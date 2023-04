Das Land der blauen Seen

Belarus liegt im Herzen Europas. Heute, in diesem Land ist die Heimat von fast 10 Millionen Menschen. Der Staat gliedert sich in sechs Bereiche: Minsk, Gomel, Brest, Mogilev, Grodno und Witebsk. In diesem Land gibt es keine hohen Berge und tiefen Meere, aber es gibt endlose Felder, grüne Wiesen, Waldreservate und Hunderte von Seen.

Belarus sprechen Russisch und Weißrussisch Sprachen. Die Hauptreligion & ndash; Christentum (Orthodoxie und Katholizismus). Es gibt viele alte und moderne Tempel, gibt es mehrere erhaltenen mittelalterlichen Burgen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Erhaltung der Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg bezahlt: in der Hauptstadt und anderen Städten ein Museum der militärischen Ruhm geöffnet, Denkmäler für gefallene Soldaten

. Die Hauptpopulation von Belarus leben in sechs großen Städten. Die Landeshauptstadt ist Minsk. Hier finden Sie breite Alleen, Parks, Einkaufszentren und eine große Auswahl an Eigenschaften finden für jeden Geschmack, von den Stalin-Ära Gebäuden zu modernen Apartmentkomplexen p>.