  1. Realting.com
  2. Litauen

Neue Immobilien in Litauen

;
Vilnius
2
Bezirk Vilnius
4
Stadtgemeinde Vilnius
2
Rajongemeinde Vilnius
2
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Alle anzeigen Wohnviertel Zemuogiu namai
Wohnviertel Zemuogiu namai
Bajorai, Litauen
von
$488,795
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 172 m²
2 Immobilienobjekte 2
Häuser für hochwertiges Wohnen!Hier genießen die Bewohner die frische Luft, die Umgebung von Wäldern und Grün, sowie die Möglichkeit, schnell und bequem das Zentrum von Vilnius zu erreichen.Žemuogių namai ist eine schöne und gemütliche Wohnanlage von vier Häusern in einer ruhigen Gegend, weg…
Immobilienagentur
Relist
Eine Anfrage stellen
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Alle anzeigen Handel Eksporta 8
Handel Eksporta 8
Sieciai, Litauen
von
$38,582
Jahr der Inbetriebnahme 2014
Renovierte, renovierte Wohnanlage in Viesturdarz. Das Gebäude wurde nach historischen Skizzen renoviert und bewahrt die Architektur der Zeit. Moderne Materialien und Technologien werden im Bau verwendet. Der Komplex verfügt über Sicherheit und Videoüberwachung. Tiefgarage. Das Gebäude befind…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Alle anzeigen Wohnviertel Liepu aleja
Wohnviertel Liepu aleja
Lindiniskes, Litauen
von
$434,740
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 159 m²
4 Immobilienobjekte 4
"Liepų alėja" ist ein schönes und gemütliches Wohnviertel in einer ruhigen Gegend, in der Nähe des Waldes, wo Sie die Ruhe der Natur und die frische Luft genießen können. Das Viertel ist für diejenigen gedacht, die einen ruhigen Ort zum Leben inmitten der Natur suchen, aber gleichzeitig die …
Immobilienagentur
Relist
Eine Anfrage stellen
IresIres
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Hüttendorf Prusu Namai
Vilnius, Litauen
von
$138,045
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
"Prūsų namai" ist ein Wohnprojekt in Vilnius mit mehr als 300 Wohn- und Geschäftsgebäuden. Die zwischen Trakai und Vilnius gelegenen Häuser mit der notwendigen Infrastruktur ermöglichen es Ihnen, historische Stätten und Seen zu besuchen und das moderne Leben des Stadtzentrums von Vilnius in …
Bauherr
PRUSU NAMAI
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Alle anzeigen Wohnviertel Prūsų namai
Wohnviertel Prūsų namai
Vilnius, Litauen
von
$118,602
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Häuser in Vilnius von 67 bis 200 qm mit Grundstücken bis zu 22 Hektar"Prusu Namai" ist eine Siedlung in der Stadt Vilnius, die mehr als 300 Wohn- und Gewerbeeinheiten umfasst. Die Häuser und die Infrastruktur zwischen Trakai und Vilnius ermöglichen den Besuch historischer Orte und Seen sowie…
Bauherr
PRUSU NAMAI
Eine Anfrage stellen
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Handel PARKERS
Alle anzeigen Handel PARKERS
Handel PARKERS
Sieciai, Litauen
von
$130,134
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnoloļijām un ikdienas dzīvi. Ēku ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu ja…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte

Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Litauen

Hypotheken in Litauen, Lettland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Wie ein Ausländer einen Kredit für Hauskauf bekommen kann
Hypotheken in Litauen, Lettland, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Wie ein Ausländer einen Kredit für Hauskauf bekommen kann
Litauischer Immobilienmarkt: Was hat sich im Laufe des Jahres verändert?
Litauischer Immobilienmarkt: Was hat sich im Laufe des Jahres verändert?

Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Litauen

Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für eine neue Immobilie in Litauen?

Die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter in den Neubauten der Hauptstadt Vilnius liegen bei 2000-2500 Euro. In luxuriösen Wohnkomplexen kann der Preis bis zu 3100 Euro betragen. In zwei anderen beliebten Städten des Landes Kaunas und Klaipeda wird ein Quadratmeter auf 1200-1500 Euro geschätzt. In kleineren Orten wie Tauragee und Zarasai liegen die Preise pro Quadratmeter zwischen 500 und 800 Euro.

In welchen litauischen Städten ist die Nachfrage nach neuen Wohnungen am größten?

Spitzenreiter ist die Hauptstadt Vilnius. Hier werden Wohnungen in Wohnanlagen in Litauenaktiv zur Eigennutzung und zur Vermietung verkauft. Auch in den malerischen Städten Kaunas, Klaipeda und Druskininkai besteht eine große Nachfrage nach neuen Immobilien.

Können Bauträgerwohnungen in Litauen von Ausländern erworben werden?

Ja, es steht allen ausländischen Staatsangehörigen frei, neue Immobilien im Land zu erwerben, sie zu vermieten und weiterzuverkaufen. Es gibt keine Begrenzung der Quadratmeterzahl. Für den Kauf der Wohnungen von einem Entwickler in Litauen ist keine Genehmigung der örtlichen Behörden erforderlich.
Realting.com
Gehen