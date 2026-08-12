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Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in der Ukraine
Wie hoch sind die durchschnittlichen Immobilienpreise in der Ukraine?
Der Wert ukrainischer Immobilien liegt bei 1-3 Tausend Euro pro Quadratmeter. Zu diesem Preis können Wohnungen und Häuser erworben werden. Die genauen Preise für Immobilien in der Ukraine hängen von der Neuheit des Objekts, der Verfügbarkeit von Reparaturen und der Lage ab. Die Höchstpreise sind für neue Wohnungen in der Hauptstadt Kiew festgestellt.
In welchen Städten ist es besser, die ukrainischen Immobilien zu kaufen?
Wohnungen in Kiew, Charkiw und Lwiw zeichnen sich durch große Investitionsattraktivität aus. Sie können gewinnbringend vermietet und weiterverkauft werden. Die aufgelisteten Städte eignen sich aufgrund der entwickelten Infrastruktur auch gut für einen dauerhaften Aufenthalt.
Welche Anforderungen gelten für Ausländer, die Immobilien kaufen, in der Ukraine?
Für den Kauf sind ein Ausweisdokument und eine vom Finanzamt erhaltene Identifikationsnummer erforderlich. Wenn der Käufer verheiratet ist, ist eine Bescheinigung erforderlich. Der Erwerb jeder Art von Eigentum ist zulässig, ausgenommen landwirtschaftliche Flächen.
Ist es möglich, ein Haus oder eine Wohnung in der Ukraine aus der Ferne zu kaufen? Wo können Käufer Angebote für Immobilien zum Verkauf in der Ukraine finden?
Ja, Sie müssen sich an ein örtliches Immobilienbüro wenden, um ein solches Geschäft abzuschließen. Deren Spezialisten werden Sie beim Kauf unterstützen. Viele Verkäufer nutzen Immobilienplattformen, um Immobilien in der Ukraine zu verkaufen.