderen Sprachen. P>