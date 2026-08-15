Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Litauen
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Litauen
Wie hoch ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für eine neue Immobilie in Litauen?
Die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter in den Neubauten der Hauptstadt Vilnius liegen bei 2000-2500 Euro. In luxuriösen Wohnkomplexen kann der Preis bis zu 3100 Euro betragen. In zwei anderen beliebten Städten des Landes Kaunas und Klaipeda wird ein Quadratmeter auf 1200-1500 Euro geschätzt. In kleineren Orten wie Tauragee und Zarasai liegen die Preise pro Quadratmeter zwischen 500 und 800 Euro.
In welchen litauischen Städten ist die Nachfrage nach neuen Wohnungen am größten?
Spitzenreiter ist die Hauptstadt Vilnius. Hier werden Wohnungen in Wohnanlagen in Litauenaktiv zur Eigennutzung und zur Vermietung verkauft. Auch in den malerischen Städten Kaunas, Klaipeda und Druskininkai besteht eine große Nachfrage nach neuen Immobilien.
Können Bauträgerwohnungen in Litauen von Ausländern erworben werden?
Ja, es steht allen ausländischen Staatsangehörigen frei, neue Immobilien im Land zu erwerben, sie zu vermieten und weiterzuverkaufen. Es gibt keine Begrenzung der Quadratmeterzahl. Für den Kauf der Wohnungen von einem Entwickler in Litauen ist keine Genehmigung der örtlichen Behörden erforderlich.